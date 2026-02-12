Avis aux médias - Une trentaine d'organisations unies pour exiger des mesures urgentes en immigration

QUÉBEC, le 12 févr. 2026 /CNW/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ), accompagnée de nombreuses organisations, invite les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur les récentes décisions en matière d'immigration. Ces décisions bouleversent la vie de milliers de personnes établies au Québec et leurs effets se font sentir dans toutes les régions, quel que soit le secteur d'activité.

Quoi : Conférence de presse Date : Vendredi 13 février 2026 Heure : 11h15 Lieu : Manège militaire Voltigeurs de Québec

805, av. Wilfrid-Laurier

Québec, QC G1R 2L3

Prendront la parole lors de la conférence de presse :

Union des municipalités du Québec (UMQ) - Guillaume Tremblay, président et maire de Mascouche

Fédération québécoise des municipalités (FQM) - Jacques Demers, président, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC Memphrémagog

Ville de Québec - Bruno Marchand, maire

Centrale des syndicats démocratiques (CSD) - Luc Vachon, président

Confédération des syndicats nationaux (CSN) - Caroline Senneville, présidente

Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) - François Vincent, vice-président, Québec

Fédération des cégeps - Marie Montpetit, présidente-directrice générale

Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) - Frédérik Boisvert, président et chef de la direction de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec

Union des producteurs agricoles (UPA) - Martin Caron, président général

Union étudiante du Québec (UEQ) - Flora Dommanget, présidente

Seront également présentes et présents dans la salle :

Plusieurs élues et élus municipaux

Accueil et intégration Bas-Saint-Laurent (AIBSL)

Alliance main-d'œuvre étrangère

Association Hôtellerie du Québec

Carrefour Jeunesse Emploi MRC Côte de Gaspé

Centrale des syndicats du Québec (CSQ)

Chantier de l'économie sociale

Éducation internationale

Emplois en régions

Fédération autonome de l'enseignement (FAE)

Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec

Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ)

Promis

Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ)

Et bien d'autres

En raison du grand nombre d'intervenants, les prises de parole seront suivies d'une période d'entrevues individuelles.

