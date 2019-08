Une délégation canadienne se rend en Belgique à l'occasion du 75e anniversaire de la bataille de l'Escaut

OTTAWA, le 26 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à commémorer et à honorer les sacrifices et les réalisations des Canadiens qui portent ou ont porté l'uniforme, y compris les plus de 75 000 militaires canadiens qui ont participé à la bataille de l'Escaut à l'automne 1944.

Une délégation du gouvernement du Canada se rendra en Belgique pour participer à une série d'activités soulignant le 75e anniversaire de la bataille de l'Escaut. La délégation quittera Montréal le 4 septembre 2019 et reviendra au Canada le 9 septembre 2019.

La délégation du gouvernement du Canada outre-mer comprendra des vétérans canadiens qui ont servi pendant la bataille de l'Escaut, représentant certains des régiments qui ont pris part à la campagne. La Première Armée canadienne a joué un rôle de premier plan pendant la bataille de l'Escaut et elle sera bien représentée par les vétérans de la campagne qui se joindront à la délégation.

La délégation canadienne participera à des activités en Belgique organisées à l'occasion du 75e anniversaire de la bataille de l'Escaut, notamment :

Le lancement de Joy and Sorrow, Liberated Antwerp (1944-45) [Joie et tristesse, Anvers libérée (1944-1945)] , une exposition temporaire aux Archives municipales d' Anvers .

[Joie et tristesse, libérée (1944-1945)] une exposition temporaire aux Archives municipales d' . Une cérémonie au cimetière de guerre canadien d'Adegem (Maldegem) où 849 militaires canadiens sont inhumés.

Une cérémonie dans le parc central de la ville d' Anvers (Stadspark) au Monument aux morts de la Seconde Guerre mondiale.

Citation

« Nous sommes heureux d'envoyer une délégation en Belgique cet automne à l'occasion du 75e anniversaire de la bataille de l'Escaut. Le gouvernement du Canada continuera de reconnaître les sacrifices consentis par les courageux Canadiens qui ont servi notre pays dans la défense de la paix et de la liberté. Nous sommes honorés de voir nos vétérans retourner dans la région qu'ils ont libérée il y a des décennies aux côtés de nos alliés et où sont enterrés tant de soldats canadiens tués à la bataille de l'Escaut. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

Quelques faits sur la bataille de l'Escaut

Après quelques tentatives d'ouverture infructueuses en septembre 1944, la bataille de l'Escaut a véritablement commencé le 2 octobre et a pris fin le 8 novembre 1944. La victoire dans l'Escaut a ouvert l'accès au grand port belge d' Anvers , ce qui a permis de livrer des approvisionnements essentiels aux troupes alliées qui avançaient dans le nord-ouest de l' Europe .

, ce qui a permis de livrer des approvisionnements essentiels aux troupes alliées qui avançaient dans le nord-ouest de l' . Les Canadiens ont assisté à des combats violents dans le nord-ouest de la Belgique et le sud-est des Pays-Bas et ils ont libéré les citoyens de nombreux villages et villes pendant la bataille de l'Escaut.

La majeure partie de la bataille de l'Escaut a duré environ cinq semaines et plus de 75 000 militaires canadiens y ont participé. Plus de 6 300 soldats canadiens y ont été tués, blessés ou faits prisonniers.

La Première Armée canadienne a été un exemple exceptionnel de coopération internationale. Elle se composait principalement de forces canadiennes, britanniques et polonaises, auxquelles se sont joints à divers moments des soldats américains, belges, néerlandais et tchèques.

Les Canadiens qui ont participé à la bataille de l'Escaut faisaient partie du million et plus d'hommes et de femmes de notre pays qui ont porté l'uniforme pendant la Seconde Guerre mondiale.

Joignez-vous à la conversation sur les médias sociaux en utilisant les mots-clics #LeCanadasesouvient et #Escaut75, ou visitez www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/events/scheldt-75th-anniversary

SOURCE Anciens Combattants Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, vac.media-medias.acc@canada.ca; John Embury, Directeur des communications, Cabinet du ministre des Anciens Combattants, John.embury@canada.ca

Related Links

https://www.veterans.gc.ca/