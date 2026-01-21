Une entente enfin conclue pour le Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL)

QUÉBEC, le 21 janv. 2026 /CNW/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) accueille favorablement la conclusion d'une entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec concernant le Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL) et d'un protocole d'entente pour Maisons Canada.

L'entente sur le FCIL permettra le versement au gouvernement du Québec des sommes annoncées au printemps 2024 par le gouvernement du Canada. La part revenant aux municipalités québécoises s'élève à 1 milliard de dollars, soit moins que les 1,3 milliard de dollars estimés par l'UMQ proportionnellement au poids de la population du Québec au Canada.

L'absence d'entente entre les deux gouvernements freinait des investissements essentiels en infrastructures, pourtant indispensables pour répondre à la crise du logement qui touche l'ensemble des régions du Québec.

« Dans les dernières années, un nombre croissant de municipalités a dû arrêter ou ralentir le développement résidentiel en raison de limites liées à la capacité de leurs infrastructures d'eau. Il est désormais crucial que les fonds du FCIL soient rapidement disponibles afin de permettre des investissements majeurs qui rendront possible la construction de nouveaux logements. Le protocole d'entente conclu pour Maisons Canada aura lui aussi un impact sur l'offre de logements abordables. Les municipalités rappellent qu'elles souhaitent être impliquées en amont dans la sélection des projets aux côtés des deux gouvernements », souligne Guillaume Tremblay, président de l'UMQ et maire de Mascouche.

En mai dernier, une étude de l'UMQ révélait que plus de 36 000 logements ne pouvaient être construits en raison d'un manque de capacité des infrastructures d'eau.

« Les annonces d'aujourd'hui donnent un peu d'oxygène aux municipalités. Les besoins en logement sont réels et urgents partout au Québec. Ces sommes donneront enfin aux municipalités les moyens de mener à bien des projets attendus et nécessaires. », ajoute Joé Deslauriers, trésorier de l'UMQ et maire de Saint-Donat.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Source : Direction des communications, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 514 282-7700, poste 279, [email protected]