VANCOUVER, BC, le 27 juin 2023 /CNW/ - Des catastrophes naturelles comme les inondations, les glissements de terrain, les feux de forêt et les tremblements de terre perturbent la vie et les moyens de subsistance de milliers de gens au Canada. Le gouvernement du Canada et les provinces, les territoires et les partenaires autochtones entendent travailler de concert pour renforcer les capacités d'atténuation, de préparation et d'intervention qui nous permettent de faire face à des catastrophes naturelles comme les séismes, dans l'intérêt de la sécurité de toutes les personnes vivant dans des régions à risque au pays.

Aujourd'hui, le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé du financement pour l'élaboration, à l'Université de Tel Aviv, d'un logiciel visant à améliorer les systèmes d'alerte sismique précoce (ASP) qui comprennent des réseaux de capteurs. Cette annonce fait partie d'une série de mesures prises par le gouvernement du Canada pour renforcer la sûreté, la sécurité et la résilience des infrastructures canadiennes de préparation aux situations d'urgence. L'Université de Tel Aviv a été choisie pour ce projet parce qu'elle est reconnue comme le numéro un mondial dans le domaine des réseaux sismologiques à faible ouverture qui peuvent améliorer la performance des systèmes d'ASP dans les zones frontalières et côtières. Il s'agit d'un choix responsable pour la sécurité de la population canadienne, étant donné le leadership mondial de Tel Aviv dans ce domaine.

Depuis longtemps, RNCan est une source fiable d'information sur les tremblements de terre au Canada. Son système d'ASP utilisera un réseau de capteurs et de dispositifs d'alerte pour annoncer les tremblements de terre dans les zones à risque du pays. En sonnant l'alerte de quelques secondes à quelques dizaines de secondes avant le début des fortes secousses, il peut aider à limiter les blessures, les décès et les pertes matérielles.

Le système d'ASP a été conçu par l'Université de Tel Aviv en collaboration avec SeismicAI, société israélienne de haute technologie spécialisée dans les ASP. SeismicAI possède la licence exclusive pour ce système qu'elle a déployé et mis à l'essai avec succès dans différents pays. Ce projet avec l'Université de Tel Aviv a pour but d'améliorer la performance des systèmes d'ASP, surtout dans les régions côtières et frontalières, où les réseaux de capteurs traditionnels sont difficiles à déployer. Quand les risques sismiques y sont élevés, ces régions ont besoin de dispositifs faits sur mesure pour assurer l'efficacité de leurs systèmes d'ASP.

L'élaboration de techniques pour réseaux de capteurs sismiques à employer avec le logiciel d'ASP de la USGS, qui est utilisé de par le monde, contribuera à aplanir les obstacles rencontrés dans les régions côtières et frontalières, où il est difficile de déployer des réseaux de capteurs traditionnels. Le système d'ASP amélioré par les techniques de l'Université de Tel Aviv peut fournir une couverture plus complète et des alertes plus précoces, ce qui donne aux populations des régions à risque plus de temps pour agir, soit la plupart du temps se baisser, s'abriter et s'agripper avant le début des fortes secousses.

Amélioré par des technologies et méthodes novatrices, un système d'ASP pourra émettre des alertes plus précises et plus précoces et ainsi permettre aux particuliers, aux collectivités et aux exploitants d'infrastructures essentielles de prendre des mesures proactives et de réduire au minimum l'impact des séismes.

« Nous sommes fiers d'apporter au Canada l'expertise de premier ordre de l'Université de Tel Aviv, qui permettra à la population d'être alertée plus rapidement et avec plus de précision en cas de séisme ou de tsunami. La sécurité publique est la priorité absolue du gouvernement du Canada; l'annonce d'aujourd'hui n'est qu'un des nombreux exemples de nos investissements dans la sécurité des Canadiennes et des Canadiens. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Nous sommes ravis de collaborer avec l'Université de Tel Aviv et Ressources naturelles Canada. Grâce à cette technique d'alerte novatrice, les personnes habitant dans des régions desservies par un système d'ASP au Canada pourront recevoir les alertes les plus précoces et les plus précises qui soient en cas de tremblement de terre ou de tsunami. »

Benny Sasson, directeur général de SeismicAI

« Le réseau de capteurs ASP est la plus pratique et la plus économique de toutes les mesures d'atténuation des impacts des séismes envisageables au Canada. Je crois sincèrement que la mise en place de ce genre de système est un pas important vers la création de collectivités résilientes aux séismes au Canada. »

Alon Ziv, professeur à l'Université de Tel Aviv

Quelques faits

Le Canada recense quelque 5 000 séismes par an. Les secousses sismiques peuvent endommager des infrastructures, détruire des bâtiments, causer des pannes de courant, déplacer des populations et même entraîner des pertes de vie.

recense quelque 5 000 séismes par an. Les secousses sismiques peuvent endommager des infrastructures, détruire des bâtiments, causer des pannes de courant, déplacer des populations et même entraîner des pertes de vie. Au Canada, les séismes sont plus fréquents le long du littoral de la Colombie-Britannique, mais environ 20 % se produisent dans les vallées du Saint-Laurent et de l'Outaouais.

et de l'Outaouais. Les chercheurs à l'Université de Tel Aviv ont une expertise exceptionnelle dans le domaine du traitement des données de capteurs d'ASP, comme l'ont démontré leurs publications et leur collaboration à un projet réalisé antérieurement avec RNCan à partir de données sismiques de la région de Charlevoix, au Québec, où le logiciel de l'Université a donné des résultats très prometteurs. La recherche aura d'importantes applications à l'international et intéresse les spécialistes de l'ASP au Canada, aux États-Unis et en Israël, qui se heurtent tous à des difficultés similaires aux limites de leurs réseaux sismologiques.

ont une expertise exceptionnelle dans le domaine du traitement des données de capteurs d'ASP, comme l'ont démontré leurs publications et leur collaboration à un projet réalisé antérieurement avec RNCan à partir de données sismiques de la région de Charlevoix, au Québec, où le logiciel de l'Université a donné des résultats très prometteurs. La recherche aura d'importantes applications à l'international et intéresse les spécialistes de l'ASP au Canada, aux États-Unis et en Israël, qui se heurtent tous à des difficultés similaires aux limites de leurs réseaux sismologiques. À compter de 2024, les populations des régions les plus sujettes aux tremblements de terre du Canada pourront recevoir une notification ou une alerte en cas de séisme et pourront prendre des mesures immédiatement pour se protéger et limiter les dégâts matériels.

Il est important pour les citoyens de connaître les risques sismiques de leur région et de prendre de mesures pour être prêts à réagir en cas de séisme. Où qu'on soit quand les secousses débutent, il faut se mettre tout de suite à l'abri; faire quelques pas au besoin pour atteindre un endroit sûr et y rester jusqu'à ce que les secousses cessent. À l'intérieur, il faut se baisser, s'abriter et s'agripper.

