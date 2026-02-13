/R E P R I S E --Avis aux médias - Une trentaine d'organisations unies pour exiger des mesures urgentes en immigration/
13 févr, 2026, 06:04 ET
QUÉBEC, le 12 févr. 2026 /CNW/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ), accompagnée de nombreuses organisations, invite les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur les récentes décisions en matière d'immigration. Ces décisions bouleversent la vie de milliers de personnes établies au Québec et leurs effets se font sentir dans toutes les régions, quel que soit le secteur d'activité.
Quoi :
Conférence de presse
Date :
Vendredi 13 février 2026
Heure :
11h15
Lieu :
Manège militaire Voltigeurs de Québec
805, av. Wilfrid-Laurier
Québec, QC G1R 2L3
Prendront la parole lors de la conférence de presse :
- Union des municipalités du Québec (UMQ) - Guillaume Tremblay, président et maire de Mascouche
- Fédération québécoise des municipalités (FQM) - Jacques Demers, président, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC Memphrémagog
- Ville de Québec - Bruno Marchand, maire
- Centrale des syndicats démocratiques (CSD) - Luc Vachon, président
- Confédération des syndicats nationaux (CSN) - Caroline Senneville, présidente
- Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) - François Vincent, vice-président, Québec
- Fédération des cégeps - Marie Montpetit, présidente-directrice générale
- Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) - Frédérik Boisvert, président et chef de la direction de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec
- Union des producteurs agricoles (UPA) - Martin Caron, président général
- Union étudiante du Québec (UEQ) - Flora Dommanget, présidente
Seront également présentes et présents dans la salle :
- Plusieurs élues et élus municipaux
- Accueil et intégration Bas-Saint-Laurent (AIBSL)
- Alliance main-d'œuvre étrangère
- Association Hôtellerie du Québec
- Carrefour Jeunesse Emploi MRC Côte de Gaspé
- Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
- Chantier de l'économie sociale
- Éducation internationale
- Emplois en régions
- Fédération autonome de l'enseignement (FAE)
- Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec
- Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ)
- Promis
- Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ)
- Et bien d'autres
En raison du grand nombre d'intervenants, les prises de parole seront suivies d'une période d'entrevues individuelles.
Les représentants des médias qui souhaitent participer à la conférence de presse doivent confirmer à l'avance avec madame Léa Carrière, conseillère aux relations médias (cellulaire : 438-827-4560, courriel : [email protected]).
La voix des gouvernements de proximité
Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ.
SOURCE Union des municipalités du Québec
Source : Direction des communications et du marketing, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 438.827.4560, [email protected]
