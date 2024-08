PORT HARDY, BC, le 19 août 2024 /CNW/ - Pêches et Océans Canada

Port Hardy (Colombie-Britannique) -- Une enquête menée par les agents des pêches de l'Unité de protection des baleines (UPB) de Pêches et Océans Canada (MPO), du Détachement Fraser Coastal, a permis d'imposer une lourde amende à la société River Road Films Ltd de Vancouver ainsi qu'à son opérateur de drone, pour avoir utilisé un drone trop près d'épaulards résidents du Nord.

Le 2 juillet 2024, la société River Road Films Ltd a plaidé coupable d'utilisation illégale d'un drone pour filmer de trop près un groupe d'épaulards résidents du Nord, sur une plage de l'île de Vancouver qu'ils fréquentent pour se frotter le ventre. Ils se dirigent vers les eaux peu profondes près du rivage, puis se frottent contre les galets lisses qui se trouvent en dessous. On pense que cette activité leur permet d'éliminer leurs peaux mortes, de renforcer les liens du groupe, et de se faire masser.

La société River Road Films Ltd a été condamnée à payer une amende de 25 000 dollars et s'est vu interdire d'utiliser ou de distribuer les séquences filmées par le drone. Quant à l'opérateur du drone, Mathew Hood, il a été condamné à une amende de 5 000 dollars. La compagnie cinématographique et l'opérateur de drone en sont tous deux à leur première infraction. C'est la première fois qu'une amende est infligée au Canada pour l'utilisation illégale d'un drone afin de filmer des épaulards. Les drones, considérés comme des aéronefs, peuvent déranger les mammifères marins. Les pilotes de drones doivent suivre les règles énoncées dans le Règlement de l'aviation canadien et le Règlement sur les mammifères marins . En vertu du Règlement sur les mammifères marins, il est illégal de s'approcher des mammifères marins au moyen d'un drone à une altitude inférieure à 1000 pieds (environ 304 mètres) et dans un rayon d'un demi-mille marin (environ 926 mètres).

Le MPO a pour mandat d'assurer la protection et la conservation des ressources marines, et d'appliquer la Loi sur les pêches. Dans le cadre de ses mesures pour réprimer et empêcher les activités illicites, le Ministère demande à la population de l'informer de toute activité de cette nature ou de toute autre infraction à la Loi sur les pêches et aux règlements connexes. Toute personne disposant de renseignements peut appeler la ligne téléphonique sans frais de signalement des infractions de la Région du Pacifique du Ministère au 1-800-465-4336, ou envoyer ces renseignements par courriel à [email protected] .

En 2020, River Road Films Ltd et sa société sœur au Royaume-Uni ont présenté une demande de permis à Pêches et Océans Canada pour filmer des espèces visées par la Loi sur les espèces en péril (LEP), comme les épaulards, pour faire un documentaire. La demande n'a pas été approuvée.

pour filmer des espèces visées par la (LEP), comme les épaulards, pour faire un documentaire. La demande n'a pas été approuvée. En août 2021, l'équipe de River Road Films Ltd a été prise en flagrant délit d'usage de drones et d'une caméra vidéo sous-marine pour filmer des épaulards résidents du Nord en pleine activité sur une plage de frottement bien connue de l'île de Vancouver .

. Au Canada , il est contraire à la loi de perturber un mammifère marin et d'autres directives existent pour protéger la santé animale et humaine.

, il est contraire à la loi de perturber un mammifère marin et d'autres directives existent pour protéger la santé animale et humaine. Toute perturbation peut consister à nourrir un mammifère marin, à nager en sa compagnie ou à interagir avec lui, à l'obliger à modifier ses déplacements, à le séparer de son groupe, à se placer entre lui et un petit, à le piéger entre un navire et le rivage, ou entre des navires, et à l'étiqueter ou le marquer.

En vertu du Règlement sur les mammifères marins, vous devez rester à une distance de 400 mètres de tous les épaulards dans les eaux du sud de la Colombie-Britannique ou à 200 mètres des épaulards dans toutes les autres eaux canadiennes du Pacifique; à 200 mètres des baleines, des dauphins et des marsouins qui se reposent ou qui sont accompagnés d'un petit; et à 100 mètres des autres baleines, marsouins et dauphins.

à une distance de 400 mètres de tous les épaulards dans les eaux du sud de la Colombie-Britannique ou à 200 mètres des épaulards dans toutes les autres eaux canadiennes du Pacifique; à 200 mètres des baleines, des dauphins et des marsouins qui se reposent ou qui sont accompagnés d'un petit; et à 100 mètres des autres baleines, marsouins et dauphins. Les agents des pêches de l'Unité de protection des baleines (UPB) de Pêches et Océans Canada travaillent en étroite collaboration avec les partenaires de l'application de la loi, y compris la Garde côtière canadienne, Transports Canada, Parcs Canada et la Gendarmerie royale du Canada , pour faire respecter le Règlement sur les mammifères marins.

