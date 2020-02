Une dirigeante de BMO désignée Learning Leader of the Year par le Learning and Performance Institute (LPI)

Gina Jeneroux reconnue pour son leadership dans le domaine de l'apprentissage et pour l'élaboration d'une stratégie audacieuse de gestion des talents

MONTRÉAL, le 21 févr. 2020 /CNW/ - Le Learning and Performance Institute (LPI) a récompensé Gina Jeneroux, chef de la formation, BMO Groupe financier, en lui décernant le titre de Learning Leader of the Year (Leader de l'apprentissage de l'année). Les lauréats des prix ont été annoncés hier soir à Londres, au Royaume-Uni, lors de la célébration annuelle des Learning Awards qui honore les organisations et les individus les plus performants du secteur de l'apprentissage et du perfectionnement à l'échelle mondiale.

Ces prix reconnaissent des entreprises et des particuliers qui se sont démarqués pour leur innovation, leur rendement exceptionnel et leur contribution à la profession d'apprentissage. Mme Jeneroux, chef de la formation à BMO, a été reconnue comme leader de l'apprentissage de l'année (Learning Leader of the Year) pour sa vision stratégique en vue de préparer BMO à l'avenir du monde du travail.

« À BMO, nous nous efforçons de créer des expériences d'apprentissage significatives qui soutiennent nos employés de la manière qui compte le plus pour eux et qui nous permettent d'incarner notre raison d'être, avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, a déclaré Karen Collins, chef de la gestion des talents, BMO Groupe financier. Je suis emballée et inspirée par la main-d'œuvre de l'avenir et par ce qu'elle signifie pour notre organisation. Mon enthousiasme et ma confiance s'inspirent de la vision et de la passion de notre chef de la formation, Gina Jeneroux. La curiosité, l'énergie et l'esprit novateur de Gina sont au cœur de L'Académie BMO et de notre raison d'être, avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. »

Le prix Learning Leader of the Year est décerné à un pionnier exceptionnel qui a eu un impact mesurable dans son organisation. Sous la gouverne continue de Mme Jeneroux, BMO renforce ses compétences techniques, cognitives et humaines dans le cadre de sa stratégie pluriannuelle audacieuse en matière de talents. Basée sur les tendances, cette stratégie influe sur le milieu et les besoins changeants des clients. Les réalisations notables de Mme Jeneroux comprennent le passage des séances LAB d'une fonction d'apprentissage formel à une équipe de haut niveau dédiée à l'amélioration du rendement par l'apprentissage qui préparera la main-d'œuvre pour l'avenir. En témoigne sa réinvention de la façon dont les employés apprennent pour leur travail, leur carrière et leurs intérêts, en lançant BMO U, la plateforme d'apprentissage mobile accessible en tout temps de BMO, et en défendant l'investissement par BMO de plus de 86 millions de dollars dans l'apprentissage et le perfectionnement des employés chaque année.

En 2018, BMO a créé BMO U, la plateforme mobile d'apprentissage de la Banque, pour permettre aux employés d'apprendre pour leur travail, leur carrière et leurs intérêts personnels et pour l'avenir du travail. BMO U crée une expérience personnalisée en offrant un accès facile à des milliers de ressources d'apprentissage formel et informel, et offre des moyens de partager des idées, de trouver des experts et de se joindre à des communautés d'apprentissage. Aujourd'hui, plus de 70 pour cent des employés de BMO l'utilisent activement.

L'année dernière, la Banque a également lancé Vers l'avenir à BMO pour aider les employés à acquérir les compétences techniques dont ils auront besoin dans l'avenir numérique, notamment en ce qui a trait à l'intelligence artificielle (IA), à la robotique, à la science des données, à la cybersécurité et à la perspicacité numérique. Le programme comprend également des compétences humaines, telles que l'empathie, la résilience, le jugement et l'intelligence culturelle, afin de différencier les gens de la technologie qu'ils construisent et utilisent, et de forger des liens plus solides entre les personnes, les équipes et les clients. Les objectifs de Vers l'avenir à BMO sont de relever la barre pour tous les employés, d'aider les experts à demeurer à la fine pointe de leur domaine et de préparer les leaders à diriger dans un nouveau contexte.

L'éventail des options d'apprentissage de BMO a considérablement augmenté au cours des 25 dernières années. Des programmes de classe formels aux cours en ligne en passant par des vidéos, des articles, des livres électroniques, des données infographiques et des activités de perfectionnement en cours d'emploi, les employés de BMO peuvent décider quelles compétences développer, à quel endroit et de quelle façon.

Le lien de Mme Jeneroux avec l'apprentissage se répercute dans sa vie à l'extérieur de BMO. Elle siège notamment au conseil d'administration de la Commission des étudiants du Canada et aux conseils consultatifs de diverses sociétés d'apprentissage et de technologie, et de réseaux professionnels.

