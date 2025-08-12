Concurrence dans les télécommunications - la situation de l'emploi doit être suivie de près

MONTRÉAL, le 12 août 2025 /CNW/ - Le Syndicat des employés de Cogeco Connexion, section locale 3624 du SCFP, déplore la décision du gouvernement fédéral d'entériner une politique controversée du CRTC, une politique que ce dernier avait pourtant remise en question l'an dernier. Cette nouvelle réglementation permet désormais aux grandes entreprises de télécommunications - Bell, Rogers et Telus - d'utiliser les réseaux de leurs concurrents pour étendre leurs services partout au pays, aux mêmes prix et conditions que les petits revendeurs.

« Le gouvernement compte sur cette mesure pour faire baisser les tarifs des services Internet, ce qui est louable, mais sa décision pourrait aussi avoir un impact négatif sur les entreprises de télécommunication régionales et les emplois qu'elles procurent. On verra peut-être une augmentation de la concurrence à court terme, mais à plus long terme, on risque de perdre de la diversité dans l'offre de services et des emplois en région », déclare Éric Pinsonnault, président du SCFP 3624.

D'ailleurs, l'automne dernier, le gouvernement fédéral avait émis un décret demandant la révision de la politique du CRTC, en raison de la taille « disproportionnée » de Bell, Rogers et Telus comparativement à leurs concurrents. Il exprimait sa préoccupation « pour la viabilité des petits fournisseurs et des fournisseurs régionaux de services Internet ».

« Le CRTC et la ministre de l'Industrie, Mélanie Joly, - qui est également ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec - doivent surveiller la situation de près afin d'être en mesure de modifier rapidement la politique advenant des impacts négatifs sur l'emploi et les investissements des FSI dans la qualité des réseaux de télécommunications », conclut Éric Pinsonnault.

