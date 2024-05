MONTRÉAL, le 14 mai 2024 /CNW/ - La chercheuse montréalaise Nada Jabado, de l'Université McGill et de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM), recevra le 28 mai prochain, au siège de l'UNESCO à Paris, le Prix international L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science, remis par la Fondation L'Oréal et l'UNESCO. Elle fait partie des 5 chercheuses qui seront récompensées pour leurs travaux pionniers en sciences de la vie et de l'environnement, et tout particulièrement cette année pour leurs avancées face aux défis de santé publique, qu'il s'agisse du cancer, de maladies infectieuses telles que le paludisme et la poliomyélite ou de maladies chroniques comme l'obésité, le diabète ou l'épilepsie.

La Dre. Nada Jabado est Professeure au Département de pédiatrie et de génétique humaine, Titulaire de la Chaire de recherche du Canada de niveau 1 en oncologie pédiatrique à l'Université McGill, Scientifique senior à l'IR-CUSM et Hémato-oncologue pédiatre à l'Hôpital de Montréal pour enfants. Elle est récompensée pour avoir révolutionné notre compréhension des défauts génétiques responsables des tumeurs cérébrales chez les enfants. De plus, son rôle de chef de file dans la mise en place d'un réseau mondial de collaboration a permis de faire progresser le diagnostic et les traitements cliniques pour les jeunes patients atteints de cancer.

LE PRIX INTERNATIONAL L'ORÉAL-UNESCO POUR LES FEMMES ET LA SCIENCE

Chaque année, le Prix international L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science est décerné à une femme scientifique exceptionnelle de chacune des cinq régions suivantes : Afrique et États arabes, Amérique du Nord, Amérique latine et Caraïbes, Asie et Pacifique et Europe.

Les cinq lauréates de cette 26e édition ont été sélectionnées parmi plus de 350 nominées dans le monde, par un jury international indépendant présidé par la Professeure Brigitte L. Kieffer, Directrice de Recherche à l'Inserm, membre de l'Académie des Sciences et ancienne lauréate du Prix international L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science.

Elles démontrent, par l'excellence de leurs travaux, que la science a plus que jamais besoin des femmes, par exemple pour relever des défis de santé publique majeurs, alors que les cas de cancers pourraient augmenter de 77% d'ici 2050, que l'obésité touche désormais 1 personne sur 8 dans le monde et que l'on recense encore plus de 249 millions de cas de contamination au paludisme. (Source : Organisation Mondiale de la Santé)

LES LAURÉATES DU PRIX INTERNATIONAL L'ORÉAL-UNESCO POUR LES FEMMES ET LA SCIENCE

LAURÉATE POUR L'AMÉRIQUE DU NORD

Professeure Nada Jabado - Génétique humaine

Professeure, Départements de pédiatrie et de génétique humaine, Chaire de recherche du Canada de niveau 1 en oncologie pédiatrique, Université McGill; Scientifique senior, Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill, Canada

Récompensée pour avoir révolutionné notre compréhension des défauts génétiques responsables de l'agressivité de la tumeur cancéreuse chez l'enfant. Sa découverte majeure des toutes premières mutations d'histones dans la maladie humaine, appelées oncohistones, a permis un changement majeur dans la recherche sur le cancer. Grâce à ses travaux innovants et à son leadership dans la mise en place d'un réseau de collaboration mondial, elle a remodelé l'approche médicale du cancer pédiatrique, faisant progresser à la fois les capacités de diagnostic et les traitements cliniques pour les jeunes patients.

LAURÉATE POUR L'AFRIQUE ET LES ÉTATS ARABES

Professeure Rose Leke - Immunologie

Ancienne cheffe du département des maladies infectieuses et de l'immunologie, ancienne directrice du centre de biotechnologie, Université de Yaoundé 1, Cameroun

Récompensée pour ses recherches exceptionnelles et ses efforts novateurs visant à améliorer l'étude du paludisme des femmes enceintes, à soutenir l'éradication de la polio et à permettre une meilleure vaccination en Afrique, ainsi que pour sa mobilisation afin de favoriser le parcours professionnel des jeunes scientifiques. L'influence nationale, régionale et mondiale de la Professeure Leke a eu un impact profond sur la santé publique dans son pays natal - le Cameroun - et dans toute l'Afrique. Ses réalisations font d'elle un modèle, une enseignante de premier plan et une alliée pour les jeunes femmes scientifiques.

