Du nettoyage pour soulager le stress au rangement digne de TikTok, de nouvelles données révèlent des motivations surprenantes ainsi que des frustrations derrière les habitudes de ménage

DALLAS, le 24 sept. 2025 /CNW/ - Les tâches ménagères peuvent être considérées comme ennuyeuses et redoutées, mais les résultats d'une nouvelle enquête menée par Norwex, un leader mondial en innovation durable dans le nettoyage résidentiel, révèlent une tout autre histoire. Plus de la moitié des adultes américains et canadiens (52 %) déclarent qu'ils aiment réellement nettoyer leur maison, tandis que 44 % se tournent vers le rangement pour soulager le stress. Quelle que soit la motivation, un thème en ressort : ce avec quoi les gens nettoient compte autant que la raison pour laquelle ils nettoient.

Bien que « l'efficacité » ait été reconnue comme le facteur le plus influent (73 %) pour les répondants lorsqu'ils achètent des produits de nettoyage, les odeurs chimiques agressives figurent en tête de liste des « facteurs décisifs » pour les produits, et une écrasante majorité de 94 % des répondants reconnaît qu'il est essentiel de choisir des ingrédients plus sûrs lors de l'achat de produits de nettoyage.

« En fin de compte, nous avons appris qu'en choisissant des produits de nettoyage, les consommateurs recherchent l'efficacité, mais en même temps, ils ne veulent pas s'exposer eux-mêmes ou leurs proches à des agents chimiques agressifs », a déclaré Beate Hjeltnes, PDG de Norwex. « Ces données renforcent ce qui est au cœur de la Mission de Norwex depuis plus de 30 ans : offrir des produits plus sûrs et durables qui ne compromettent pas la performance. »

Des baby-boomers à la génération Z : comment et pourquoi nous nettoyons

L'enquête a également révélé que le nettoyage n'est pas une activité universelle. Les motivations varient énormément selon les générations et les genres -- qu'il s'agisse de l'utiliser pour se détendre ou d'en faire du contenu social à partager. Les jeunes générations sont particulièrement à l'origine de cette évolution, reconsidérant les tâches ménagères comme des moments de calme dans un monde autrement effréné, avec 63 % de la génération Z disant qu'ils nettoient pour se détendre, contre seulement 25 % des baby-boomers. Les principales conclusions de l'enquête incluent :

Le nettoyage pour soulager le stress : Les femmes sont presque deux fois plus susceptibles que les hommes de dire qu'elles nettoient pour soulager le stress (52 % contre 36 %), et la génération Z est la plus susceptible d'admettre qu'elle lave pour oublier leurs soucis (63 %).

Les femmes sont presque deux fois plus susceptibles que les hommes de dire qu'elles nettoient pour soulager le stress (52 % contre 36 %), et la génération Z est la plus susceptible d'admettre qu'elle lave pour oublier leurs soucis (63 %). L'effet TikTok : Près d'un adulte sur cinq de la génération Z (18 %) admet avoir fait le ménage spécifiquement pour filmer du contenu sur les réseaux sociaux -- une tendance beaucoup moins courante chez les générations plus âgées.

Près d'un adulte sur cinq de la génération Z (18 %) admet avoir fait le ménage spécifiquement pour filmer du contenu sur les réseaux sociaux -- une tendance beaucoup moins courante chez les générations plus âgées. Les invités arrivent : Pour la génération Y, la génération X et les baby-boomers, la principale raison de nettoyer est encore et toujours celle qui a fait ses preuves : se préparer pour les invités.

Les tâches qu'on aime remettre à plus tard

Bien sûr, profiter d'une maison propre ne veut pas dire que chaque tâche est faite avec enthousiasme. Près des trois quarts des répondants (71 %) ont admis avoir repoussé le ménage de plus d'un mois, le nettoyage du four étant la tâche la plus reportée (44 %). Les parents ont aussi rapporté que laver la vaisselle et faire le lit sont les tâches que les enfants évitent le plus lorsqu'il s'agit de mériter leur argent de poche.

Et même si de nombreux adultes affirment que le ménage ne les dérange pas dans l'ensemble, il n'a pas encore atteint le statut de passe-temps favori. Plus d'un tiers d'entre eux (37 %) ont avoué préférer faire leurs impôts ou changer l'huile plutôt que de s'attaquer aux tâches ménagères.

Bien que les points de vue sur les tâches ménagères puissent varier, la confiance en vos produits de nettoyage ne devrait jamais faiblir. Norwex est resté engagé à offrir des formules plus propres aux consommateurs depuis plus de trente ans et a interdit plus de 2 000 produits chimiques nocifs dans sa gamme de produits. Pour plus d'informations sur la gamme de produits de nettoyage résidentiel durable de Norwex, visitez les https://www.facebook.com/Norwex pages Facebook, Instagram, X, Pinterest, LinkedIn et YouTube de la marque.

Méthodologie

Cette enquête a été réalisée par Norwex via Prodege, qui a sondé 1 000 adultes américains et 1 000 adultes canadiens de plus de 18 ans, qui sont entièrement ou partiellement responsables de l'entretien de leur résidence. L'enquête a été réalisée en août 2025.

À propos de Norwex

Fondée en Norvège en 1994, Norwex est une entreprise de vente directe de produits pour la Maison, la Famille et les Soins personnels, engagée à réduire les produits chimiques nocifs dans la vie quotidienne. Plus de 2 700 substances sont interdites dans le processus rigoureux de développement de produits de la société. Des produits de nettoyage durables utilisant des linges de microfibre polyvalents jusqu'aux Soins de peau à base de plantes, les solutions innovantes de Norwex établissent la norme pour un mode de vie plus propre, plus sûr, et mieux.

Pour acheter les produits pour la Maison, la Famille et les Soins personnels de Norwex, visitez Norwex.com ou suivez Norwex (@norwex) sur Facebook, Instagram, X, Pinterest, LinkedIn et YouTube.

