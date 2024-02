UNE DISCUSSION MAINTENANT POUR DES RÈGLES DEMAIN : l'Office de participation publique de Longueuil annonce sa démarche participative sur la révision des règlements d'urbanisme de la Ville de Longueuil et de ses arrondissements

LONGUEUIL, QC, le 1er févr. 2024 /CNW/ - L'Office de participation publique de Longueuil annonce le lancement de la préconsultation sur la révision des règlements d'urbanisme de la Ville de Longueuil et de ses arrondissements. La démarche participative a lieu en amont des modifications aux règlements et a pour objectifs :

d'informer la population et les parties prenantes sur les rôles, objectifs et enjeux de la révision réglementaire

de permettre l'expression de tous les points de vue, préoccupations, opinions sur le sujet

de livrer à la Ville de Longueuil un portrait des attentes, des préoccupations et de l'opinion de la population sur la révision de la règlementation proposée.

Deux séances d'informations thématiques seront organisées. Le 19 février 2024 à 19 h à l'Hôtel de Ville, la population de Longueuil est invitée à entendre les personnes-ressources de la Ville, et l'expert Gérard Beaudet, urbaniste, professeur titulaire de la Faculté de l'aménagement - École d'urbanisme et d'architecture de paysage de l'Université de Montréal sur le thème « Les milieux de vie et ses composantes ».

Le 22 février 2024 à 19 h au Théâtre de la Providence, le public pourra assister à la séance d'information sur le thème « L'environnement, la transition écologique et la santé publique », qui inclut notamment la gestion des eaux pluviales et des îlots de chaleur ainsi que la protection des arbres et des espaces verts. En plus des personnes-ressources de la Ville, Mme Kim Marineau, biologiste, M.Sc., sera présente.

Il sera possible pour le public de poser des questions lors de ces deux soirées d'information.

Les personnes intéressées auront ensuite jusqu'au 28 mars 2024 pour exprimer leurs opinions, d'une part, via un questionnaire en ligne, en soumettant leur point de vue par écrit ou en personne à la commission consultative formée pour l'occasion d'autre part.

Tous les détails de la démarche se retrouvent sur le site internet de l'Office à www.oppl.quebec.

À propos de l'Office de participation publique de Longueuil

L'Office de participation publique de Longueuil est une instance neutre et indépendante qui a pour mission de concevoir et de mettre en œuvre des démarches de participation publique sur une variété de sujets d'intérêt pour la population de Longueuil.

https://oppl.quebec

SOURCE Office de participation publique de Longueuil

Renseignements: Louis-Alexandre Cazal, Agent de communications, Cellulaire : (514) 887-1561, Courriel : [email protected]