Une entente pour des relations harmonieuses entre le Conseil des Atikamekw de Wemotaci et Hydro-Québec

L'entente-cadre permettra ainsi d'amorcer des discussions structurées qui pourraient déboucher sur une ou plusieurs ententes sur des sujets d'intérêt commun. Ces discussions viseront non seulement les retombées économiques comme des contrats potentiels, mais aussi des possibilités d'emploi et des initiatives liées à la formation pour les membres de la communauté.

Cette importante entente prévoit la mise sur pied d'un comité de négociation qui donnera aux parties l'occasion d'aborder avec franchise des questions importantes pour leur relation. Les discussions entre le CAW et Hydro-Québec porteront notamment sur la détermination de retombées potentielles pour les Atikamekw de Wemotaci en lien avec les activités d'Hydro-Québec dans le Nitaskinan, que la communauté considère comme son territoire ancestral.

Le CAW et Hydro-Québec discuteront également des enjeux et préoccupations des Atikamekw de Wemotaci concernant les équipements d'Hydro-Québec présents sur le territoire. Enfin, les parties se pencheront aussi sur les projets à venir d'Hydro-Québec qui concernent les Atikamekw de Wemotaci, notamment en vue d'élaborer des processus d'information et de consultation adaptés ainsi que de définir des mesures d'ordre financier, environnemental, social ou culturel appropriées en lien avec ces projets.

« Considérant qu'Hydro-Québec possède des installations d'importance et exerce des activités depuis plusieurs années sur notre territoire ancestral, il était dans notre intérêt mutuel de collaborer dans un esprit de respect et de confiance. La signature de l'entente-cadre pour un processus de négociation est, nous l'espérons sincèrement, la première étape menant à l'édification d'une relation plus harmonieuse avec Hydro-Québec, menant à une meilleure compréhension et, éventuellement, à des ententes mutuellement acceptables. Cette nouvelle relation avec la société d'État nous permet d'envisager des retombées positives à plusieurs niveaux pour l'ensemble des membres de Wemotaci »

François Néashit

Chef du Conseil des Atikamekw de Wemotaci

« Je suis persuadée que les discussions que nous entamons aujourd'hui avec les Atikamekw de Wemotaci nous permettront de grandir ensemble. Nous voulons bâtir des ponts avec les Premières Nations et nous pouvons agir concrètement dans le but de soutenir le développement des communautés. Cette entente-cadre entre Hydro-Québec et Wemotaci est porteuse d'avenir et constitue un pas de plus dans cette direction.»

Sophie Brochu

Présidente directrice générale d'Hydro-Québec

