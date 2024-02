Les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador ont signé une entente qui permettra aux habitants de Terre-Neuve-et-Labrador admissibles d'obtenir jusqu'à 22 000 dollars en subventions pour le remplacement de leur système de chauffage au mazout par un système de chauffage domestique électrique, soit une somme équivalente à la totalité du coût d'une thermopompe moyenne.

ST. JOHN'S, NL, le 23 févr. 2024 /CNW/ - Les Canadiens savent que les changements climatiques ont un prix, non seulement pour l'environnement, mais aussi pour leur portefeuille. Ils savent également que nous devons donner la priorité à l'abordabilité tout en luttant contre les pires effets possibles des changements climatiques afin de garantir une économie forte et un air pur pour nos collectivités.

Aujourd'hui, l'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, et de l'honorable Bernard Davis, ministre de l'Environnement et du Changement climatique de Terre-Neuve-et-Labrador, a fait le point sur les investissements fédéraux-provinciaux dans les initiatives d'efficacité énergétique destinées aux Terre-Neuviens et aux Labradoriens.

Le gouvernement du Canada et le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador ont déjà collaboré sur plusieurs initiatives visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et les factures d'énergie. Dans cette dynamique, les gouvernements fédéral et provincial ont annoncé aujourd'hui une entente de 24 millions de dollars dans le cadre du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone visant à dynamiser le programme « Oil to Electric Incentive Program » de Terre-Neuve-et-Labrador. Le financement annoncé aujourd'hui aidera à couvrir le coût moyen d'une thermopompe et permettra au gouvernement provincial de faire passer 3 000 foyers supplémentaires à des options de chauffage plus propres et plus abordables au cours de l'année à venir.

L'entente permet d'appuyer le Programme renforcé pour la conversion abordable du mazout à la thermopompe (PCAMT) qui a été annoncé récemment. Ce programme permet aux Terre-Neuviens et aux Labradoriens admissibles de recevoir une aide financière pouvant aller jusqu'à 22 000 dollars pour le passage à une thermopompe, à une fournaise ou à une chaudière électrique. Ce financement de 22 000 dollars consiste en un montant maximum de 15 000 dollars provenant du PCAMT du gouvernement du Canada et d'un montant maximum de 7 000 dollars provenant du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador et d'autres fonds fédéraux.

À ce jour, 2 065 ménages ont demandé à bénéficier du PCAMT et du « Oil to Electric Incentive Program » de Terre-Neuve-et-Labrador pour remplacer leur réservoir à mazout par une nouvelle source de chaleur électrique, ce qui témoigne du succès de la Subvention canadienne pour des maisons plus vertes du gouvernement du Canada, qui a permis l'installation de 4 481 thermopompes dans des foyers partout dans la province.

Alors que le Canada poursuit ses efforts pour construire un avenir à faibles émissions de carbone, il continuera à fournir aux Canadiens les outils et le soutien nécessaires pour chauffer leurs maisons de manière plus propre et plus abordable, notamment en appuyant des projets à Terre-Neuve-et-Labrador tels que :

en facilitant le remplacement des systèmes de chauffage au mazout par des thermopompes électriques;

en améliorant l'efficacité énergétique dans les ménages à faible revenu, les écoles, les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée;

en réalisant des projets de réseau électrique qui garantissent une électricité fiable, propre et abordable pour chaque foyer.

