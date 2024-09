Une édition spéciale du programme Essentiel des Mines débute aujourd'hui

QUÉBEC, le 9 sept. 2024 /CNW/ - Le Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie des mines (CSMO Mines) est fier d'annoncer le lancement d'une nouvelle édition du programme L'Essentiel des Mines, offerte exclusivement à une clientèle féminine et autochtone. Le programme débute ce lundi 9 septembre 2024 en collaboration avec le Conseil des ressources humaines de l'industrie minière (RHiM), Innu Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam (ITUM), le Centre de formation professionnelle de l'Estuaire, et Services aux autochtones Canada.

Cette initiative innovante, qui met les femmes à l'honneur, est une première étape pour découvrir les métiers et professions des mines pour les participantes de la communauté de Uashat Mak Mani-Utenam. Seules les femmes ont été admises à cette cohorte spéciale, qui a également pour but de leur offrir un stage de découverte pratique et théorique sur la conduite de machineries lourdes, ainsi que sur des compétences techniques essentielles pour travailler dans le secteur minier.

La cohorte de 8 participantes commence à Uashat avec le premier des 11 modules prévus. Par la suite, elles participeront à une semaine de perfectionnement sur simulateurs et équipements lourds aux CFP de l'Estuaire, à Forestville. En complément de cette formation, elles auront l'opportunité d'acquérir des notions de base en mécanique. Les participantes auront la chance de visiter les sites miniers de Fermont ainsi que d'autres organisations de la Côte-Nord, et de profiter de l'expertise de M. Éric Joubert, un Innu de la communauté de Uashat, qui intervient en tant que formateur dans le cadre du programme L'Essentiel des Mines.

Depuis 14 ans, le CSMO Mines organise et déploie L'Essentiel des Mines dans diverses régions du Québec, notamment à Schefferville, Pessamit, Saint-Michel-des-Saints, Nemaska, Waswanipi et Fermont. Ce programme s'adresse principalement aux communautés autochtones et aux entreprises minières, en offrant une formation flexible et adaptable aux besoins du milieu. Il vise à préparer les Autochtones à une carrière dans l'industrie minière, à travers 12 semaines de formation incluant 11 modules de connaissances théoriques et des activités d'enrichissements.

Suzie Therriault, la directrice du CSMO Mines, nous a fait part de son avis sur le sujet : « Ce projet collaboratif nous tient particulièrement à cœur au CSMO Mines, puisqu'il vise deux groupes qu'on souhaiterait voir davantage dans l'industrie minière, les gens issus des Premières Nations et les femmes. Nous leur souhaitons à toutes un parcours minier enrichissant. »

Manon Rouillier, présidente de Women in Mining Québec et Abitibi-Témiscamingue, nous a confié son témoignage vis-à-vis de ce programme : « Je suis fière de voir une nouvelle cohorte exclusivement composée de femmes des Premières Nations se lancer. Cette initiative est un exemple puissant d'inclusion et de diversification dans l'industrie minière, en créant des opportunités significatives pour ces femmes. Cette formation leur donnera les compétences nécessaires pour exceller dans ce domaine. Cette collaboration entre plusieurs acteurs démontre une réelle volonté de bâtir un secteur minier plus inclusif et diversifié. »

À propos

Le Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie des mines est une structure de concertation à l'intérieur de laquelle des représentants d'entreprises et d'associations de travailleurs du secteur minier mettent en œuvre des stratégies visant à répondre aux défis communs d'attraction et de développement de la main-d'œuvre ainsi qu'aux enjeux de la gestion des ressources humaines de l'industrie minière.

