UNE ÉVALUATION INDÉPENDANTE CONFIRME LES BÉNÉFICES CLINIQUES ET ORGANISATIONNELS DE LA PLATEFORME MEDHERIZE EN ONCOLOGIE MAMMAIRE

THETFORD MINES, QC, le 18 juin 2026 /CNW/ - Groupe KDA inc. (TSXV: KDA) (« KDA » ou la « Société »), leader en solutions technologiques innovantes destinées aux professionnels de la santé, est heureuse d'annoncer les résultats d'une évaluation indépendante de sa plateforme numérique Medherize, menée par le Centre des maladies du sein du CHU de Québec - Université Laval (Hôpital du Saint-Sacrement). Conduite auprès de 243 patientes atteintes d'un cancer du sein sous thérapies orales ciblées (inhibiteurs de CDK4/6) entre septembre 2025 et mars 2026, l'évaluation démontre des bénéfices mesurables, tant pour les patientes que pour les équipes soignantes.

Medherize est une application web et mobile qui centralise le suivi des usagers en oncologie mammaire. Elle agit comme outil de tri et de priorisation des résultats cliniques, met en évidence ceux qui requièrent une intervention, et s'intègre au Dossier Santé Québec (DSQ) pour le rapatriement en temps réel des résultats de laboratoire.

Des bénéfices concrets pour les patientes

Taux d'adhésion de 97 % parmi les patientes admissibles, y compris dans une population âgée (28 % des usagers avaient 70 ans et plus).

parmi les patientes admissibles, y compris dans une population âgée (28 % des usagers avaient 70 ans et plus). Observance thérapeutique de 93 % , au-dessus des 70 à 90 % généralement rapportés dans la littérature pour les traitements oraux en oncologie.

, au-dessus des 70 à 90 % généralement rapportés dans la littérature pour les traitements oraux en oncologie. Réduction marquée des interruptions de traitement : un taux global de 17 %, comparativement à environ 50 % attendu selon la littérature, et seulement 4 % d'interruptions prolongées de plus de 16 jours.

: un taux global de 17 %, comparativement à environ 50 % attendu selon la littérature, et seulement 4 % d'interruptions prolongées de plus de 16 jours. Surveillance proactive des effets indésirables : plus de 1 170 déclarations captées directement auprès des patientes, favorisant une détection et une prise en charge rapides.

: plus de 1 170 déclarations captées directement auprès des patientes, favorisant une détection et une prise en charge rapides. Satisfaction des usagers de 86 %, notamment quant à la clarté de l'information et à la perception d'un suivi structuré et rassurant.

Un allègement significatif de la charge des équipes soignantes

Réduction de 52 % de l'équivalent temps plein pharmacien requis.

de l'équivalent temps plein pharmacien requis. Diminution de 80 % des consultations médicales et des interventions administratives.

des consultations médicales et des interventions administratives. Vigie médicale ciblée : réduction de 91 % des électrocardiogrammes et de 60 % des prises de sang nécessitant une vérification manuelle, grâce à l'algorithme de pertinence.

: réduction de 91 % des électrocardiogrammes et de 60 % des prises de sang nécessitant une vérification manuelle, grâce à l'algorithme de pertinence. Gestion automatisée de plus de la moitié des interruptions de traitement documentées, sans intervention de l'équipe traitante, soit une baisse de 54 % de la charge clinique et administrative associée.

de plus de la moitié des interruptions de traitement documentées, sans intervention de l'équipe traitante, soit une baisse de 54 % de la charge clinique et administrative associée. Satisfaction des professionnels : 87 % chez les médecins, 80 % chez les pharmaciens et 76 % chez les infirmières pivots en oncologie.

Ces résultats surviennent dans un contexte de forte croissance des volumes : les ordonnances d'inhibiteurs de CDK4/6 au CHU de Québec sont passées de 257 en 2023 à 503 en 2025, sous l'effet de l'élargissement des indications de ces traitements. Les gains d'observance et de suivi sont pertinents pour l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème oncologique.

