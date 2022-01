Les clients détaillants Lightspeed établis aux États-Unis ont enregistré une croissance de 35 % du VTB des magasins comparables en 2021 par rapport à 2020, comparativement à une croissance moyenne des ventes de 18 % pour l'ensemble de l'industrie. En parallèle, les clients restaurateurs Lightspeed établis aux États-Unis ont enregistré une croissance de 52 % du VTB des magasins comparables par rapport à une croissance moyenne des ventes de 31 % pour l'ensemble de l'industrie pour la même période.

« Avec toutes l'incertitude entourant la pandémie en cours et les perturbations des chaînes d'approvisionnement, nous sommes ravis de voir que nos clients ont continué à croître et à prospérer en 2021 », a déclaré JP Chauvet, président de Lightspeed. « La hausse des ventes des magasins comparables observée témoigne de la résilience et de l'ingéniosité de nos commerçants, et nous sommes honorés d'être leur plateforme commerciale de choix. Nous sommes persuadés que l'adoption massive de nouvelles technologies, comme les systèmes PDV en infonuagique, la distribution omnicanal, les paiements sans contact et les précommandes, contribuent à générer cette croissance et cette expansion. Nous avons hâte de voir où ces développements mèneront Lightspeed de même que nos clients en 2022. »

En effet, les données publiées aujourd'hui 1 comparent le volume de transactions brut (VTB)2 des emplacements mondiaux Lightspeed qui étaient pleinement opérationnels pour la période du 1er janvier au 31 décembre, pour l'année 2020 et l'année 2021 (VTB des magasins comparables). Lorsqu'on observe la croissance aux États-Unis en glissement annuel, la période de janvier à novembre a été sélectionnée pour coïncider avec les données les plus récentes disponibles du recensement 2021 aux États-Unis 3.

Données des détaillants Lightspeed 2021

On avait estimé que le commerce de détail dans son ensemble connaîtrait une croissance de 7,2 % en 2021 4, mais les détaillants Lightspeed ont enregistré une croissance du VTB des magasins comparables en glissement annuel largement supérieure à cette estimation dans plusieurs segments, secteurs et régions. Alors que les données de recensement aux États-Unis indiquent une hausse moyenne de 18 % des ventes au détail en 2021, les détaillants Lightspeed aux États-Unis ont surpassé cette moyenne de croissance du VTB des magasins comparables de 93 % - soit près du double. En 2021, si on compare les emplacements qui ont été opérationnels toute l'année en 2020 et en 2021, on observe que les segments ayant connu la plus forte croissance du VTV des magasins comparables sur un an étaient les suivants :

Livres, jouets et loisirs (55 %)

Vêtements et chaussures (52 %)

Cadeaux (50 %)

Maison et jardin (46 %)

En comparaison, plusieurs des segments qui avaient au départ profité des confinements liés à la COVID-19 ont connu une croissance modérée du VTB des magasins comparables en 2021, alors que les segments des vélos et des animaux de compagnie enregistraient des croissances de 10 % et de 13 % respectivement.

Sortant d'une année de confinements et de restrictions où certaines régions ont été plus touchées que d'autres, les consommateurs en Europe et dans la région de l'APAC ont vu une reprise plus vigoureuse. Lorsqu'on regarde le portrait global, les régions suivantes ont enregistré la plus importante croissance du VTB des magasins comparables sur un an parmi les détaillants opérant avec la plateforme Lightspeed :

Europe (49 %)

(49 %) APAC (44 %)

Amérique du Nord (30 %)

Amérique latine (20 %)

Données des restaurateurs Lightspeed 2021

Research and Markets 5 avait prédit un taux de croissance global de 18,5 % en 2021 pour l'industrie de la restauration, mais les restaurateurs Lightspeed ont enregistré une croissance du VTB des magasins comparables sur un an de près du double de cette estimation. Avec l'allégement des confinements et des restrictions, les restaurateurs Lightspeed ont observé une hausse substantielle du VTB des magasins comparables sur un an dans les segments les plus durement touchés par les restrictions pandémiques. Parmi les restaurateurs Lightspeed, les segments suivants ont observé la plus importante croissance du VTB des magasins comparables sur un an :

