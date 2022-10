OTTAWA, ON, le 28 oct. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a annoncé aujourd'hui qu'il a signé une nouvelle entente de principe avec l'Association canadienne des agents financiers (ACAF) pour le groupe Fonction de contrôleur (CT). L'entente doit être approuvée par le Conseil du Trésor avant de pouvoir entrer en vigueur.

Le groupe CT comprend des agents de gestion financière ainsi que des vérificateurs internes et externes.

L'entente de principe de quatre ans, qui vient d'être ratifiée par l'ACAF, s'applique à 6 500 employés du groupe CT et prévoit des augmentations économiques générales et des augmentations propres au groupe.

Bien que cela ne fasse pas partie de l'entente de principe, le gouvernement et l'ACAF se sont également engagés à travailler ensemble sur le travail hybride. Plus précisément, le gouvernement partagera l'information sur la mise en œuvre continue de ce changement transformateur, et consultera l'ACAF à ce sujet.

L'entente de principe est le fruit du travail acharné des deux parties et de leur engagement à mener des négociations de bonne foi, qui étaient en cours depuis septembre 2021. L'entente de principe a été conclue avant l'expiration de la convention collective actuelle, ce qui signifie que les employés peuvent s'attendre à voir des améliorations dans leur convention collective, y compris des augmentations de salaire, dans les plus brefs délai. Cela apportera aux employés une prévisibilité quant aux taux de rémunération et aux autres conditions de la convention collective.

Le gouvernement du Canada demeure résolu à conclure des conventions collectives qui sont raisonnables pour les contribuables et qui offrent aux employés des rajustements salariaux équitables et des dispositions reflétant le milieu de travail d'aujourd'hui.

Citation

« Les deux parties sont arrivées à la table avec la volonté commune de négocier de bonne foi, et l'entente qui en résulte est équitable pour les employés et raisonnable pour les contribuables. J'ai confiance que des résultats similaires pourront être obtenus pour d'autres employés de la fonction publique. »

- L'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor

Faits en bref

Il y a 43 tables de négociation en cours dans le cadre du cycle de négociations actuel, et ce nombre devrait dépasser 50 d'ici la fin de 2022.

