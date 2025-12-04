Une commission parlementaire sur l'emprise du crime organisé sur l'industrie des bars et des restaurants réclamée par la libérale Jennifer Maccarone

QUÉBEC, le 4 déc. 2025 /CNW/ - La porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité publique, Jennifer Maccarone, demande la tenue d'une commission parlementaire pour trouver des solutions afin de contrer l'emprise du crime organisé chez des commerçants du Québec.

La députée libérale de Westmount-Saint-Louis déplore le climat de peur et d'insécurité tant chez les propriétaires que chez la clientèle alors que plusieurs établissements ont été victimes d'extorsion de la part de groupe criminalisés, au cours des dernières années. Menaces, incendies criminels et coups de feu plongent les entrepreneurs dans un véritable calvaire, souligne la demande de mandat d'initiative de Mme Maccarone.

Celle-ci dénonce la disparition, depuis l'arrivée de la CAQ au pouvoir, de comités de concertation qui réunissaient des policiers, des représentants de l'industrie et des intervenants communautaires afin de coordonner les efforts de prévention et d'intervention. Cette absence de coordination rend aujourd'hui les établissements plus vulnérables et a des impacts économiques importants, partout au Québec, avec des fermetures de commerces, des pertes d'emplois et des retraits d'assureurs en plus de la détresse psychologique.

« C'est un véritable climat de terreur qui subsiste chez les commerçants avec des groupes criminalisés qui font de l'extorsion, par le biais de menaces de violence auprès des propriétaires d'établissement. Alors que la CAQ sabre dans les budgets de la Sureté du Québec et a aboli les comités de concertation, les entrepreneurs vivent une détresse innommable et des familles complètes sont traumatisées. Ils se sentent carrément abandonnés par le gouvernement caquiste qui se prétend le gouvernement de la loi et l'ordre. Il est urgent que les parlementaires se penchent sur la question pour identifier des pistes d'action concrètes et rétablir la confiance des acteurs du milieu. »

-Jennifer Maccarone, députée de Westmount-Saint-Louis et porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité publique

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