Boîtes de nuit (140 %)

Restaurants gastronomiques (70 %)

Bars et pubs (60 %)

Restaurants décontractés (55 %)

Lorsqu'on regarde la croissance globale du VTB des magasins comparables sur un an sur une base régionale, les restaurateurs Lightspeed des régions suivantes sont ceux qui ont enregistré la plus forte croissance :

Amérique latine (97 %)

Amérique du Nord (40 %)

Asie-Pacifique (29 %)

Europe (24 %)

Données des fêtes Lightspeed 2021

Alors que les clients Lightspeed devaient affronter les difficultés associées aux résurgences pandémiques et aux problèmes de chaîne logistique, ils ont tout de même enregistré pour les fêtes une croissance solide du VTB des magasins comparables pendant les trois derniers mois de l'année, en regard de l'année précédente. Du côté du commerce de détail, les commerçants Lightspeed aux États-Unis ont enregistré une croissance de 15 % du VTB des magasins comparables au cours du dernier trimestre de l'année 2021.

Quant aux restaurateurs Lightspeed, ils ont connu une période des fêtes fantastique avec des consommateurs qui ont rattrapé le temps perdu : le VTB des magasins comparables pour les emplacements de restauration aux États-Unis a enregistré une croissance de 36 % pour le trimestre, et de 39 % globalement.

Ces données de croissance stimulantes arrivent à la fin d'une année dynamique pour Lightspeed, année pendant laquelle la Société a conclu l'acquisition de Vend , NuORDER et Ecwid , et a lancé un nouveau Réseau de fournisseurs , une nouvelle plateforme de commerce électronique et une nouvelle solution Restaurant Lightspeed , tout en élargissant globalement son offre de Lightspeed Payments d ans les diverses industries.

_______________________ 1 Toutes les données présentées ici sont approximatives et fondées sur diverses hypothèses. Toutes les données sont non vérifiées et susceptibles d'être ajustées. 2 Indicateur de rendement clé. Voir « Indicateurs de rendement clés » 3 https://www.census.gov/retail/marts/www/marts_current.pdf 4 https://www.statista.com/statistics/232347/forecast-of-global-retail-sales-growth/ 5 https://www.researchandmarkets.com/reports/5240286/hospitality-global-market-report-2021-covid-19

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, adapter et offrir des expériences client exceptionnelles. Notre solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanaux, l'expansion avec de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, les solutions financières et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la bourse de New York (NYSE: LSPD) et à celle de Toronto (TSX: LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique, la société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf dans plus d'une centaine de pays.

Pour plus de renseignements, visitez le fr.lightspeedhq.com.

Indicateurs de rendement clés

La surveillance des indicateurs de rendement clés suivants nous permet d'évaluer notre entreprise, de mesurer notre rendement, d'identifier les tendances qui touchent nos activités, d'établir des plans d'entreprise et de prendre des décisions stratégiques. La méthode dont nous nous servons pour calculer nos indicateurs de rendement clés peut se révéler différente de celle qu'utilisent d'autres entreprises pour calculer des mesures analogues.

Volume de transactions brut. Le « volume de transactions brut » ou « VTB » correspond à la valeur totale en dollars des transactions traitées avec notre plateforme infonuagique SaaS, à l'exclusion des sommes traitées au moyen de notre solution NuORDER, pour une période donnée, après déduction des remboursements, et avant déduction des frais de transport et de manutention, droits de douane et taxes à la valeur ajoutée. Nous croyons que le VTB est un indicateur du succès de nos clients et de la force de notre plateforme. Le VTB ne représente pas le revenu que nous avons gagné. Nous avons exclu de notre VTB les montants traités au moyen de la solution NuORDER, car ils représentent un volume interentreprises, plutôt qu'un volume d'entreprise à consommateur, et que nous ne disposons pas pour l'instant d'une solution de paiement solide pour le volume interentreprises.

Énoncés prospectifs

