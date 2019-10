Une dragonne pour les écoles écolos!

« L'urgence climatique s'est imposée comme priorité absolue dans le monde. La manifestation historique du 27 septembre dernier l'a montré, les jeunes sont à l'avant-garde de la mobilisation. Avec le programme Mon école écolo mis sur pied par Saint-Laurent en 2004, des milliers d'élèves du primaire et des dizaines d'adultes œuvrant dans le milieu scolaire ont déjà été éduqués sur les enjeux environnementaux. Nous sommes fiers de poursuivre cette éducation à l'environnement et d'accompagner ce beau mouvement de mobilisation de la jeunesse en leur offrant des expertises variées issues du monde économique et scientifique à l'occasion de la première édition du Rendez-vous de l'écocitoyen ».

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

« J'espère pouvoir inspirer les jeunes grâce à mon parcours et celui de mon entreprise. Ainsi, ce sera un vrai plaisir de pouvoir conseiller les jeunes le 26 octobre prochain au Rendez-vous de l'écocitoyen de Saint-Laurent. Je suis encouragée de voir les jeunes soucieux de leur futur qui s'engagent dans la préservation de l'environnement. Leurs initiatives rejoint les valeurs que j'incarne avec mon entreprise, Prana, reconnue comme leader de l'industrie biologique. Je suis encore plus fière non seulement d'être native mais également écocitoyenne de Saint-Laurent ».

Marie-Josée Richer, cofondatrice de Prana et ex-Dragon

« Depuis le début de ce millénaire, nous avons enregistré les 18 années les plus chaudes depuis que l'on compile des relevés météorologiques. Le dernier rapport des scientifiques de l'ONU est clair; nous devons réduire nos émissions afin de contrer le dérèglement climatique auquel nous faisons face. Déjà, le temps file et chaque année la météo nous montre de quoi elle est capable lorsqu'elle se déchaîne. Les citoyens de plusieurs villes dans le monde ont toujours été aux premières lignes de la lutte aux changements climatiques en proposant des solutions innovantes, respectueuses de la planète. Faites partie de la solution! »

Patrick de Bellefeuille, présentateur et spécialiste du climat chez MétéoMédia

Faits saillants

Des kiosques seront mis à disposition des institutions scolaires laurentiennes qui le souhaitent pour présenter leurs initiatives en faveur de l'environnement durant la première édition du Rendez-vous de l'écocitoyen du 26 octobre au Complexe sportif de Saint-Laurent.

Le public est invité à voter en matinée pour le projet qui retient le plus l'attention.

À partir de 13 h 30, le comité d'experts circulera pour découvrir à son tour tous les projets présentés. Il en profitera pour prodiguer quelques suggestions d'améliorations à chaque institution scolaire.

À la fin de la journée, un prix « Coup de cœur du public » sera décerné sur la base des votes recueillis en matinée.

À propos du Rendez-vous de l'écocitoyen

Fort de 15 années d'engagement marquées par de nombreuses initiatives, Saint-Laurent s'est déclaré « territoire municipal durable » en janvier 2019 et a adopté une nouvelle Politique de développement durable. Saint-Laurent veut aller au-delà de la sensibilisation et permettre à sa communauté d'agir concrètement pour améliorer sa qualité de vie au quotidien tout en préservant l'environnement dans le contexte actuel de changements climatiques. C'est pourquoi il organise la première édition du Rendez-vous de l'écocitoyen.

Ce grand événement proposera aux citoyens et aux entreprises de l'arrondissement des outils concrets pour adopter des comportements écoresponsables et poser #1Geste au quotidien.

Il se déroulera en deux étapes :

vendredi 25 octobre pour les entreprises de 7 h 30 à 10 h 30 au centre de conférence et de réception Le Challenger : rdvecocitoyen.ca

: rdvecocitoyen.ca samedi 26 octobre pour les citoyens de 10 h à 18 h au Complexe sportif de Saint-Laurent : page Facebook de l'arrondissement.

Cet événement se veut enfin un moment fort de rassemblement et d'échanges pour apprendre tout en s'amusant en famille.

À propos de Marie-Josée Richer

Entrepreneure sociale visionnaire, Marie-Josée Richer, mère de 3 jeunes garçons, a cofondé PRANA en 2005. Leader de l'industrie biologique depuis près de 15 ans, PRANA est la marque de collations bio #1 au Canada et participe activement à la transformation du paysage de l'alimentation. En 2016, Marie-Josée Richer a reçu le prix Arista dans la catégorie Jeune entrepreneur de l'année : entreprise en croissance de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Animée par le désir d'avoir un impact positif et de répondre aux problèmes sociaux et environnementaux, elle utilise l'entrepreneuriat comme moteur de changement. Elle a notamment participé à l'émission Dans l'œil du dragon de Radio-Canada en 2019.

À propos du programme Mon école écolo

Le programme Mon école écolo a été mis sur pied par Saint-Laurent en 2004 dans le but de sensibiliser les jeunes fréquentant les écoles primaires de Saint-Laurent à la propreté urbaine et aux enjeux environnementaux. Des milliers d'élèves du primaire et des dizaines d'adultes œuvrant dans le milieu scolaire ont bénéficié des activités du programme offertes tour à tour par le personnel compétent de l'arrondissement ou par des organismes à but non lucratif. Parmi les initiatives soutenues, figurent des projets d'embellissement paysager, des corvées de nettoyage, la fabrication d'instruments de musique avec des matières récupérées ou encore l'élaboration de boîtes à lunch écologique/zéro déchet.

À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent

Ayant célébré son 125e anniversaire d'incorporation en 2018, Saint-Laurent fait partie des 19 arrondissements de la Ville de Montréal. Le développement durable étant au cœur de toutes ses décisions, l'arrondissement s'est déclaré « territoire municipal durable » le 8 janvier 2019. Sa population, de plus de 100 000 habitants, est l'une des plus multiculturelles puisque 81 % de ses résidents sont immigrants ou ont un parent né dans un autre pays. Situé au carrefour des principaux grands axes routiers de la métropole avec une grande accessibilité aux transports collectifs, l'arrondissement s'étend sur 42,8 kilomètres carrés. Plus de 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales. Avec 4500 entreprises et 110 000 emplois, il représente d'ailleurs le deuxième bassin d'emplois dans l'île de Montréal. Il possède également l'un des principaux pôles industriels et technologiques du Québec. Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son nouveau Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi une belle qualité de vie pour les familles et les entreprises qui y sont établies.

