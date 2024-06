Une constellation d'activités pour la Fête nationale du Québec dans Le Sud-Ouest !

MONTRÉAL, le 20 juin 2024 /CNW/ - L'Arrondissement célèbre en grand encore cette année la Fête nationale du Québec lors de la Guinguette du Sud-Ouest, au parc de l'Ancienne-cour-de-triage, le 24 juin, de 11 h à 23 h. Une programmation spéciale a été préparée, mettant en vedette des artistes d'ici, des animations et jeux divertissants pour toute la famille.

L'organisation de l'événement a été confiée à la Lutinerie. Au programme : spectacles, cours de danse, karaoké, stations de maquillage et de tatouage et activités sur l'astronomie en lien avec la thématique de cette 190e édition de la Fête nationale Retrouvons-nous à la belle étoile. Des ateliers seront ainsi offerts pour apprendre à utiliser un télescope et comprendre les bases de l'astronomie et du ciel nocturne afin de pouvoir admirer les galaxies. On pourra mieux admirer les nébuleuses au-dessus de la métropole.

« La Fête nationale dans le Sud-Ouest demeure un événement phare de notre programmation culturelle estivale. Elle est synonyme de vivre-ensemble, de fierté collective et d'histoire. La thématique de cette année se veut d'ailleurs un rappel du passé en appelant à un avenir de possibilités. Profitons de cette belle journée en famille et entre ami(e)s pour célébrer notre culture riche et diversifiée, notre langue commune, le français, et retrouvons-nous sous les étoiles pour entendre, entre autres, Barberousse, William Gravel et Étienne Drapeau », a déclaré le maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif à la Ville de Montréal, M. Benoit Dorais.

Les visiteurs et visiteuses auront accès à des buvettes et à une offre alimentaire variée avec, entre autres, tacos, burgers et tapas véganes, hot-dogs, crèmes glacées et autres gourmandises. Le fameux Marché tropical sera également de retour avec une trentaine d'artisan(e)s québécois(e)s qui nous feront découvrir leurs créations.

La Fête nationale dans le Sud-Ouest sera l'événement phare de la Guinguette du Sud-Ouest qui revient du 20 au 24 juin au parc de l'Ancienne-cour-de-triage. Pour connaître les détails de la programmation de la Fête nationale, consultez la page Facebook des Guinguettes ou encore, visitez lesguinguettes.ca.

