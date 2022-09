Une équipe d'étoiles en marche - Victoriaville et sa région mobilisées

VICTORIAVILLE, QC, le 28 sept. 2022 /CNW Telbec/ - C'est à l'intérieur d'une salle à pleine capacité que le maire de Victoriaville, Antoine Tardif, a dévoilé fièrement la composition du comité de mise en candidature pour l'obtention de la 60e Finale des Jeux du Québec - Hiver 2026, lequel sera piloté par une personne bien connue dans la région, Claude Charland. Les quelque 200 personnes présentes, provenant des quatre coins du Centre-du-Québec, démontrent clairement que toute la région est derrière la candidature de Victoriaville.

Victoriaville se mobilise en vue d'obtenir la 60e Finale des Jeux du Québec à l'hiver 2026 (Groupe CNW/Ville de Victoriaville)

« Nous sommes très fiers des personnes qui ont accepté notre invitation et décidé de s'engager au sein du comité de mise en candidature. Nous avons réuni une équipe intergénérationnelle d'étoiles, composée de femmes et d'hommes ayant des expertises et des expériences complémentaires. Ces personnes sont connues et reconnues dans la communauté pour leur capacité à réaliser, avec succès, de grands projets », affirme sans hésitation le maire de Victoriaville, Antoine Tardif.

La mairesse de Drummondville, Stéphanie Lacoste, qui recevrait dans sa ville la compétition de plongeon dans l'éventualité où Victoriaville et sa région accueillaient les Jeux du Québec en 2026, était présente pour cette occasion toute spéciale à ses yeux. « Cet événement est à mon agenda depuis longtemps, puisque notre région mérite de recevoir de nouveau une finale des Jeux du Québec en 2026, après plus de 10 ans d'absence, soit depuis la finale que nous avons reçue chez nous en 2015. Dès le jour 1, nous avons, non seulement, accepté de soutenir la candidature de Victoriaville, mais d'en être un réel partenaire ».

La mairesse de Nicolet et présidente de la Table des MRC du Centre-du-Québec, Geneviève Dubois, était aussi parmi les convives. « Malgré le fait que nous soyons la plus jeune région administrative au Québec, notre région se démarque par sa vitalité et son accueil. Nous travaillons ensemble pour faire bouger les choses. La candidature de Victoriaville pour les Jeux du Québec n'y fait pas exception. Il a donc été tout naturel pour mes collègues du Centre-du-Québec et moi de nous ranger derrière Victoriaville afin que cette dernière présente une candidature plus forte et plus complète ».

Il faut savoir que parmi les 200 invités, la Ville de Victoriaville comptait sur la présence des membres de son conseil municipal, d'élus des cinq MRC du Centre-du-Québec et de nombreux représentants des associations de sports mineurs, de partenaires institutionnels, d'organismes communautaires, du milieu des affaires de même que de futurs bénévoles.

L'événement s'est clôturé avec une conférence sur le sport et la jeunesse mettant en vedette de fiers athlètes et ambassadeurs de Victoriaville et sa région, soit Anthony Marcotte, descripteur du Rocket de Laval et animateur à BPM Sports 91,9, Marie-Pier Desharnais, première Québécoise au sommet du K2, Stéphane Fiset, agent de joueurs, analyste sportif et ancien joueur de la Ligue nationale de hockey, Charles Moreau, cycliste double médaillé paralympique et Roxanne Rheault, entraîneuse de patinage artistique pour Patinage Canada et ancienne patineuse artistique. De toute évidence, ces personnalités se sont associées à l'événement, étant donné qu'elles souhaitent toutes et tous que Victoriaville et sa région puissent recevoir l'événement sportif d'envergure que sont les Jeux du Québec et qu'elles en fassent une réussite mémorable qui marquera l'histoire et qui inspirera les générations futures sur l'importance du sport et des saines habitudes de vie.

À propos des Jeux du Québec

Phénomène social unique et toujours aussi novateur plus de 50 ans après sa création, les Jeux du Québec constituent le plus important rassemblement multisports au Québec. Par ses différentes activités, qui visent l'initiation au sport, la récréation, la compétition et la performance de haut niveau, le programme des Jeux du Québec favorise la pratique sportive chez les jeunes et les accompagne dans leur cheminement vers l'excellence. Les Jeux du Québec, c'est 9 jours de compétition, 18 disciplines régulières et 1 discipline pour personnes ayant un handicap, 100 compétitions, 3500 athlètes, 2500 bénévoles, 125,000 admissions et 12M$ en retombées économiques. Les prochaines Finales des Jeux du Québec se tiendront respectivement à Rivière-du-Loup en 2023 et à Sherbrooke en 2024.

Comité de mise en candidature Claude Charland

Président Coach et stratège

Soleva Karl Castonguay

Infrastructures et programmation Directeur des affaires étudiantes et des ressources informationnelles

Cégep de Victoriaville Frédéric Gagnon

Infrastructures et programmation Directeur général adjoint et directeur du Service des ressources matérielles

Centre de services scolaire des Bois-Francs Éric Gardner

Infrastructures et programmation Directeur général

Collège Clarétain Alain Danault

Communications et marketing Directeur général

Club de golf Victoriaville Marie-Pier Boucher

Expérience des jeux Directrice de l'équipe du développement des communautés

MRC d'Arthabaska Vanessa Riopel

Expérience des jeux Coordonnatrice du développement et leadership féminin

Baseball Québec Geneviève Thibault

Sécurité Directrice générale

Soleva Benoit Bélanger

Financement et partenariats Directeur général

Caisse Desjardins des Bois-Francs Pierre-Antoine Auger, CPA-CMA, MBA

Budget Directeur général

Pharmacie Brunet Plus de Victoriaville Maxime Hébert Tardif

Services municipaux Directeur général adjoint et directeur du Service des communications et des relations citoyennes

Ville de Victoriaville Guy Désilets

Inclusion et mobilisation Président du conseil d'administration

Hockey Estrie Charles Moreau

Inclusion et mobilisation Docteur en chiropratique et cycliste double médaillé paralympique Caroline Lemire

Collaboratrice Directrice générale

Loisir Sport Centre-du-Québec Maxime Lemire

Collaborateur Agent de développement

Loisir Sport Centre-du-Québec Jean-François Béliveau

Collaborateur Directeur adjoint du Service du loisir, de la culture et de la vie communautaire

Ville de Victoriaville Guy Arcand

Chargé de projet - Jeux du Québec Service du loisir, de la culture et de la vie communautaire

Ville de Victoriaville

