La Citadelle de l'Armée du Salut fête ses 140 ans d'existence dans la ville de Montréal.

MONTRÉAL, le 8 nov. 2024 /CNW/ - L'Armée du Salut, une organisation reconnue mondialement pour son expertise en matière de pauvreté, d'itinérance et d'aide aux familles est heureuse d'annoncer une célébration marquante pour le 140ème anniversaire de la fondation de la Citadelle, qui se déroulera les 9 et 10 novembre 2024 au 6620 boulevard Monk à Montréal. Cet événement commémoratif rassemblera nos partenaires, collaborateurs, membres et amis pour une journée d'activités, de souvenirs et de camaraderie.

Depuis sa création en 1884, la Citadelle de l'Armée du Salut à Montréal a joué un rôle essentiel dès ses débuts lorsque sa devise était ''soupe, savon, salut'' jusqu'à aujourd'hui alors que les services à la population en situation de vulnérabilité sont de plus en plus sollicités dans un contexte économique difficile.

À travers les décennies, nous avons étendu nos services en offrant des centres d'hébergement, des banques alimentaires, des services aux nouveaux arrivants, des programmes d'addiction, etc. contribuant ainsi à être devenu le plus important prestataire de services sociaux au Canada après le gouvernement.

Un Programme pour Tous

Les célébrations débuteront à 15h00 samedi le 9 novembre avec une promenade d'une heure dans la communauté alors que la journée s'annonce ensoleillée tout l'après-midi ! Les participants auront l'occasion de discuter entre eux et de partager la vie de quartier de la Citadelle. Par la suite les participants pourront prendre un rafraichissement à notre cantine mobile qui sera installée près de l'immeuble pour l'occasion.

Au retour à la Citadelle, un repas-partage sera offert avant de célébrer l'héritage de l'Armée du Salut d'hier à aujourd'hui. Le programme du dimanche sera disponible sur place.

À propos de l'Armée du Salut :

L'Armée du Salut est une organisation chrétienne internationale implantée au Canada depuis 1882, qui est devenue l'un des plus importants fournisseurs directs de services sociaux non gouvernementaux du pays. L'Armée du Salut donne de l'espoir et du soutien à des gens vulnérables dans 400 collectivités du Canada et dans plus de 130 pays dans le monde. Les activités communautaires et les services sociaux qu'elle offre comprennent : des programmes et banques alimentaires à l'intention de familles et de particuliers dans le besoin; des centres d'hébergement pour les personnes en situation d'itinérance et du soutien pour ceux qui ont besoin d'un logement; des services de réadaptation pour les personnes aux prises avec la toxicomanie; des soins de longue durée et des soins palliatifs; de l'aide à Noël, p. ex., distribution de jouets et de paniers de nourriture; des programmes parascolaires, des camps et programmes de nutrition dans les écoles pour les enfants et les adolescents; des formations qui favorisent les aptitudes à la vie quotidienne comme l'établissement d'un budget, des cours pour faire la cuisine pour une famille et de gestion de la colère. Quand vous donnez à l'Armée du Salut, vous investissez dans l'avenir des gens de votre collectivité.

