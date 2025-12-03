Avis aux médias : Point de presse de l'opposition officielle
03 déc, 2025, 17:58 ET
QUÉBEC, le 3 déc. 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que la porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité publique, Mme Jennifer Maccarone, ainsi que son collègue porte-parole en matière de justice, M. André A. Morin, feront un point de presse à 8 h 20.
DATE :
Jeudi 4 décembre 2025
HEURE :
8 h 20
LIEU :
Salle Bernard-Lalonde, Assemblée nationale du Québec
SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec
Sources : Marc Lapointe, Attaché de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-580-9754, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]
