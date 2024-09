Mobilisation provinciale pour la 7e édition de La marche du Grand défoulement : un succès retentissant face au cancer

MONTRÉAL, le 27 sept. 2024 /CNW/ - La Fondation québécoise du cancer célèbre avec fierté le succès retentissant de la 7e édition de La marche du Grand défoulement, ayant permis de recueillir un montant record de 462 500 $. Cet événement provincial, qui s'est déroulé du 7 au 21 septembre à Montréal, Trois-Rivières, Québec, Chelsea et Granby, a réuni des centaines de participants unis par une cause commune : soutenir les Québécois touchés par un cancer.

« Participer à La marche du Grand défoulement, c'est bien plus que vous l'imaginez; c'est un acte de solidarité et de réconfort envers les 67 500 Québécois qui font face à un cancer chaque année. Cet événement festif et lumineux offre l'occasion de répandre l'espoir et de rappeler à tous ceux qui sont touchés qu'ils ne sont pas seuls. La Fondation leur tend la main pour qu'ils retrouvent l'équilibre et surmontent chaque obstacle, un pas à la fois, et je suis profondément fière d'y contribuer », a déclaré Guylaine Tanguay, porte-parole de la Fondation.

Sophie Durocher, ambassadrice provinciale de cette 7e édition, a vécu cette réalité de près. Après avoir perdu sa mère des suites d'un cancer du sein au printemps dernier, elle voit aujourd'hui son père faire face à un cancer de la prostate. « La Fondation est un véritable phare dans la tempête, symbolisant bienveillance et empathie. C'est un immense honneur pour moi d'avoir été l'ambassadrice provinciale de La marche du Grand défoulement 2024, un événement essentiel au bien-être des Québécois touchés par un cancer », a-t-elle partagé.

La Fondation s'était fixé un objectif ambitieux de 450 000 $, un défi non seulement relevé, mais largement dépassé. Depuis sa création en 2018, La marche du Grand défoulement a généré plus de deux millions de dollars pour la Fondation, permettant ainsi de soutenir encore plus de personnes atteintes d'un cancer et leurs proches. « Nous remercions chaleureusement tous les participants et donateurs qui ont contribué à La marche de cette année, et nos précieux partenaires, notamment Desjardins, partenaire présentateur, ainsi que Larivière et Massicotte, Pharmaciennes Inc. - Pharmacie d'expertise, partenaire collaborateur. Grâce à votre générosité, nous pouvons continuer à enrichir et à développer notre offre de services pour répondre aux besoins croissants des Québécois touchés par un cancer », a déclaré Marco Décelles, directeur général de la Fondation.

Grâce à la mobilisation et à la générosité de la communauté, la Fondation québécoise du cancer continue d'apporter un soutien inestimable aux personnes atteintes et à leurs proches. Jour après jour, la Fondation offre des services concrets et adaptés partout au Québec. Depuis sa création, elle a aidé plus d'un demi-million de Québécois à travers ses six centres d'hébergement, ses Services Info-cancer, ses thérapies complémentaires, ses programmes d'aide financière et juridique, ainsi que son Programme de soutien en entreprise.

La Fondation québécoise du cancer tient à remercier chaleureusement tous les participants, donateurs, bénévoles, alliés et partenaires pour ce grand élan de solidarité et de générosité.

À propos de la Fondation québécoise du cancer

Depuis 45 ans, la Fondation québécoise du cancer consacre les fonds recueillis à soutenir au quotidien les milliers de Québécois atteints d'un cancer et leurs proches. La Fondation offre ainsi des thérapies complémentaires -- programmes de bien-être physique et soutien psychologique -- à travers des établissements de santé partenaires ainsi que dans ses Centres régionaux de Montréal, Québec, Sherbrooke, Gatineau, Trois-Rivières et Lévis, en plus de détenir le plus grand réseau d'hébergement de la province. De plus, elle offre des programmes d'aide financière et juridique aux personnes atteintes en situation de précarité. Elle propose aussi son Programme de soutien en entreprise pour de l'accompagnement personnalisé lorsque le cancer frappe au travail et offre de l'aide adaptée aux jeunes de 15 à 39 ans touchés par un cancer via son Programme à Félix. Enfin, par ses Services Info-cancer, la Fondation offre écoute, réponses et réconfort, partout au Québec.

Un Québécois sur deux fera face au cancer. Mais les deux auront besoin d'accompagnement. Nous sommes là pour les soutenir.

Services Info-cancer : 1 800 363-0063 | cancerquebec.ca | #jemedéfoule

