Une doctorante de l'INRS participe à la rencontre des lauréats du prix Nobel à Lindau

« Maude Cloutier a toutes les qualités d'une boursière Vanier et a fait ses preuves en matière d'excellence universitaire, de potentiel de recherche et de leadership. Les IRSC lui offrent leurs meilleurs vœux de succès », indiquent les responsables de la sélection aux IRSC.

« Une occasion comme ça, ça ne se refuse pas ! », lance Maude Cloutier, étudiante au doctorat en biologie sous la direction du professeur Charles Gauthier de l'Institut national de la recherche scientifique (INRS). Elle fait partie des 611 personnes étudiantes et stagiaires postdoctoraux, sélectionnés à travers le monde, pour prendre part à cette 71e édition.

« Ce rassemblement va me permettre de grandir en tant que scientifique. En rencontrant des personnes aussi passionnées que moi, je vais découvrir de nouvelles approches de la science, qui diffèrent d'un pays à l'autre », souligne la chercheuse.

Son dossier universitaire exceptionnel et son implication sociale lui ont permis de se démarquer. « J'ai eu la chance d'avoir un superviseur qui m'a encouragée et qui m'a permis d'avoir le meilleur dossier possible, mais mon parcours va au-delà de la science. Je suis impliquée pour l'inclusion des communautés LGBTQ+, j'ai fait du mentorat. J'ai fait preuve de leadership dans plusieurs sphères de ma vie », rapporte la jeune femme

Une science en changement

Pendant une semaine, Maude Cloutier assistera à de nombreuses conférences de nobélisés en Allemagne, en plus de participer à des tables rondes et à des activités de réseautage. Les discussions qui ressortiront de cette édition l'interpellent davantage que les prix Nobel, dont elle souligne le passé très masculin. En effet, avant l'édition de 2020, où trois femmes ont reçu le prestigieux prix, seulement 6 % des prix avaient été remis à des femmes depuis 1901.

« Ce que j'espère le plus, c'est que cette rencontre avec une grande diversité de personnes amènera du changement dans le monde universitaire. Par exemple, la culture "publish or perish", qui réfère à la pression de publication à laquelle les scientifiques sont soumis, nuit à la science », soutient la doctorante.

Maude Cloutier rappelle que la science n'est pas toujours faite pour les bonnes raisons. « Il faut garder une approche humaine des sciences et déterminer comment on peut réellement aider la société, souligne-t-elle. C'est particulièrement important dans mon domaine, avec le développement de vaccins et de médicaments. »

À propos de la rencontre des lauréats du prix Nobel à Lindau

La rencontre annuelle rassemble quelques dizaines de lauréats du prix Nobel à Lindau, en Allemagne, pour rencontrer la prochaine génération de scientifiques de haut niveau : des étudiantes et étudiants des trois cycles ainsi que des chercheuses et chercheurs postdoctoraux de partout dans le monde. Elle vise à favoriser les échanges entre scientifiques de différentes générations, cultures et disciplines. Chaque rencontre est consacrée, en alternance, à l'une des trois disciplines des sciences naturelles du prix Nobel, soit la physiologie et la médecine, la chimie ou la physique.

À propos de l'INRS

L'INRS est un établissement universitaire dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs. Depuis sa création en 1969, il contribue activement au développement économique, social et culturel du Québec. L'INRS est 1er au Québec en intensité de recherche. Il est composé de quatre centres de recherche et de formation interdisciplinaires, situés à Québec, à Montréal, à Laval et à Varennes, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques : Eau Terre Environnement, Énergie Matériaux Télécommunications, Urbanisation Culture Société et Armand-Frappier Santé Biotechnologie. Sa communauté compte plus de 1 500 membres étudiants, stagiaires postdoctoraux, membres du corps professoral et membres du personnel.

Twitter

Facebook

SOURCE Institut National de la recherche scientifique (INRS)

Renseignements: Audrey-Maude Vézina, Service des communications et des affaires publiques de l'INRS, 418 254-2156, [email protected]