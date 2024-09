Des chercheuses et chercheurs de partout au pays parmi les sommités mondiales du domaine de la recherche sur la santé des femmes

TORONTO, le 23 sept. 2024 /CNW/ - Cœur + AVC est heureuse d'annoncer les équipes gagnantes du concours des Réseaux d'excellence en recherche sur la santé cardiaque et cérébrale des femmes. Les travaux de ces chercheuses et chercheurs visent à faire progresser notre compréhension des facteurs de risque de maladies du cœur chez les femmes pendant la grossesse, ainsi qu'à améliorer le diagnostic et le traitement de celles qui vivent avec les séquelles d'un AVC.

Nous félicitons les deux équipes suivantes, qui recevront chacune un financement de 5 millions de dollars sur 5 ans :

L'équipe du Dr Rohan D'Souza, Université McMaster : Réseau canadien de réseaux pour réduire la mortalité et la morbidité cardiovasculaires durant la grossesse (The Canadian Network of Networks to Reduce Cardiovascular Mortality and Morbidity in Pregnancy; CaNCaM-Preg). [ Domaine de recherche : facteurs de risque de maladies cardiaques et cérébrales propres aux femmes aux différents moments de leur vie.] L'équipe de la Dre Amy Yu, Institut de recherche Sunnybrook , L'Université de Toronto : L'AVC chez les femmes : Augmentation du nombre d'occasions d'optimiser les évaluations, les diagnostics et les résultats (Growing Opportunities to Realize optimal Evaluation, Diagnosis, and outcomes; StrokeGoRed). [ Domaine de recherche : diagnostic et traitement des maladies cardiaques et cérébrales les plus fréquentes chez les femmes, ou qui touchent les femmes différemment et qui n'ont pas fait l'objet de suffisamment d'études.]

« Nous sommes ravis de pouvoir financer les recherches majeures que ces équipes mèneront conjointement », déclare Doug Roth, chef de la direction de Cœur + AVC. Nous espérons contribuer à réduire davantage les inégalités auxquelles font face les femmes en matière de santé cardiaque et cérébrale. Ces équipes comptent parmi leurs rangs quelques-uns des plus brillants esprits scientifiques au pays. Je suis impatient de connaître les résultats de ces recherches et de découvrir comment ces nouvelles connaissances nous aideront à améliorer la santé cardiaque et cérébrale des femmes. »

Réduire le nombre de maladies graves et de décès liés aux affections cardiaques pendant et après la grossesse

Le projet du Dr D'Souza, CaNCaM-Preg, vise à mettre en place un vaste réseau national de spécialistes de la médecine clinique et des sciences sociales, de chercheuses et chercheurs, d'économistes et de personnes ayant une expérience vécue, qui uniront leurs efforts pour

réduire le nombre de maladies graves et de décès liés aux affections cardiaques pendant et après la grossesse. Dans le cadre de leurs travaux, ils examineront en profondeur tous les événements cardiovasculaires graves liés à la grossesse au pays; évalueront les femmes enceintes qui vivent avec une maladie du cœur après la grossesse pour s'assurer qu'elles se rétablissent complètement et contribuer à réduire leur risque de complications futures; et veilleront à ce que les femmes enceintes atteintes d'une valvulopathie reçoivent des soins spécialisés lorsque nécessaire, afin de préserver leur santé et celle de leur bébé.

Améliorer les soins et le traitement de l'AVC chez les femmes, ainsi que leur rétablissement après un AVC

Le projet de la Dre Yu, StrokeGoRed, mènera à la création du premier réseau de recherche officiel au pays à se consacrer à l'AVC chez les femmes. Ce réseau sera composé de personnes ayant à cœur la santé cérébrale des femmes et issues d'horizons divers : médecine clinique, recherche, génie, informatique, science des données, statistique, mobilisation des connaissance, éducation, processus décisionnel et utilisation des connaissances. Le réseau comptera également des personnes ayant une expérience vécue ainsi qu'une sommité Ininiw.

L'équipe aura pour objectif de faire progresser les connaissances entourant les raisons pour lesquelles l'AVC touche les femmes et les hommes différemment, et sur la façon dont il le fait. Elle offrira également de la formation et du mentorat aux membres de la prochaine génération de spécialistes de la recherche et de la médecine clinique, qui travaillent avec des personnes ayant subi un AVC. On espère que l'étude StrokeGoRed mène à des découvertes qui favoriseront la personnalisation des soins et des traitements de l'AVC afin d'améliorer les résultats chez les femmes.

Les maladies du cœur et l'AVC sont la principale cause de mort prématurée chez les femmes au pays. Toutefois, des lacunes dans la sensibilisation, la recherche, le diagnostic et les soins mettent en danger leur santé cardiaque et cérébrale. Les femmes font face à des facteurs de risque distincts à différents moments de leur vie, notamment pendant la grossesse et la ménopause. Elles sont également plus susceptibles de développer certains troubles cardiaques ou cérébraux qui peuvent avoir des répercussions sur leur santé.

Les équipes lauréates ont été évaluées par un comité de pairs indépendant qui a tenu compte de certains facteurs, liés entre autres à la santé des peuples autochtones, à l'ethnicité, au statut socio-économique, à l'identité de genre, à l'appartenance aux communautés 2SLGBTQI+, et au fait que certaines femmes vivent avec des incapacités.

Le financement des Réseaux d'excellence en recherche sur la santé cardiaque et cérébrale des femmes est rendu possible grâce à la générosité des personnes et des organismes suivants : les donatrices et donateurs engagés de Cœur + AVC, chef de file des organismes de bienfaisance dans le domaine des maladies du cœur et de l'AVC au pays; l'Institut de la santé des femmes et des hommes des Instituts de recherche en santé du Canada, l'organisme de financement fédéral en matière de recherche en santé; et le Fonds canadien de recherche sur

le cerveau (FCRC), une entente novatrice entre le gouvernement fédéral (par le biais de Santé Canada) et la Fondation Brain Canada.

