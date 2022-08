Une entente de principe est survenue chez Mine Raglan - Les 630 syndiqués métallos se prononceront d'ici deux semaines

MONTRÉAL, le 29 août 2022 /CNW Telbec/ - Une entente de principe est survenue entre le comité de négociation de la section locale 9449 du Syndicat des Métallos et celui de la multinationale Glencore. Les 630 syndiqués qui travaillent à la mine Raglan au Nunavik seront appelés à se prononcer au cours des deux prochaines semaines.

Ces travailleurs en navettage proviennent de différentes régions à travers le Québec. Plusieurs assemblées seront donc organisées pour qu'ils puissent prendre connaissance de l'entente de principe. Aucun commentaire ne sera fait dans l'intervalle par respect pour les membres.

Les 630 métallos ont déclenché une grève il y a trois mois de cela, le 27 mai dernier.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

