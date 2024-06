Les Canadiennes et Canadiens se tournent vers les voyages en voiture pour avoir un meilleur contrôle sur l'itinéraire et la possibilité d'ajouter des arrêts en cours de route.

Parmi les générations interrogées, les personnes de la génération Z (répondantes et répondants âgés de 18 à 27 ans) sont les plus préoccupées par la sécurité des voyages aériens, ce qui a eu une incidence sur leurs projets de voyage.

La génération Z est également la plus préoccupée par le coût des voyages. Cependant, plus d'une personne interrogée sur deux est prête à dépenser plus que son salaire mensuel pour des vacances cet été.

TORONTO, le 24 juin 2024 /CNW/ - Une nouvelle étude menée par Turo , le principal marché d'autopartage du Canada, en partenariat avec Maru/Blue, a dévoilé les attitudes des Canadiennes et Canadiens à l'égard des voyages cet été, notamment en ce qui concerne leur mode de transport préféré, le type de voyage et leurs inquiétudes concernant les vacances dans un contexte macroéconomique difficile.

Les voyages en voiture ont la cote

Les résultats de l'étude indiquent que les Canadiennes et Canadiens préfèrent nettement la voiture à l'avion pour se rendre à leur destination de vacances :

Plus de la moitié (57%) des personnes interrogées au Canada préféreraient généralement passer cinq heures ou plus en voiture pour se rendre à leur destination de vacances d'été plutôt que de prendre l'avion. Une fois à destination, le fait de disposer d'un véhicule demeure bénéfique, puisque plus de trois personnes interrogées sur quatre (78%) estiment que le fait d'avoir accès à une voiture pendant les vacances contribue à réduire le stress lié aux préparatifs du voyage.

La majorité des répondantes et répondants canadiens (65%) préfèrent les voyages routiers à l'avion et ils estiment que ces voyages leur procurent : Un meilleur contrôle de l'itinéraire (45%) La possibilité d'ajouter différentes destinations à leur voyage, qu'ils n'auraient pas eu l'occasion de découvrir autrement (42%) Un meilleur prix (32%)



« Les résultats de l'étude indiquent clairement que les Canadiennes et Canadiens ont envie de faire des voyages en voiture cet été, car cela leur permet de personnaliser davantage leur itinéraire, qu'il s'agisse de faire des arrêts spontanés en chemin, d'apporter des articles supplémentaires comme du matériel de camping ou des bicyclettes, ou même d'emmener leur chien avec eux », déclare Cédric Mathieu, vice-président principal et directeur de Turo Canada. « Nous constatons que les Canadiennes et Canadiens se tournent vers Turo pour ces voyages routiers parce qu'ils peuvent choisir le véhicule exact qu'ils veulent pour chaque aventure, qu'il s'agisse d'un VUS parfait pour la famille, d'une superbe décapotable ou de tout ce qui se trouve entre les deux. »

L'avion fait hésiter

En plus d'identifier les avantages des voyages en voiture, les Canadiennes et Canadiens, en particulier les membres de la génération Z (répondants âgés de 18 à 27 ans), ont fait part de leurs réticences à l'égard de l'avion :

La majorité (51%) des répondantes et répondants de la génération Z conviennent que les préoccupations liées à la sécurité des voyages aériens ont affecté leurs projets de voyage cette année, ce qui est le taux le plus élevé parmi toutes les générations interrogées. La moyenne pour l'ensemble des personnes interrogées est de 32%.

Une personne sur quatre interrogée (25%) de la génération Z a cité le fait d'éviter les retards de vol comme étant la raison de préférer les voyages en voiture à l'avion, ce qui représente le pourcentage le plus élevé de toutes les générations interrogées. La moyenne pour l'ensemble des répondantes et répondants interrogés est de 13%.

Se permettre de voyager malgré le coût élevé de la vie

Parmi les générations interrogées, les membres de la génération Z sont également les plus préoccupés par le coût des voyages, bien qu'ils soient les plus disposés à consacrer une part importante de leurs revenus à des vacances :

Plus d'une répondante ou répondant sur deux (53%) de la génération Z est prêt à dépenser plus que son salaire mensuel pour un voyage d'été cette année, ce qui est plus élevé que la moyenne de l'ensemble des Canadiennes et Canadiens (37%) et le plus élevé de toutes les générations interrogées.

73% des membres interrogés de la génération Z conviennent que, compte tenu des taux d'inflation actuels, il n'est tout simplement pas possible d'épargner suffisamment pour un voyage, ce qui est le taux le plus élevé de toutes les générations interrogées. Pour l'ensemble des Canadiennes et Canadiens, ce chiffre baisse à 65%.

Dans le même ordre d'idées, 70% des répondants de la génération Z reconnaissent que leur budget de voyage a diminué par rapport à l'année dernière en raison du coût élevé de la vie.

Enfin, 26% des répondantes et répondants de la génération Z ont dépensé entre 5 000 et 10 000$ en vacances au cours de l'année écoulée. Ce chiffre tombe à 23% pour l'ensemble des générations.

À propos de l'étude

Ce sondage d'opinion publique Maru a été réalisé pour le compte de Turo par les experts en échantillonnage et en collecte de données de Maru/Blue. 1 519 adultes canadiens sélectionnés au hasard qui sont des panélistes en ligne de Maru Voice Canada ont été interrogés du 28 au 29 mai 2024. Les résultats de cette étude ont été pondérés en fonction de l'éducation, de l'âge, du sexe et de la région (et au Québec, de la langue) pour correspondre à la population, selon les données du recensement. Le but est de s'assurer que l'échantillon est représentatif de l'ensemble de la population adulte du Canada. À titre de comparaison, la marge d'erreur (qui mesure la variabilité de l'échantillonnage) d'un échantillon probabiliste de cette taille est estimée à plus ou moins 2,5%, 19 fois sur 20. Les écarts entre les totaux et les tableaux de données sont dus aux arrondissements.

