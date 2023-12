Le document intitulé 2023 Canadian Poverty and Socioeconomic Analysis (« Analyse socioéconomique et de la pauvreté au Canada en 2023 ») signale une demande croissante de services sociaux, ce qui incite l'Armée du Salut à chercher à améliorer ses programmes offerts aux personnes dans le besoin.

MONTRÉAL, le 20 déc. 2023 /CNW/ - Une nouvelle étude de l'Armée du Salut au Canada révèle que de nombreux Québécois éprouvent des difficultés à combler leurs besoins de base, principalement en raison de l'inflation, de la flambée des prix des aliments, ainsi que de problèmes de santé. Les chefs de famille monoparentale, les aidants naturels et les personnes qui vivent seules sont parmi les plus touchés, ce qui indique que ces difficultés ne sont pas ressenties de la même façon par tous les Québécois.

Pour effectuer son analyse socioéconomique et de la pauvreté au Canada en 2023, l'Armée du Salut a interrogé plus de 1 500 Canadiens afin de mieux comprendre leurs opinions, comportements et expériences concernant des questions comme l'accessibilité au logement et à la nourriture, leur pouvoir d'achat en général et l'incidence éventuelle de ces questions sur leur santé. L'Armée du Salut, un des plus importants fournisseurs de services sociaux de première ligne au Canada après le gouvernement, utilisera les données recueillies pour quantifier les besoins en services sociaux permanents et mieux soutenir les personnes défavorisées.

L'étude montre que les Québécois estiment que la sécurité alimentaire (75 %), la gestion de ressources limitées (57 %) et leur bien-être mental et physique (40 %) constituent leurs principales préoccupations.

Ces résultats concordent avec les données internes de l'Armée du Salut, selon lesquelles le nombre de ménages qui demandent de l'aide est en hausse, ainsi que celui des personnes qui ont besoin de vêtements, de meubles, de services d'hébergement et de manteaux d'hiver.

« Les résultats de notre étude sont troublants et montrent que bon nombre de Québécois sont en difficulté, déclare Brigitte St-Germain, secrétaire divisionnaire des relations publiques et du développement de l'Armée du Salut au Québec. C'est surtout le cas de chefs de famille monoparentale qui sautent des repas pour joindre les deux bouts. »

Selon le rapport, un bon nombre de Québécois espèrent voir les pressions financières qu'ils subissent s'atténuer quelque peu au cours des six prochains mois, mais s'attendent toujours à être aux prises avec l'insécurité alimentaire, une limitation de leurs ressources financières, ainsi que des problèmes de santé et de précarité en matière de logement. Par conséquent, l'Armée du Salut maintiendra ses niveaux de service actuels afin de soutenir les Canadiens qui font face à des difficultés qui persistent et continuera de s'appuyer sur ce type de données et ses paramètres internes pour l'affectation de ses ressources là où elles seront les plus nécessaires.

Le rapport indique notamment que les familles monoparentales dans tout le pays sont les plus éprouvées par ces difficultés. Alors que 25 % des Canadiens craignent de ne pas disposer d'un revenu suffisant pour couvrir leurs besoins essentiels, ce chiffre grimpe à 40 % dans le cas des familles monoparentales, ainsi qu'à 31 % et à 30 % dans celui des personnes qui vivent seules et des aidants naturels, respectivement. Vingt-et-un pour cent des personnes interrogées ont déclaré avoir sauté un repas ou en avoir réduit la portion parce qu'elles ne disposaient pas d'une somme suffisante pour acheter des denrées. La proportion de parents uniques ayant vécu cette situation s'élève à 45 %. Vingt-deux pour cent des parents ont également déclaré manger moins pour que leurs enfants ou d'autres membres de leur famille puissent manger à leur faim (44 % chez les chefs de famille monoparentale).

En 2023, compte tenu de l'incidence prolongée de l'inflation, le soutien aux collectivités, aux personnes seules et aux familles dans le besoin a été plus important que jamais. Bien que l'Armée du Salut offre une vaste gamme de services d'aide, l'assistance fournie était surtout associée aux programmes alimentaires et de service de repas.

« Nous comprenons qu'il s'agit d'une période très difficile pour de nombreux Québécois, a souligné Brigitte St-Germain. La baisse générale du pouvoir d'achat pèse lourdement sur nos collectivités. Des amis, des membres de nos familles et des voisins en sont affectés, et de plus en plus parmi eux s'adressent à l'Armée du Salut pour obtenir de l'aide. »

L'année dernière, l'Armée du Salut est venue en aide à plus de 2,7 millions de personnes à l'échelle du Canada, a fourni 3,9 millions de repas, remis des paniers de nourriture et de jouets pour Noël à 359 000 personnes et procuré de la nourriture, des vêtements ou de l'assistance pratique à plus de 1,5 million de personnes.

Méthodologie du sondage

Le sondage a été mené du 12 au 19 octobre 2023 auprès d'un échantillon représentatif de 1 515 Canadiens qui font partie du forum en ligne de la firme Angus Reid. Les réponses ont été réparties et pondérées selon l'âge, le sexe et la région. Remarque : les Canadiens vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut n'ont pas été inclus dans le sondage. La marge d'erreur est de plus ou moins 2,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

