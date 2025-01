Un module inédit sur les compétences numériques s'ajoute au programme de l'Essentiel des Mines. Une nouvelle cohorte commence aujourd'hui, ce jeudi 23 janvier 2025!

QUÉBEC, le 23 janv. 2025 /CNW/ - Le Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie des mines (CSMO Mines) est fier d'annoncer le lancement d'une nouvelle édition du programme L'Essentiel des Mines, offerte en partenariat pour cette édition avec la communauté de Waswanipi et Gold Fields - Groupe minier Windfall. La nouvelle cohorte de ce programme débute aujourd'hui.

Cette nouvelle édition accueille huit étudiants et étudiantes de la communauté de Waswanipi. Le programme comprend cinq séjours de sept jours sur le site du groupe minier, avec, pour la première fois, un module entier dédié à la découverte et à l'apprentissage des compétences numériques. Les participants et participantes auront également l'occasion d'expérimenter différents métiers du secteur minier sur le site.

Il s'agit d'une opportunité des plus enrichissantes pour ces étudiants et étudiantes qui vont pouvoir mettre un premier pied dans le domaine des mines et rencontrer sur le terrain des professionnels et professionnelles, découvrir leurs activités, leurs métiers et être au cœur de l'action sans intermédiaire.

Depuis 14 ans, le CSMO Mines organise et déploie L'Essentiel des Mines dans diverses régions du Québec, notamment à Schefferville, Pessamit, Saint-Michel-des-Saints, Nemaska, Waswanipi, Uashat et Fermont. Ce programme s'adresse principalement aux communautés autochtones et aux entreprises minières, en offrant une formation flexible et adaptable aux besoins du milieu. Il vise à préparer les Autochtones à une carrière dans l'industrie minière, à travers plusieurs semaines de formation incluant 11 modules de connaissances théoriques et des activités d'enrichissement dont notamment le nouveau module de compétences numériques. L'Essentiel des mines a été créé en collaboration avec le Conseil des ressources humaines de l'industrie minière (RHiM), et avec le soutien financier de Services aux autochtones Canada.

Suzie Therriault, directrice du CSMO Mines a déclaré « La valeur ajoutée de ce programme au sein de l'industrie minière est maintenant bien reconnue tant par les entreprises que par les communautés autochtones. Des adaptations continues, cette fois au niveau du développement de compétences numériques, sont possibles et se réalisent grâce à une collaboration constante et de qualité entre le CSMO, le RHIM et Autochtone Canada. »

Sandra Bolduc a précisé que « Pour Gold Fields - Groupe minier Windfall, le programme Essentiel des mines revêt une grande importance, nous permettant de faire découvrir aux candidats de nos communautés d'accueil les différents métiers dans les mines et susciter leur intérêt à poursuivre leur formation pour démarrer une carrière dans le domaine minier, rempli de possibilités! Nous en sommes à notre 4ème cohorte et à chaque fois, c'est pour nous une grande fierté d'accueillir les participants au site, de les voir s'intégrer dans les activités de tous les jours et enfin, de réussir le programme jusqu'à la cérémonie de diplomation, à laquelle les familles assistent. »

À propos

Le Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie des mines est une structure de concertation à l'intérieur de laquelle des représentants d'entreprises et d'associations de travailleurs du secteur minier mettent en œuvre des stratégies visant à répondre aux défis communs d'attraction et de développement de la main-d'œuvre ainsi qu'aux enjeux de la gestion des ressources humaines de l'industrie minière.

SOURCE CSMO Mines

Source : Isabelle Albran, Responsable des communications et chargée de projets, CSMO Mines, 418 653-9254, poste 223 | 581 777-5419, [email protected]