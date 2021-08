Une entreprise canadienne développe un système de caméras de réalité virtuelle immersive pour l'exploration spatiale

Les différentes expériences de réalité virtuelle produites par l'entreprise montréalaise captiveront le public comme jamais auparavant



LONGUEUIL, QC, le 12 août 2021 /CNW Telbec/ - La technologie de réalité virtuelle (RV) immersive a révolutionné l'industrie du divertissement et pourrait désormais transformer la façon dont nous ferons l'expérience de l'exploration spatiale. L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, a annoncé aujourd'hui que les Studios Felix & Paul de Montréal recevront une contribution de 482 607 dollars de l'Agence spatiale canadienne (ASC) pour poursuivre le développement d'une caméra de RV immersive qui pourrait capter et transmettre des enregistrements de haute qualité de futures missions lunaires internationales et ailleurs dans l'espace lointain.



L'investissement de l'ASC aidera les Studios Felix & Paul à commercialiser une technologie prête à s'intégrer dans la nouvelle économie spatiale canadienne, en pleine croissance. Le savoir-faire de l'entreprise dans la réalisation de films immersifs à 360° à bord de la Station spatiale internationale, jumelé à ses compétences en innovation technique, pourrait renforcer la réputation du Canada comme chef de file dans les domaines de l'optique spatiale et des caméras, et permettre aux entreprises canadiennes de faire partie de la chaine d'approvisionnement en expansion des missions d'exploration lunaire.

Cette technologie pourrait trouver toute une série d'applications en robotique spatiale, en particulier aider les opérateurs de robotique sur Terre à bien voir dans l'environnement lunaire. L'expérience immersive captiverait également le public puisqu'elle lui donnerait un accès virtuel à l'espace et le ferait participer à l'aventure spatiale comme jamais auparavant.

Citation



« Nous sommes heureux d'aider les Studios Felix & Paul à poursuivre cette entreprise audacieuse d'innovation. Grâce à la technologie novatrice de leur caméra, ils seront en mesure de mettre l'expertise canadienne à contribution dans une économie spatiale en pleine croissance. Ce sont des moments comme ceux-ci qui permettent de raconter les aventures de l'humanité dans l'espace. »



L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie



Quelques faits



• Ce financement permettra de poursuivre le développement technique de la caméra de RV immersive pour activités extravéhiculaires des Studios Felix & Paul, qui pourrait capter et transmettre du contenu de haute qualité dans les conditions difficiles des missions d'exploration robotisée et habitée dans l'espace et sur la Lune.

• Les Studios Felix & Paul sont une entreprise de création primée d'expériences de divertissement immersives. C'est la seule entreprise approuvée par la NASA capable de filmer en réalité virtuelle à 360° et 3D ultra-haute définition à bord de la Station spatiale internationale.

Les Studios Felix & Paul, en association avec TIME Studios (en anglais), la NASA et d'autres agences spatiales, ont produit Space Explorers: The ISS Experience (en anglais). Cette série documentaire en RV immersive a été filmée par des astronautes à bord de la Station spatiale internationale, dont David Saint-Jacques de l'ASC lors de sa mission il y a deux ans.

l'ASC lors de sa mission il y a deux ans. Ce financement est accordé au titre du Programme d'accélération de l'exploration lunaire de l'ASC. Ce programme prépare le secteur spatial canadien au retour de l'humanité sur la Lune grâce à 150 millions de dollars investis sur cinq ans pour aider les petites et moyennes entreprises canadiennes à développer de nouvelles technologies qui seront utilisées et testées en orbite lunaire et sur la Lune dans des domaines comme l'intelligence artificielle, la robotique et la santé.

Liens



SOURCE Agence spatiale canadienne

