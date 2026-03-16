Une décision de la Régie de l'énergie qui compromet la mise en œuvre du Plan d'action 2035 d'Hydro-Québec

MONTRÉAL, le 16 mars 2026 /CNW/ - La décision rendue aujourd'hui par la Régie de l'énergie du Québec à l'égard de sa demande tarifaire pour les années 2026, 2027 et 2028 aura des impacts importants sur la mise en œuvre du Plan d'action 2035. Les ajustements imposés envoient un signal préoccupant et auront des conséquences concrètes pour les clients, particulièrement en matière de fiabilité du réseau et d'efficacité énergétique.

Moins d'argent pour améliorer la qualité du service

La décision confirme le refus de la Régie de l'énergie de reconnaître les sommes nécessaires pour améliorer la qualité du service, qui est pourtant la priorité 1 du plan d'action d'Hydro-Québec. Les montants en jeu totalisent 450 millions de dollars. Dans un contexte où le réseau doit être renforcé et modernisé afin de faire face à l'augmentation de la demande et aux aléas climatiques, cette situation limitera la capacité d'Hydro-Québec à déployer toutes les mesures nécessaires pour améliorer la fiabilité du service et réduire la fréquence et la durée des pannes.

Hydro-Québec rappelle que le maintien et l'amélioration de la qualité du service reposent sur des interventions soutenues dans le réseau de distribution, notamment pour le remplacement d'équipements vieillissants et la maîtrise de la végétation. Les aléas climatiques récents prouvent l'importance d'investir pour la fiabilité de notre service.

Des programmes d'efficacité énergétique amputés, malgré leur rôle central

La Régie de l'énergie a décidé de réduire de 13 % les budgets demandés par Hydro-Québec pour les programmes d'efficacité énergétique et de gestion de la demande de puissance. Il s'agit de l'équivalent de ce qui a été versé en aide financière pour l'achat de thermopompes l'an dernier. Or, la décision reconnaît elle-même que ces programmes constituent un levier essentiel pour limiter la croissance de la demande, réduire la pression sur le réseau et éviter des approvisionnements additionnels plus coûteux. La réduction des budgets aura pour effet de restreindre l'ampleur et le rythme de déploiement de plusieurs initiatives, tant pour la clientèle résidentielle que pour les clientèles d'affaires, y compris les ménages à faible revenu.

De plus, la Régie a refusé la première mouture du tarif pour les surconsommateurs résidentiels proposée par Hydro-Québec et demande qu'une nouvelle proposition soit déposée à l'automne 2026, retardant ainsi la mise en place d'un outil visant à à favoriser une meilleure consommation et à réduire le gaspillage.

Hydro-Québec analysera la décision en détail au cours des prochains jours afin de confirmer les tarifs applicables en fonction de la décision rendue aujourd'hui. En parallèle, elle évaluera les options qui s'offrent à elle et déterminera la suite à donner.

SOURCE Hydro-Québec

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