Le CSMO Mines lance une campagne pour promouvoir sa plateforme d'emploi dédiée à l'industrie minière

QUÉBEC, le 30 sept. 2024 /CNW/ - Le Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie des mines (CSMO Mines) annonce le lancement de sa nouvelle campagne promotionnelle, visant à mettre en lumière sa plateforme d'emploi dédiée au secteur minier. À travers cette initiative, l'organisation souhaite positionner cette dernière comme le choix incontournable pour les professionnels des ressources humaines et les chercheurs d'emploi. La campagne a pour objectif de renforcer la présence de CSMO Mines comme première ressource évidente, c'est-à-dire qui nous vient naturellement à l'esprit, pour le recrutement dans l'industrie minière au Québec, et d'attirer de nouveaux talents.

Une plateforme essentielle pour connecter talents et mines

La campagne « Naturellement. » permettra de positionner le CSMO Mines en tant que plateforme naturelle, allant de soi, pour connecter efficacement les talents aux entreprises du secteur minier. À travers des actions ciblées, cette campagne vise à simplifier l'accès aux offres d'emploi, tout en mettant en valeur les nombreuses perspectives de carrière offertes par l'industrie. Le message clé, « Connecter talents et mines », réaffirme la volonté du CSMO Mines de faciliter les interactions entre recruteurs et candidats, assurant ainsi une adéquation parfaite entre les besoins de l'industrie et les compétences des chercheurs d'emploi.

Un outil stratégique pour les professionnels RH du secteur minier

La participation active des entreprises minières à la plateforme d'emploi du CSMO Mines leur permet de tirer parti d'un outil conçu pour leur offrir la visibilité nécessaire afin de répondre efficacement à leurs besoins en main-d'œuvre qualifiée. Grâce à une interface conviviale, il suffit de créer un profil d'entreprise pour commencer à publier des offres d'emploi. La plateforme agit comme un pont entre les chercheurs d'emploi et les entreprises, redirigeant les candidats directement vers les sites des entreprises pour postuler.

À propos du CSMO Mines

Le Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie des mines est une structure de concertation à l'intérieur de laquelle des représentants d'entreprises et d'associations de travailleurs du secteur minier mettent en œuvre des stratégies visant à répondre aux défis communs d'attraction et de développement de la main-d'œuvre ainsi qu'aux enjeux de la gestion des ressources humaines de l'industrie minière.

