TORONTO, le 23 nov. 2022 /CNW/ - Vera Page, de Vankleek Hill dans l'est de l'Ontario, a passé sa vie à donner aux autres. Parmi les aînés d'une fratrie de 11 enfants, elle a participé à l'éducation des plus jeunes et quand sa sœur a eu besoin d'une greffe de rein, Vera a offert le sien de manière totalement désintéressée. Étant désormais la nouvelle millionnaire de l'Ontario, Vera prévoit continuer à donner en partageant son incroyable gain avec sa famille.

La mère, grand-mère et arrière-grand-mère de 83 ans était aux anges quand elle s'est rendue au Centre des prix OLG pour récupérer son chèque de 60 millions de dollars remportés au tirage de LOTTO MAX du 1er novembre 2022.

Vera joue régulièrement à la loterie depuis 40 ans et a presque manqué d'acheter ses billets quand sa visite hebdomadaire à l'épicerie a été annulée. « Quand le personnel de ma maison de retraite a reprogrammé notre sortie hebdomadaire, j'ai pris mon triporteur électrique et je me suis rendue moi-même au magasin. En passant à la caisse, je me suis souvenu d'acheter mes billets de LOTTO MAX et LOTTO 6/49, les deux avec ENCORE. En rentrant à la maison, j'ai mis mes billets sous l'ordinateur jusqu'au tirage. »

Après avoir entendu aux nouvelles qu'un billet gagnant de LOTTO MAX de 60 millions de dollars avait été vendu dans la région de Prescott et Russell, Vera a décidé de vérifier son billet. Quand elle a vu que les sept numéros de sa mise-éclair correspondaient, elle a eu du mal à se convaincre qu'elle avait gagné le gros lot. Mais Vera reconnaît qu'elle a eu encore plus de mal à convaincre sa famille et ses amis. « Il était presque 21 h quand j'ai appelé mon fils, Trevor, mais il n'a pas répondu. J'ai alors appelé ma belle-fille, qui n'a pas répondu non plus. J'ai enfin réussi à joindre mon autre belle-fille, mais elle ne m'a pas cru et m'a dit d'aller me coucher », a-t-elle raconté en riant.

Étant toujours impatiente d'annoncer cette grande nouvelle, Vera a appelé certains amis de la maison de retraite, mais tout le monde était couché et à moitié endormi. Elle admet ne pas avoir de problème de sommeil en temps normal, mais elle a passé cette nuit-là à réfléchir à cette nouvelle qui allait changer sa vie.

Le lendemain matin, son fils l'a rappelée et en apprenant la nouvelle, il s'est vite rendu chez elle. « Je lui ai dit qu'il fallait aller à Foodland où j'avais acheté le billet pour le valider et s'assurer que je n'imaginais pas tout ça », a ajouté Vera. « On était tellement pressés que j'ai juste mis un pantalon au-dessus de ma robe de nuit, j'ai mis mon manteau et je suis allée au magasin à moitié habillée! Quand j'ai donné mon billet au commis, la machine a fait du bruit et le commis a crié que j'avais gagné gros! »

Vera explique que c'est à ce moment-là que sa nervosité s'est envolée, mais son fils était vraiment heureux. « Je me suis sentie très calme. J'essaie d'aider les membres de ma famille à garder leur calme depuis que nous avons découvert ce gain. Ils sont très heureux pour moi. »

Trevor a raconté que sa mère a travaillé dur toute sa vie tout en se dévouant à sa famille et il est vraiment ravi qu'elle ait gagné cette somme alors qu'elle peut encore en profiter. « Elle a aidé à élever tous ses frères et sœurs. Elle nous a élevés tout en travaillant comme préposée aux services de soutien à la personne. Et en 1983, quand sa jeune sœur est tombée malade et a eu besoin d'une greffe de rein, ma mère a appris qu'elle était compatible et n'a pas hésité à lui donner un rein pour lui sauver la vie. Elle mérite vraiment ce coup de chance. »

Avec un gain de 60 millions de dollars à LOTTO MAX, que compte faire Vera? « Je veux m'acheter un bout de terrain le long de l'Outaouais et construire une double maison, pour moi et pour la famille de mon fils. J'ai toujours voulu faire une croisière en Alaska, alors je vais préparer ce voyage. Les hivers dans l'est de l'Ontario sont froids, alors j'aimerais passer du temps dans un climat plus chaud. Mais les étés sont magnifiques, alors je souhaite acheter un grand bateau sur lequel de nombreuses personnes pourront dormir et voyager sur l'Outaouais. Mais surtout, je vais partager mon gain avec ma famille. Je veux m'occuper de leur avenir. »

Toutefois, avant de penser à ses rêves, Vera a besoin d'une chose de toute urgence : « Je vais m'acheter de nouvelles prothèses auditives! »

Malgré cet incroyable gain de 60 millions de dollars, Vera admet qu'elle continuera d'acheter des billets de loterie!

Le billet gagnant de Vera a été acheté à Foodland, autoroute 34, à Vankleek Hill.

Pour voir la vidéo de la célébration de Vera au Centre des prix OLG, veuillez consulter le lien suivant :

Vidéo de la célébration :

https://f.io/XazaGlBp (Link good for 30 days - no password needed)

Link contains:

File 1 - Web ready version

File 2 - Broadcast ready version

Depuis 2009, les joueurs de LOTTO MAX de l'Ontario ont gagné plus de 7,4 milliards de dollars en lots : il y a eu 95 billets gagnants d'un gros lot et 841 billets gagnants d'un lot MAXMILLIONS dans toute la province. LOTTO MAX coûte 5 $ le jeu et les tirages ont lieu les mardis et les vendredis.

