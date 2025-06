Une entente pour les cols bleus et cols blancs de la Ville de Prévost

PRÉVOST, QC, le 11 juin 2025 /CNW/ - Le 9 juin dernier, la Ville de Prévost et les représentants de la section locale 3548 du Syndicat canadien de la fonction publique ont signé une nouvelle convention collective pour la quarantaine de cols bleus et cols blancs de la Municipalité.

La convention, échue depuis le 31 décembre 2023 et couvrant les années 2024 à 2028, a été entérinée par les membres lors d'une assemblée générale tenue le 5 mai.

Parmi les gains majeurs, notons la réduction de la semaine de travail à 36 heures réparties sur quatre jours sans diminution de salaire, une mesure phare qui améliore la conciliation travail-vie personnelle. L'entente prévoit également une augmentation des journées de libérations syndicales aux frais de l'employeur, la mise en place d'un programme conjoint d'évaluation de toutes les fonctions avec élaboration de descriptifs de tâches clairs, ainsi que la bonification des primes de garde, notamment pour les employé(e)s affecté(e)s au déneigement.

Un autre point marquant de cette entente est le rapatriement en régie d'un contrat de déneigement auparavant confié au secteur privé, ce qui permettra la création de huit nouveaux postes permanents à la voirie. De plus, les salarié(e)s bénéficieront désormais de l'adhésion au Régime de retraite par financement salarial de la FTQ (RRFS-FTQ), renforçant ainsi leur sécurité financière à long terme.

Sur le plan salarial, les augmentations prévues sont de 5 % en 2024, de 3 % en 2025, et une indexation à l'IPC entre 2 % et 3 % pour les années 2026 à 2028. L'entente comporte également la création d'un comité de relations de travail afin de favoriser un dialogue continu entre les parties.

« Cette convention collective a été renouvelée à la suite d'un processus de négociation respectueux, cordial et collaboratif et nous sommes heureux des avancées qui y sont prévues », a déclaré Maxime Roy, président du SCFP 3548.

Comptant plus de 143 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 40 000 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

