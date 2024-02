UNE DEUXIÈME SAISON PROMETTEUSE POUR LE BALADO « UN BON CONSEIL » DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

MONTRÉAL, le 7 févr. 2024 /CNW/ - Forte du succès des premiers épisodes de sa série balado Un bon conseil, la Chambre de la sécurité financière (CSF) annonce avec enthousiasme le lancement d'une deuxième saison composée de quatre épisodes tout aussi instructifs et captivants. Les nouveaux épisodes sont disponibles dès maintenant sur le site Web de la Chambre.

L'animatrice Élyse Marquis y discute d'enjeux actuels avec des invités de haut calibre, notamment Julie Baillargeon-Lavergne, Curatrice publique du Québec, Hélène Belleau, sociologue et professeur titulaire à l'INRS, ainsi que Fabien Major, planificateur financier et conseiller en gestion de patrimoine. Les entretiens portent sur des sujets d'actualité aussi variés que l'inégalité financière des femmes face à la retraite, la protection des clients en situation de vulnérabilité, la place des conseillers en services financiers sur les réseaux sociaux et les expériences concrètes d'achat et de vente de clientèle.

« Nous sommes heureux d'offrir à tous nos membres une nouvelle source d'information couvrant des thèmes cruciaux afin de soutenir la qualité de leur service-conseil tout en promouvant une éthique professionnelle irréprochable. Ce n'est là qu'une des nombreuses facettes du travail que nous accomplissons en vue de protéger les consommateurs de produits et services financiers », souligne la présidente et chef de la direction de la Chambre de la sécurité financière, Me Marie Elaine Farley.

Au surplus, chaque épisode est complété par une capsule express, réalisée par Me Geneviève Beauvais, spécialiste en droit professionnel et chef de la qualité de la pratique à la Chambre de la sécurité financière, rappelant aux conseillères et conseillers les principales obligations déontologiques liées aux sujets discutés.

Toutes les productions sont diffusées sur le site Web de la Chambre et sont accessibles tant pour les membres que le grand public sur les applis balado les plus populaires. La CSF demeure ainsi engagée à partager son expertise à promouvoir la transparence dans le domaine financier.

À propos de la Chambre de la sécurité financière

La Chambre de la sécurité financière (CSF) est un organisme d'autoréglementation voué à la protection du public. Elle s'acquitte de sa mission en veillant à la formation continue, à la déontologie et à la discipline de ses quelque 33 000 membres que sont les conseillers en sécurité financière, les conseillers en assurances et rentes collectives, les planificateurs financiers, les représentants en épargne collective et les représentants en plans de bourses d'études. www.chambresf.com

