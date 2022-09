OTTAWA, ON, le 21 sept. 2022 /CNW/ - Une entreprise montréalaise et quatre de ses dirigeants font face à des accusations de corruption et de fraude en vertu de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers et du Code criminel, en lien avec une enquête de la Gendarmerie royale du Canada sur la corruption internationale.

L'enquête menée par la section des Enquêtes internationales et de nature délicate de la Division nationale de la GRC a débuté en août 2018.

Le 20 septembre 2022, Ultra Electronics Forensic Technology Inc. (UEFTI), Robert Andrew Walsh (Montréal, QC), Philip Timothy Heaney (Montréal, QC), René Bélanger (Saint-Lambert, QC) et Michael McLean (Beaconsfield, QC) ont chacun été accusés des infractions criminelles suivantes :

Corruption d'un agent public étranger - LCAPE 3(1)a)

3(1)a) Corruption d'un agent public étranger - LCAPE 3(1)b)

3(1)b) Fraude envers le public - CC 380(1)a)

Il est allégué que l'entreprise et les individus accusés ont incité des agents locaux aux Philippines à corrompre des agents publics étrangers pour influencer et accélérer un contrat de plusieurs millions de dollars.

Les quatre personnes et des représentants de l'UEFTI doivent comparaître devant la cour provinciale de Montréal le 28 septembre.

La section des Enquêtes internationales et de nature délicate de la GRC concentre son expertise sur les enquêtes de nature délicate et à haut risque impliquant des menaces sérieuses pour les institutions gouvernementales, les fonctionnaires, l'intégrité de l'État, ou qui pourraient mettre en péril l'intégrité politique, économique et sociale du Canada. La GRC reste déterminée à perturber, à dissuader et à prévenir la corruption, tant au pays qu'à l'étranger, et notre objectif est de traduire en justice les personnes et les entreprises impliquées dans ces types de crimes.

