Une entreprise de Charlevoix mobilise la communauté d'affaires pour venir en aide aux enfants atteints de cancer et leur famille

Une communauté engagée Cette initiative de Sommets Charlevoix a créé une vague de solidarité envers les familles dont un enfant est atteint de cancer. « Ce qui est extraordinaire, c'est que non seulement les propriétaires se sont mobilisés pour offrir à ces familles un moment de calme et de bonheur, mais plusieurs personnes de la région ont voulu mettre l'épaule à la roue. Des entreprises de Laval et de Montréal ont même tenu à nous appuyer. Je suis vraiment fier de ce que nous avons pu accomplir collectivement. Parfois, il s'agit de proposer une idée, même si ça semble un peu fou. Ensemble, on peut accomplir des choses grandioses », affirme Monsieur Chapdelaine, président de Sommets Charlevoix.

« La générosité des propriétaires et des gens de la région est remarquable. Souvent, les familles ont tendance à s'isoler et à limiter davantage leurs sorties afin de réduire les risques de contracter des virus pour l'enfant dont le système immunitaire est affaibli par les traitements. Ce moment de répit leur permettra d'oublier la maladie et les traitements le temps d'une fin de semaine », ajoute Pascale Bouchard, directrice générale de Leucan.

Leucan et Sommets Charlevoix tiennent à remercier chaleureusement les propriétaires indépendants, les commerçants de la région et toute la communauté impliquée de près ou de loin à la réalisation de cette fin de semaine de répit importante pour les familles d'enfants atteints de cancer.

À propos de Sommets Charlevoix

Les Sommets Charlevoix offrent la location de chalets et de condos avec une vue imprenable sur le fleuve Saint-Laurent dans le secteur de la Petite-Rivière-Saint-François dans la région de Charlevoix. Avec ses installations de type « tout inclus », les Sommets Charlevoix offrent une multitude d'activités à faire sur place.

À propos de Leucan

Leucan s'engage depuis plus de 40 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie et de ses effets. Fidèle alliée de centaines de familles, de milliers de membres à travers le Québec, l'Association offre des services distinctifs et adaptés grâce à une équipe qualifiée, ayant développé une expertise de pointe dans le domaine. À ces services s'ajoutent le financement de la recherche clinique et le Centre d'information Leucan. Grâce à ses neuf bureaux, Leucan est présente à travers la province.

