Perpétuer le souvenir des personnes qui ont combattu pour la paix et la liberté.

TORONTO, le 5 mai 2025 /CNW/ - Il incombe à l'ensemble des Canadiens et Canadiennes de veiller à ce que les récits des vétérans et des vétéranes ne sombrent pas dans l'oubli, de reconnaître le lourd tribut de la guerre et de rendre hommage à leurs sacrifices qui nous ont permis de jouir des privilèges et de la paix que nous avons aujourd'hui.

De l'automne 1944 au printemps 1945, des soldats canadiens ont servi en Europe de l'Ouest pour aider à libérer les Pays-Bas de l'occupation allemande. Ville après ville, canal après canal, leur persévérance a ouvert la voie à la libération et à la capitulation finale des dernières forces allemandes. L'amitié entre le Canada et les Pays-Bas a été façonnée par notre histoire commune et ne s'est que renforcée au fil des ans.

Pour souligner le 80e anniversaire de la libération des Pays-Bas et du jour de la Victoire en Europe, une délégation officielle du gouvernement du Canada se rendra à Toronto afin de participer à diverses activités et cérémonies commémoratives.

La délégation comprend des vétérans et vétéranes, dont certains ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale, ainsi que leur famille, des représentants d'organismes de vétérans et des représentants ministériels. Des membres des Forces armées canadiennes participeront également aux événements et aux cérémonies qui se dérouleront à Toronto.

Le 6 mai 2025, après une cérémonie de dépôt de couronnes au Centre des vétérans de Sunnybrook, le gouvernement du Canada tiendra une cérémonie commémorative au complexe CIBC SQUARE pour accueillir les Bottes du Souvenir. Les bottes de combat symbolisent le service et les sacrifices des Canadiens qui ont quitté leur ville ou village et voyagé en train jusqu'à Halifax pour aller combattre en Europe.

Le 8 mai 2025, le Ministère commémorera le jour de la Victoire en Europe par une cérémonie de dépôt de couronnes au Monument Victoire-Paix, dans le parc Coronation. Plus tard, au coucher du soleil, une cérémonie commémorative nationale marquant le 80e anniversaire de la Victoire en Europe et de la libération des Pays-Bas aura lieu au cœur de Toronto, à la Place de la Société Immobilière du Canada. La cérémonie comprendra l'illumination de la Tour CN, ainsi que de points d'intérêt nationaux partout au Canada et en France, qui deviendront des phares de la paix, une cérémonie d'allumage de lanternes et une présentation symbolique des Bottes du Souvenir.

Participez à la conversation sur les réseaux sociaux en utilisant le mot-clic #LeCanadaSeSouvient ou visitez le site veterans.gc.ca/LeCanadasesouvient.

Citations

« C'est un honneur et un privilège pour moi de souligner cet anniversaire aux côtés des personnes qui se sont battues pour la paix et la liberté il y a 80 ans, ainsi que de celles qui ont servi notre pays en uniforme depuis lors. En tant que Canadiennes et Canadiens, nous avons la responsabilité de perpétuer les récits des militaires, des vétérans et des vétéranes. »

Christine McDowell, sous-ministre déléguée, Anciens Combattants Canada

Faits en bref

Plus d'un million de Canadiens et de Terre-Neuviens ont servi sur terre, dans les airs et en mer pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le 5 mai 1945, les soldats canadiens et alliés ont accepté la capitulation des forces allemandes aux Pays-Bas. Deux jours plus tard, toutes les forces allemandes qui restaient d'un bout à l'autre de l' Europe ont capitulé, et le jour suivant, le 8 mai 1945, a été déclaré officiellement le jour de la Victoire en Europe .

ont capitulé, et le jour suivant, le 8 mai 1945, a été déclaré officiellement le jour de la Victoire en . La libération des Pays-Bas a été la dernière contribution majeure du Canada pour aider les Alliés à remporter la victoire pendant la Seconde Guerre mondiale. Pas moins de 175 000 Canadiens ont pris part à la campagne et plus de 7 600 d'entre eux y ont perdu la vie.

pour aider les Alliés à remporter la victoire pendant la Seconde Guerre mondiale. Pas moins de 175 000 Canadiens ont pris part à la campagne et plus de 7 600 d'entre eux y ont perdu la vie. Chaque année, le 4 mai, les Pays-Bas soulignent le jour du Souvenir afin d'honorer toutes les victimes de la guerre.

Les Néerlandais célèbrent chaque année, le 5 mai, le jour de la Libération avec des défilés et des festivités commémorant la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Une délégation du gouvernement du Canada composée de plus de 20 vétérans de la Seconde Guerre mondiale s'est rendue aux Pays-Bas pour participer aux événements de cette année.

