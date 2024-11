Une étude de l'Armée du Salut révèle que les soins de santé et le logement sont les préoccupations principales des Canadien(ne)s

L'Analyse canadienne sur la pauvreté et la situation socioéconomique de 2024 révèle une demande croissante de services sociaux permettant à l'Armée du Salut de mieux servir les personnes dans le besoin.

TORONTO, le 7 nov. 2024 /CNW/ - De nouvelles données de l'Armée du Salut révèlent une situation changeante au Canada, alors que les préoccupations relatives à l'inflation et à l'abordabilité des aliments se sont atténuées légèrement, l'anxiété à propos des soins de santé, de la précarité du logement et de la criminalité augmente, ce qui signale que bon nombre de personnes sont confrontées à des difficultés qui ne concernent pas seulement le coût de la vie.

1 parent sur 4 (24 %) affirme qu'il mange moins afin que ses enfants ou les membres de sa famille puissent manger. (Groupe CNW/The Salvation Army Québec Division) logo de l'Armée du salut (Groupe CNW/The Salvation Army Québec Division)

L'Armée du Salut a fait un sondage auprès de plus de 1 500 Canadien(ne)s afin de produire l'Analyse canadienne sur la pauvreté et la situation socioéconomique de 2024 afin de mieux comprendre leurs attitudes, leurs comportements et leurs expériences concernant des questions comme l'accessibilité au logement et à la nourriture, leur pouvoir d'achat en général et l'incidence de ces éléments sur leur santé. L'Armée du Salut est un des plus importants fournisseurs directs de services sociaux non gouvernementaux du Canada, et ces données l'aident à quantifier la demande de services sociaux en cours et permettent à l'organisation de mieux servir les personnes dans le besoin.

L'évolution des préoccupations reflète l'évolution des réalités

Bien que l'Analyse canadienne sur la pauvreté et la situation socioéconomique de 2023 de l'Armée du Salut ait révélé que l'inflation, la sécurité du logement et l'abordabilité des aliments étaient les préoccupations principales, celle de 2024 indique des changements en matière de celles-ci, les soins de santé et l'itinérance étant maintenant les plus importantes.

Les soins de santé sont la préoccupation principale, 59 % des Canadien(ne)s les considérant comme le problème principal, suivis de près par l'itinérance et la précarité du logement, à 44 %.

Bien que l'inflation ait descendu au troisième rang, 36 % des Canadien(ne)s en ressentent encore les effets, et 27 % sont pessimistes quant à leurs finances personnelles pour les deux prochaines années.

Difficultés croissantes pour de nombreux Canadien(ne)s

Malgré ces préoccupations changeantes, de nombreux Canadien(ne)s ont encore de la difficulté à subvenir à leurs besoins fondamentaux. Plus de la moitié des personnes qui ont recours aux banques alimentaires les utilisent pour la première fois -- 58 % cette année comparativement à 43 % en 2023 --, ce qui met en évidence les difficultés financières croissantes que beaucoup d'entre elles connaissent.

Les parents frappés par la crise

Le rapport souligne également que les parents sont touchés de façon plus élevée par la crise actuelle de l'abordabilité. 58 % des parents font face à des défis liés à l'alimentation, contre 50 % pour l'ensemble des Canadien(ne)s, et bon nombre d'entre eux portent un fardeau plus lourd lorsqu'il s'agit de gérer leurs finances et de maintenir les services essentiels.

24 % des parents ont déclaré avoir réduit leur propre consommation d'aliments pour que leurs enfants puissent manger.

15 % des Canadien(ne)s ont affirmé ne pas avoir payé des factures en raison de contraintes financières, et ce chiffre passe à 22 % pour les parents.

27 % des Canadien(ne)s ont déclaré avoir subi des interruptions de services parce qu'ils et qu'elles n'ont pas effectué des paiements, comparativement à 37 % des parents.

« Nous savons que les Canadien(ne)s ressentent encore de la pression, surtout en ce qui concerne leurs besoins fondamentaux. Notre rôle est de veiller à ce que les personnes en difficulté aient accès aux services et au soutien dont elles ont besoin », a déclaré le lieutenant-colonel John Murray, secrétaire territorial aux communications pour l'Armée du Salut.

Armée du Salut : un partenaire fiable en période de besoin

À mesure que les Canadien(ne)s continuent de faire face à des problèmes d'abordabilité du logement, de sécurité alimentaire et d'accès aux soins de santé, l'Armée du Salut intensifie ses efforts. « Tant que ces défis persisteront, notre engagement à donner de l'espoir et à rendre la dignité

aux personnes dans le besoin se poursuivra », a déclaré M. Murray. L'Armée du Salut exerce ses activités dans plus de 400 collectivités partout au Canada, assurant ainsi que des ressources vitales sont mises à la disposition de celles et ceux qui en ont le plus besoin.

Méthodologie de l'étude :

L'étude a été menée du 6 au 12 septembre 2024 auprès de 1 509 Canadien(ne)s membres du forum en ligne Angus Reid, échantillon national représentatif équilibré et pondéré en fonction de l'âge, du sexe et de la région. Les personnes vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ne participaient pas à l'enquête.

À propos de l'Armée du Salut :

L'Armée du Salut est une organisation chrétienne internationale implantée au Canada depuis 1882, qui est devenue l'un des plus importants fournisseurs directs de services sociaux non gouvernementaux du pays. L'Armée du Salut donne de l'espoir et du soutien à des gens vulnérables dans 400 collectivités du Canada et dans plus de 130 pays dans le monde. Les activités communautaires et les services sociaux qu'elle offre comprennent : des programmes et banques alimentaires à l'intention de familles et de particuliers dans le besoin; des centres d'hébergement pour les personnes en situation d'itinérance et du soutien pour ceux qui ont besoin d'un logement;

des services de réadaptation pour les personnes aux prises avec la toxicomanie; des soins de longue durée et des soins palliatifs; de l'aide à Noël, p. ex., distribution de jouets et de paniers de nourriture; des programmes parascolaires, des camps et programmes de nutrition dans les écoles pour les enfants et les adolescents; des formations qui favorisent les aptitudes à la vie quotidienne comme l'établissement d'un budget, des cours pour faire la cuisine pour une famille et de gestion de la colère. Quand vous donnez à l'Armée du Salut, vous investissez dans l'avenir des gens de votre collectivité.

Des communiqués de presse, des articles et des mises à jour se trouvent à l'adresse https://salvationarmy.ca/?lang=fr.

La liste des représentant(e)s pour les médias régionaux se trouve à l'adresse suivante :

https://salvationarmy.ca/news-and-media/coordonnees-pour-les-medias/?lang=fr

SOURCE The Salvation Army Québec Division

Pour toute demande de renseignements de la part des médias, veuillez communiquer avec : Brigitte St-Germain, Agent des relations publiques, Armée du Salut, (438) 490-5095, [email protected]