Citations

« Les gens de Terre-Neuve-et-Labrador sont prêts à faire la transition du chauffage au mazout polluant et coûteux vers des systèmes de chauffage électrique moins chers, plus propres et plus efficaces. Une thermopompe électrique permettra de réduire les factures de chauffage mensuelles, tout en réduisant les émissions. C'est une solution gagnante pour votre portefeuille et l'environnement. »

- L'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« L'installation d'une thermopompe dans votre résidence est à la fois un bon moyen de réduire votre facture mensuelle d'énergie et de réduire la pollution responsable des changements climatiques. Notre gouvernement propose des fonds substantiels pour aider les habitants de Terre-Neuve-et-Labrador à abandonner le mazout, en étroite collaboration avec le gouvernement provincial. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Le gouvernement fédéral sait que les Canadiens et les Canadiennes veulent avoir accès à des moyens plus économiques et plus propres de chauffer leur résidence. C'est pourquoi nous faisons des investissements sans précédent à Terre-Neuve-et-Labrador, et partout au pays, pour nous assurer que les familles sont en mesure de passer du mazout pour leur chauffage résidentiel à une thermopompe. Des milliers de familles de partout au pays sont admissibles à l'aide offerte pour effectuer cette transition, qui pourrait leur permettre d'économiser des milliers de dollars sur leurs factures chaque année. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Les gens devraient pouvoir faire la transition vers l'électricité et économiser sur leurs factures d'énergie. Mais les coûts initiaux sont un obstacle pour de nombreux ménages. C'est pourquoi nous intervenons et aidons à couvrir les coûts pour un nombre encore plus important de personnes qui en ont besoin. »

- L'honorable Seamus O'Regan, ministre du Travail et des Aînés

« Nous sommes heureux de continuer à travailler avec le gouvernement du Canada pour réduire la dépendance au mazout et rendre l'énergie plus abordable pour les propriétaires. Le programme d'incitation à la conversion du mazout à l'électricité de notre province, qui est soutenu par le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone et le Programme pour la conversion abordable du mazout à la thermopompe du gouvernement fédéral, favorisera la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et réduira le coût de la vie en général. Nous nous réjouissons de l'intérêt suscité par ce programme et nous encourageons d'autres résidents à en bénéficier. »

- L'honorable Bernard Davis, ministre de l'Environnement et du Changement climatique de Terre-Neuve-et-Labrador

Faits en bref

Les thermopompes sont l'un des meilleurs moyens pour les propriétaires de réduire leurs factures d'énergie et de lutter contre les changements climatiques. Ces appareils sont de deux à trois fois plus efficaces que les autres sources de chauffage électrique résidentiel, ce qui se traduit par de plus grandes économies pour les propriétaires et une réduction de la consommation d'énergie pour les services publics et le réseau d'électricité.

Le Programme pour la conversion abordable du mazout à la thermopompe a été lancé en novembre 2022 sous la forme d'un investissement de 250 millions de dollars dans un nouveau volet de l'Initiative canadienne pour des maisons plus vertes. Le 22 février 2023, les propriétaires admissibles ont pu s'inscrire à l'avance au programme, qui a été pleinement mis en œuvre à la fin mars 2023. Les premières subventions ont été versées peu de temps après.

En moyenne, les propriétaires qui passent du mazout à la thermopompe pour le chauffage de leur maison économisent entre 1 500 et 4 700 dollars par an sur leurs factures d'énergie.

4 par an sur leurs factures d'énergie. Jusqu'à présent, le Programme pour la conversion abordable du mazout à la thermopompe a reçu 9 400 demandes à l'échelle du pays.

Les thermopompes constituent une technologie éprouvée et fiable au Canada qui permet de rendre une maison confortable toute l'année, en assurant : le chauffage en hiver; la climatisation en été (les thermopompes, malgré leur nom, peuvent également agir comme des climatiseurs); dans certains cas, un approvisionnement en eau chaude.

qui permet de rendre une maison confortable toute l'année, en assurant : En 2022, le Canada a publié le Plan de réduction des émissions pour 2030, qui présente les mesures à prendre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 p. 100 sous les niveaux de 2005 d'ici 2030 et atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Liens connexes

Personnes-ressources

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected] ; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected] ; Marium Oishee, Ministère de l'Environnement et du Changement climatique de Terre-Neuve-et-Labrador, 709-729-5449 ou 709-327-7005, [email protected]