Sécurité et protection des renseignements personnels

La protection des renseignements personnels des usagers a été intégrée à la conception de Medherize. Les données sont hébergées sur des serveurs situés au Québec, certifiés ISO 27001, et sont chiffrées en transit et au repos. La plateforme a été conçue en conformité avec la Loi 25 sur la protection des renseignements personnels. Les échanges entre l'établissement, les usagers et les pharmacies communautaires s'effectuent au moyen d'une messagerie sécurisée.

« Ces résultats confirment ce que nous visions en concevant la plateforme Adherize+ avec le module Medherize : recentrer l'attention des équipes sur les situations cliniquement significatives, tout en renforçant l'autonomie des patientes. Qu'une évaluation indépendante menée en milieu hospitalier le démontre est une validation importante pour la suite », a déclaré Jean-Marc Léveillé, Fellow CRIA, Président et chef de la direction de KDA.

Les suites

À la lumière de ces résultats, l'équipe clinique du Centre des maladies du sein recommande la pérennisation de Medherize comme outil de suivi des usagers sous inhibiteurs de CDK4/6, et envisage son extension à d'autres champs thérapeutiques. La direction de KDA a planifié le développement de plusieurs autres médicaments anticancéreux par voie orale (MAVO) afin de répondre aux attentes du milieu avec les mêmes objectifs de performances cliniques et administratives. Le potentiel de cette plateforme au Québec répondra aux enjeux du vieillissement de la population et de la pénurie de main d'œuvre au sein de Santé Québec.

Indépendance et transparence

Le projet pilote et son évaluation ont été conduits par l'équipe clinique du Centre des maladies du sein du CHU de Québec - Université Laval sous la forme d'une évaluation de la qualité de l'acte de l'établissement. La plateforme a été mise à disposition de l'établissement sans frais. Afin de compenser le temps-personnel requis pour évaluer un outil qui ne faisait pas partie de son environnement habituel, la Société a versé un dédommagement à l'établissement. Cette contribution n'était assortie d'aucune condition quant aux résultats ou aux conclusions de l'évaluation, lesquels relèvent entièrement de l'équipe de recherche du CHU de Québec.

Le développement de la plateforme Medherize a été financé en partie par les sociétés pharmaceutiques Novartis, Eli Lilly et AstraZeneca, dans le cadre du soutien à la recherche et au développement / soutient patient. Ce financement est antérieur et étranger à l'évaluation menée au CHU de Québec - Université Laval, et n'était associé à aucune entente ni à aucun engagement quant à son utilisation ou à ses conclusions.

À PROPOS DU GROUPE KDA

Groupe KDA est un leader en innovations technologiques et de solutions spécialisées en logiciel (SaaS - Software as a service) pour le marché des professionnels de la santé. KDA est une société qui offre des produits de qualité et possède une expertise respectée par les différents acteurs du secteur pharmaceutique et médical. Les produits technologiques développés par KDA ont comme objectifs, entre autres, l'accélération de la transformation numérique des soins de santé, et sont disponibles pour le marché canadien et international. Des informations supplémentaires sur la Société sont disponibles au www.groupkda.com et sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué concernant Groupe KDA contient des énoncés prospectifs. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par les mots hypothèse, but, orientation, objectif, perspective, stratégie, cible et autres expressions similaires. Les mots viser, anticiper, croire, prévoir, s'attendre à, projeter, estimer, avoir l'intention de, planifier, rechercher et s'efforcer de même que l'emploi du futur ou du conditionnel ainsi que de mots et d'expressions similaires dénotent généralement des déclarations prospectives. De par leur nature, les énoncés prospectifs requièrent que nous fassions des estimations et des hypothèses et que nous exprimions des opinions basées sur les conditions actuelles et les développements anticipés, de même que d'autres facteurs que la direction estime appropriés dans les circonstances. Ces estimations, opinions et hypothèses sont nécessairement assujetties de façon inhérente à des incertitudes et à des risques importants, notamment sur les plans commercial, économique et concurrentiel, et sont, en tant que telles, susceptibles de changer. Groupe KDA ne peut garantir que ces estimations, opinions et hypothèses s'avéreront.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence du présent communiqué.

SOURCE Groupe KDA inc.

RENSEIGNEMENTS: Jean-Marc Léveillé, Chef de la direction, 514 622-7370, [email protected]