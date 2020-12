MONTREAL, le 1er déc. 2020 /CNW Telbec/ - La Régie de l'énergie a donné son aval à une nouvelle option tarifaire s'adressant aux producteurs en serre du Québec.

En juillet dernier, Hydro-Québec avait soumis cette nouvelle option à l'approbation de la Régie, dans le but d'étendre les modalités d'application de l'option d'électricité additionnelle à un plus grand nombre de clients serriculteurs ainsi qu'à un nouvel usage. Plus précisément, l'option bonifiée permettra à tous les producteurs dont l'appel de puissance est d'au moins 50 kilowatts (kW) de bénéficier d'un prix avantageux de 5,59 ¢ le kilowattheure (kWh) pour l'éclairage de photosynthèse et le chauffage des espaces destinés à la culture de végétaux.

Voici les faits saillants de l'option tarifaire bonifiée, offerte dès maintenant :

Le seuil d'admissibilité est réduit, passant de 300 kW à 50 kW.

La consommation d'électricité liée au chauffage des espaces destinés à la culture de végétaux devient admissible, s'ajoutant à celle de l'éclairage de photosynthèse.

Les abonnements au tarif LG (tarif de grande puissance non lié à une activité industrielle) sont désormais admissibles.

« Cette nouvelle offre tarifaire constitue un grand pas vers l'autonomie alimentaire du Québec, a déclaré Éric Filion, président d'Hydro-Québec Distribution et Services partagés. La crise sanitaire qui sévit depuis plusieurs mois a mis en lumière l'importance de pouvoir compter sur de la nourriture produite ici à l'aide de notre énergie propre. »

Les ventes annuelles d'électricité liées à la production serricole sont actuellement d'environ 250 gigawattheures (GWh). Hydro-Québec estime que, d'ici dix ans, elles pourraient croître de quelque 450 GWh grâce à la nouvelle option tarifaire.

Celle-ci aura aussi un impact environnemental considérable, car elle permettra d'éviter 48 000 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, soit l'équivalent du retrait de 14 000 véhicules des routes du Québec. Elle s'inscrit donc dans le droit fil du Plan pour une économie verte 2030 (PEV 2030), dévoilé récemment par le gouvernement du Québec.

SOURCE Hydro-Québec

Renseignements: Hydro-Québec, Affaires publiques et médias, 514 289-5005

