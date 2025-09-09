La livraison de la flotte d'A321XLR commencera au premier trimestre de 2026

L'appareil assurera également les liaisons Montréal-Toulouse et Montréal-Édimbourg en 2026

MONTRÉAL, le 9 sept. 2025 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui que Montréal-Palma de Majorque sera la toute première nouvelle liaison assurée par un appareil A321 d'Airbus à distance franchissable accrue (ou XLR, pour extra-long range). La livraison de la flotte d'appareils A321XLR commencera au premier trimestre de 2026 et, en juin 2026, Air Canada inaugurera le service au départ de Montréal pour l'île espagnole de la Méditerranée occidentale à bord de l'un de ces nouveaux appareils. Les places sont offertes à la vente dès maintenant à aircanada.com et auprès des agents de voyages.

Air Canada a annoncé aujourd’hui que Montréal–Palma de Majorque sera la toute première nouvelle liaison assurée par un appareil A321 d’Airbus à distance franchissable accrue (ou XLR, pour extra-long range). (Groupe CNW/Air Canada)

« L'attente est presque terminée, alors que l'arrivée du révolutionnaire A321XLR d'Airbus marque la prochaine phase de la croissance internationale d'Air Canada, a déclaré Mark Galardo, vice-président général et chef des Affaires commerciales, et président - Fret, d'Air Canada. Ce monocouloir de pointe ouvre pour nous la possibilité de proposer de nouvelles destinations mondiales emballantes en raison de sa portée comparable à celle d'un gros-porteur, et du produit rehaussé qu'il propose à bord. Nous entamons ce parcours de croissance aujourd'hui avec l'annonce de Palma de Majorque comme première nouvelle destination que cette flotte permet de desservir. En tirant parti des capacités uniques de l'A321XLR, Air Canada devient le premier transporteur aérien canadien à offrir des vols à destination de cette île espagnole, réputée pour ses plages à couper le souffle. Nous avons hâte d'accueillir nos clients à bord de ce formidable nouvel appareil qui sera intégré à notre parc aérien au cours des prochains mois. »

L'A321XLR sera le premier monocouloir du parc aérien d'Air Canada à être doté de fauteuils entièrement inclinables dans la cabine Classe affaires, ce qui permettra aux passagers de vivre l'expérience qu'offre un gros-porteur à bord d'un biréacteur monocouloir. Ces appareils auront une capacité d'accueil de 182 passagers, soit 14 en classe Signature Air Canada et 168 en classe économique. L'A321XLR marquera également le début d'une ère nouvelle en matière d'aménagement des cabines d'Air Canada grâce à la mise en place d'une nouvelle norme de conception pour rehausser l'expérience à bord.

En plus de lancer un nouveau service pour Majorque, Air Canada effectuera également la transition vers l'A321XLR pour assurer des liaisons existantes, dont les vols assurés toute l'année entre Montréal et Toulouse, qui relient deux villes francophones dynamiques, et les vols saisonniers entre Montréal et Édimbourg, qui reprendront en 2026 avec une offre de produits améliorée. À mesure qu'Air Canada recevra de nouveaux appareils A321XLR, le transporteur ajoutera de nouvelles liaisons attrayantes, notamment au départ de Toronto, Ottawa et Halifax.

Faites de l'été prochain le meilleur à ce jour et réservez vos vols pour Majorque, Toulouse ou Édimbourg à bord de nos appareils A321XLR.

Horaire des vols :

Vol Origine Destination Départ Arrivée Jours d'exploitation Saison AC924 Montréal (YUL) Palma de Majorque (PMI) 18:45 08:25 (+1 jour) Lundi, mercredi,

vendredi et samedi 17 juin 2026 au

23 octobre 2026 AC925 Palma de Majorque (PMI) Montréal (YUL) 12:15 15:10 Mardi, jeudi,

samedi et dimanche 18 juin 2026 au

24 octobre 2026

Air Canada fait l'acquisition de 30 appareils A321XLR d'Airbus. La livraison du premier appareil, en location auprès d'Air Lease (site en anglais seulement), est prévue au premier trimestre de 2026. Air Canada devrait recevoir jusqu'à 10 appareils A321XLR supplémentaires en 2026.

Renseignements : [email protected]