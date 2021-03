L'investissement facilitera la commercialisation de technologies d'informatique quantique

BURNABY, BC, le 11 mars 2021 /CNW/ - L'informatique quantique, une technologie transformatrice, est un domaine où les chercheurs, les entreprises et les travailleurs du Canada possèdent un avantage à l'échelle mondiale. Cette technologie aura des répercussions considérables sur le quotidien de la population canadienne et sera synonyme de croissance économique et de création d'emplois au pays. C'est pourquoi le gouvernement du Canada considère qu'elle représente un pôle stratégique pour notre nation et qu'il augmente son soutien à l'égard de ce secteur.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé l'octroi d'une contribution de 40 millions de dollars à D-Wave Systems Inc. (anglais). L'entreprise, située à Burnaby, en Colombie-Britannique, est l'une des sociétés les plus novatrices et elle possède un portefeuille de propriété intellectuelle parmi les plus riches du Canada. Cette contribution viendra appuyer un projet de 120 millions de dollars visant à mettre au point de l'équipement et des logiciels d'informatique quantique. Ainsi, le Canada pourra s'assurer de demeurer à l'avant-plan du développement des technologies quantiques.

Le projet permettra à D-Wave de faire valoir les avantages de la technologie quantique par rapport aux ordinateurs traditionnels en améliorant les capacités de traitement et la puissance informatique de ses systèmes actuels. Pour atteindre cet objectif, l'entreprise mettra au point un calculateur quantique plus puissant et apportera des améliorations additionnelles à ses ordinateurs quantiques.

Grâce à ce projet, D-Wave sera en mesure de commercialiser son système quantique de prochaine génération. Cette technologie aura le potentiel d'améliorer la productivité, l'innovation et la capacité d'analyse dans les divers secteurs économiques au Canada. Cet investissement permettra aussi à D-Wave d'offrir un accès accru à son service infonuagique. Les petites et moyennes entreprises canadiennes pourraient particulièrement profiter d'un accès à toute la force de l'informatique quantique. L'écosystème canadien de l'innovation s'en trouvera renforcé et la commercialisation des services d'informatique quantique sera accélérée.

Dans le cadre de ce projet, D-Wave s'engage à créer et à maintenir jusqu'à 200 emplois, à embaucher jusqu'à 10 étudiants du programme d'enseignement coopératif par année ainsi qu'à investir plus de 480 millions de dollars dans la recherche-développement. D-Wave fournira également un accès à son système d'informatique quantique à des membres qualifiés de l'écosystème canadien de ce secteur afin de favoriser son essor.

Citations

« La technologie quantique et l'intelligence artificielle font partie intégrante du plan de relance du gouvernement visant à faire en sorte que l'économie canadienne soit plus solide que jamais, une fois la pandémie terminée. Cet investissement dans D-Wave permettra au Canada de se démarquer au chapitre de la conception de technologies quantiques. Il donnera aussi lieu à la création d'emplois et de possibilités qui viendront aider les Canadiens et rendront notre économie plus résiliente. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Alors que le Canada prend part à une course à l'innovation, le gouvernement fédéral est déterminé à faire croître l'économie et à créer des emplois bien rémunérés. La pandémie de COVID-19 a accéléré la demande mondiale à l'égard des technologies transformatrices, ce qui représente une véritable occasion pour le Canada de devenir un chef de file dans ce domaine. L'investissement réalisé aujourd'hui dans D-Wave aidera le Canada à se tailler une place à l'avant-scène du développement des technologies quantiques et permettra de créer des emplois et des possibilités qui profiteront aux Canadiens et feront progresser l'économie. »

- Le secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Terry Beech

« D-Wave est fière que ses technologies soient au nombre des projets financés par le Fonds stratégique pour l'innovation. Grâce au soutien du gouvernement du Canada, elle pourra poursuivre la mise en place d'un écosystème mondial de l'informatique quantique qui mettra de l'avant toute la force de l'innovation canadienne. Nous redoublons d'efforts pour que divers secteurs, dont les soins de santé, la science des matériaux, l'analyse financière, la fabrication et la logistique, puissent profiter rapidement de la valeur de l'informatique quantique hybride. Nous continuerons de nous concentrer sur le prototypage, le développement, la mise en œuvre à grande échelle et le déploiement de systèmes et de services d'informatique quantique qui seront appliqués à de nouvelles architectures et conceptions innovatrices. »

- Le président-directeur général de D-Wave Systems Inc., Alan Baratz

Les faits en bref

D-Wave Systems Inc. est une entreprise du secteur privé qui se spécialise dans la mise au point d'équipement et de logiciels ainsi que dans l'offre de services d'informatique quantique.

D-Wave est la première entreprise au monde, et la seule jusqu'à présent, à commercialiser un ordinateur quantique pouvant faire fonctionner des applications en production réelles.

L'informatique quantique a le potentiel de contribuer à la mise au point de médicaments ciblés pour des patients ayant des besoins particuliers, de faire en sorte que les itinéraires de livraison soient plus rapides et efficaces, de renforcer la sécurité en ligne, de prévoir les événements météorologiques, de modéliser les changements climatiques et plus encore.

On prévoit que la valeur du marché mondial de l'informatique quantique atteindra 50 milliards de dollars d'ici 2030.

La contribution est accordée par l'entremise du Fonds stratégique pour l'innovation, un programme qui vise à attirer et à appuyer des investissements commerciaux de grande qualité dans tous les secteurs de l'économie.

Le projet a aussi fait l'objet d'un appui de la part de Technologies du développement durable Canada et du gouvernement de la Colombie-Britannique.

et du gouvernement de la Colombie-Britannique. Le projet répond à certaines considérations stratégiques soulevées par la table sectorielle de stratégies économiques sur les industries numériques et dans la Stratégie nationale de cybersécurité. Il soutient également les priorités énoncées dans le Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement du Canada , notamment établir une main-d'œuvre hautement qualifiée et faire avancer la recherche sur les nouvelles technologies fondamentales, un élément clé de la croissance économique et de l'innovation.

, notamment établir une main-d'œuvre hautement qualifiée et faire avancer la recherche sur les nouvelles technologies fondamentales, un élément clé de la croissance économique et de l'innovation. Outre le Fonds stratégique pour l'innovation, des centaines de programmes et services aident les entreprises à innover, à créer des emplois et à contribuer à l'essor économique du pays. Grâce à son interface utilisateur simple, l'Outil de recherche d'aide aux entreprises permet aux entreprises de dresser leur profil et d'avoir accès, en deux minutes environ, à de l'information sur les programmes et les services qui leur conviennent le mieux.

Restez branchés

