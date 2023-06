Une étape majeure en voie d'être franchie pour le poste de police du Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL) à Brossard

LONGUEUIL, QC, le 28 juin 2023 /CNW/ - Le site du 6840 boulevard Milan à Brossard arrive en tête de liste pour y installer le nouveau poste de police du Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL). Rappelons d'ailleurs que ce site abritait le poste de police de la ville de Brossard jusqu'aux fusions municipales de 2002.

« Tel qu'annoncé en mars 2022, nous avons donné le mandat à la Commission de la sécurité publique de l'agglomération d'étudier différents scénarios d'implantation d'un poste de police sur le territoire de la Ville de Brossard. Les travaux des équipes techniques vont bon train : nous recevrons les résultats finaux des études prochainement. Ces derniers permettront de valider la conformité du site de l'ancien poste de police de Brossard, qui devrait donc accueillir une toute nouvelle infrastructure d'agglomération afin de desservir un bassin de population croissant dans l'ouest du territoire. Déjà, nos analyses sont claires à l'effet qu'il s'agit du site idéal », a annoncé Catherine Fournier, présidente du comité exécutif de l'agglomération de Longueuil.

« J'appuie sans réserve le choix du site de l'ancien poste de police qui est stratégiquement positionné en plein cœur de Brossard et près des grandes artères. Ce site est tout à fait logique, en plus d'être hautement symbolique pour les citoyennes et les citoyens qui y voient au quotidien les vestiges de l'ancien bâtiment. D'y voir renaitre un poste de police témoigne d'une nouvelle dynamique d'agglomération où la collaboration donne des résultats concrets », se réjouit Doreen Assaad, mairesse de Brossard.

« L'établissement d'un nouveau poste de police à Brossard est l'un des premiers dossiers sur lequel nous avons travaillé depuis notre entrée en poste, de concert avec l'administration. Il s'agit effectivement d'un exemple tangible de l'esprit de collaboration dans lequel l'agglomération évolue depuis 2021. Cette façon de faire porte ses fruits, on le voit bien aujourd'hui », a conclu Mme Fournier.

Prochaines étapes

Dès cet été, la ville de Brossard procédera à la démolition de l'ancien bâtiment contaminé. Les travaux devraient se terminer d'ici la fin de l'année 2023.

À l'automne, une fois les résultats des études confirmés, le comité exécutif de l'agglomération de Longueuil sera appelé à voter une recommandation afin que le nouveau poste de police du SPAL soit ainsi officiellement situé au 6840 boulevard Milan, à Brossard.

SOURCE Cabinet de la mairesse de Longueuil

Renseignements: Source : CABINET DE LA MAIRESSE DE LONGUEUIL. Ville de Longueuil, Camille Desrosiers-Laferrière, attachée de presse, 514 653-3786