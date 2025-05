Hjeltnes s'appuiera sur trois décennies d'expérience pour faire progresser la mission et l'héritage de la marque familiale à l'échelle mondiale.

DALLAS, le 29 mai 2025 /CNW/ - Norwex, leader mondial en matière d'innovation durable, a annoncé aujourd'hui la nomination de Beate Hjeltnes au poste de PDG. Fille du fondateur de Norwex, Bjørn Nicolaisen, Mme Hjeltnes apporte à ce poste près de 30 ans d'expérience au sein de l'entreprise et une expertise approfondie du secteur financier, ainsi qu'un engagement sans faille envers un modèle commercial axé sur les Conseillères (ers) et la mission plus large de l'entreprise, qui consiste à aider les gens à vivre de façon plus propre, plus sûre et mieux.

Beate Hjeltnes, CEO of Norwex

En tant que PDG, Mme Hjeltnes continuera à renforcer son engagement envers le modèle de vente directe de Norwex, en développant et en soutenant la famille de Conseillères (ers) de la marque à travers le monde. À une époque où le secteur de la vente directe est en pleine mutation, elle croit fermement au pouvoir des Conseillères (ers) pour créer une communauté fondée sur la bienveillance, l'intégrité, la confiance et le respect, toutes des valeurs fondamentales de la mission de Norwex.

« C'est un honneur de prendre le rôle de PDG et de continuer à faire évoluer une compagnie qui fait partie de l'histoire de ma famille depuis des décennies. En commençant ce chapitre, je me concentre à garantir que chaque décision que nous prenons élève nos Conseillères (ers) - les vraies gardiennes de notre mission - et nos clients fidèles, afin de nous assurer que nous avançons tous vers un monde plus propre et plus durable. »

Depuis sa création en 1994, Norwex est resté une entreprise familiale sans endettement. La société continue d'être à la pointe de l'innovation durable, établissant une nouvelle norme en matière de mode de vie sain grâce à sa « liste des ingrédients indésirables » pionnière, qui bannit plus de 2 700 ingrédients nocifs de ses produits. De plus, Norwex a récemment renforcé son engagement en faveur de la responsabilité environnementale en concluant un partenariat avec l'Environmental Working Group (EWG), apportant ainsi la marque de confiance EWG Verified™ à une gamme croissante de produits Norwex.

« Beate et moi partageons une aventure qui dure depuis des décennies, et pendant tout ce temps, je l'ai vu mener avec cœur, conviction et un sens profond du devoir, » a déclaré Debbie Bolton, Cofondatrice de Norwex. « Elle partage la vision de son père pour un monde plus propre et plus durable, qui correspond parfaitement à tout ce que Norwex représente, et je suis très enthousiaste à l'idée de voir où son leadership nous mènera. »

À propos de Norwex

Fondée en Norvège en 1994, Norwex est une entreprise de vente directe de produits ménagers pour la maison, produits pour la famille et produits de soins personnels qui s'engage à réduire les produits chimiques nocifs dans la vie quotidienne. Plus de 2 700 substances sont interdites dans le processus rigoureux de développement des produits de l'entreprise. Des produits nettoyants durables, comme les linges en microfibre tout usage, aux soins de la peau à base de plantes, les solutions innovantes de Norwex établissent la norme pour une façon de vivre plus propre, plus sûre, et mieux.

SOURCE Norwex