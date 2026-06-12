Une convention collective solide permet aux membres d'Unifor d'Air Canada de réaliser des gains en matière de salaires, d'avantages sociaux et de régime de retraite

TORONTO, le 12 juin 2026 /CNW/ - Les agentes et agents du service à la clientèle d'Unifor à Air Canada ont ratifié à 94 % une convention collective de quatre ans qui leur permet d'obtenir des gains très importants, notamment des augmentations salariales cumulées de 21 %, de meilleurs régimes de retraite, des avantages sociaux améliorés et une plus grande sécurité de l'emploi, à l'issue de plus de trois mois de négociations.

Le comité de négociation d'Unifor pour Air Canada.

Le comité de négociation d'Unifor a accompli un travail exceptionnel au nom des plus de 6 000 membres de la ligne principale d'Air Canada. Je tiens à les féliciter d'avoir défendu avec détermination les priorités des membres et obtenu une convention collective solide qui répond à leurs attentes. Lorsque les syndicats et les entreprises partagent un objectif commun, il est possible d'obtenir des résultats dans le respect », a déclaré Lana Payne, présidente nationale d'Unifor.

« Le comité et les membres sont restés fermes et unis tout au long de ce cycle de négociation. Cette convention reflète leur détermination à garantir un équilibre entre vie professionnelle et vie privée et à maintenir leur pouvoir d'achat face à la hausse du coût de la vie, de façon à pouvoir continuer à s'épanouir dans le secteur de l'aviation. Nos membres permettent à Air Canada de voler chaque jour, reconnaît la valeur essentielle de leur contribution auprès des passagères et passagers partout au pays. »

La convention collective prévoit une augmentation salariale de 12 % la première année, suivie d'augmentations annuelles de 3 % chacune des trois années suivantes, ainsi qu'une prime à la signature dès la ratification.

« Quelque 1 600 membres d'Unifor travaillent dans des aéroports et des centres d'appels partout au Québec, contribuant à relier nos communautés et à soutenir notre économie », a déclaré Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor.

« Cette entente reconnaît leur contribution et contribue à garantir que ces emplois restent des emplois de qualité sur lesquels les travailleurs peuvent bâtir leur avenir. »

Le contrat de travail comprend des gains considérables en matière de régime de retraite et des améliorations substantielles des avantages sociaux, notamment une meilleure couverture en santé mentale, des protections accrues pour les soins dentaires, les soins de la vue et les médicaments sur ordonnance, ainsi qu'un accès élargi aux services paramédicaux.

Les membres bénéficieront également d'améliorations concernant les primes de quart, les primes d'ancienneté, ainsi que le paiement des congés de maladie inutilisés reportés de l'année précédente.

L'entente renforce la sécurité d'emploi en renouvelant le travail obtenu dans le cadre du contrat avec Jazz Aviation et en ajoutant le travail provenant du transporteur régional de l'Atlantique, PAL Airlines (Provincial Airlines) aux dispositions sur le droit exclusif au travail à Air Canada. Elle prévoit également plusieurs améliorations des conditions de travail, notamment du temps de déplacement rémunéré, une assurance voyage payée par l'employeur et un soutien syndical accru pour les travailleuses et travailleurs des stations locales.

« Nos membres ont participé activement à chaque étape du processus de négociation et ont clairement indiqué quelles améliorations comptaient le plus pour eux et ce qui était nécessaire pour parvenir à une convention ratifiée », a déclaré Tammy Moore, présidente de la section locale 2002 d'Unifor.

« Cette convention montre ce qu'il est possible d'obtenir lorsque nous accordons la priorité aux besoins de nos membres. Les gains importants obtenus en matière de salaires, de régime de retraite, d'avantages sociaux et de sécurité d'emploi en sont la preuve. Cette entente reconnaît également le rôle essentiel que nos membres jouent chaque jour auprès des passagères et passagers. Nous sommes fiers de ce que notre comité de négociation a obtenu au nom de nos membres d'un océan à l'autre », a déclaré Tammy Moore.

Près de 6 000 membres de la section locale 2002 d'Unifor travaillent sur les sites d'Air Canada partout au pays, notamment dans les aéroports et les centres d'appels. Ils offrent des services liés à la billetterie, aux réservations, aux modifications de voyage et au programme Aeroplan, tout en aidant les clientes et clients à utiliser les services en ligne.

La nouvelle convention collective prendra fin le 28 février 2030.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 320 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour toutes les travailleuses et tous les travailleurs, et pour leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger.

SOURCE Le Syndicat Unifor

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