LAURÉATE POUR L'AMÉRIQUE LATINE ET LES CARAÏBES

Professeure Alicia Kowaltowski - Biochimie

Professeure de biochimie, Université de São Paulo, Brésil

Récompensée pour sa contribution fondamentale à la biologie des mitochondries, qui sont "la principale source d'énergie des cellules, dont elles constituent les batteries". Ses travaux ont été essentiels pour comprendre l'implication du métabolisme énergétique dans les maladies chroniques, notamment l'obésité et le diabète, ainsi que dans le vieillissement. Sa contribution en tant que chercheuse et mentor, ainsi que son plaidoyer pour la science en Amérique latine et sa diffusion auprès du grand public sont une grande source d'inspiration pour les jeunes scientifiques.

LAURÉATE POUR L'ASIE ET LE PACIFIQUE

Professeure Nieng Yan - Biologie structurelle

Professeure, School of Life Sciences, Université Tsinghua, Présidente émérite de l'Académie Médicale de Recherche et de Traduction de Shenzhen, Directrice du laboratoire de la baie de Shenzhen, Chine.

Récompensée pour avoir découvert la structure atomique de multiples protéines membranaires qui assurent la circulation des ions et des sucres à travers la membrane cellulaire, révélant ainsi les principes qui régissent le transport membranaire. Ses recherches ont permis d'éclairer de nombreux troubles tels que l'épilepsie et l'arythmie et ont guidé le traitement du syndrome douloureux chronique. En tant qu'autorité de premier plan dans son domaine, la Professeure Yan est une source d'inspiration pour les femmes scientifiques du monde entier et une ardente défenseure de l'égalité des sexes dans la recherche et l'enseignement des sciences.

LAURÉATE POUR L'EUROPE

Professeure Geneviève Almouzni - Biologie moléculaire

Directrice de recherche, CNRS et Institut Marie Curie, France

Récompensée pour ses contributions décisives à la compréhension des mécanismes cellulaires responsables du cancer, dès l'intégration de l'ADN dans la cellule. Ses travaux pionniers dans le domaine de l'épigénétique ont permis d'avancer considérablement la détection des maladies et par conséquent d'améliorer le pronostic vital. Première femme à avoir dirigé l'institut Curie après Irène Joliot-Curie et mentor engagée dans la transmission à la prochaine génération de scientifiques, Professeure Almouzni est une source d'inspiration pour les femmes scientifiques du monde entier.

26 ANS AU SERVICE DES FEMMES DANS LA SCIENCE

Aujourd'hui encore, seul un chercheur sur trois dans le monde est une femme selon un rapport de l'UNESCO1 (33 %). Par ailleurs, le plafond de verre reste une réalité : seuls 1/4 des postes scientifiques de haut niveau sont occupés par des femmes en Europe2 et seulement 7,5% des Prix Nobel en sciences ont récompensé des femmes depuis leur création3.

Depuis 26 ans, la Fondation L'Oréal et l'UNESCO œuvrent ensemble à la promotion des femmes dans les sciences par le biais du Prix international Pour les Femmes et la Science et des programmes Jeunes Talents nationaux et régionaux dans plus de 140 pays qui valorisent l'excellence scientifique des chercheuses et contribuent à leur donner les moyens de briser le plafond de verre.

Depuis sa création, le programme L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science

a distingué plus de 4 400 femmes scientifiques dont 132 lauréates internationales pour

l'excellence de leur recherche et plus de 4 000 jeunes femmes scientifiques.

Parmi ces lauréates, 7 d'entre elles ont obtenu un Prix Nobel.

Pour Nada Jabado, Lauréate pour l'Amérique du Nord : « Je suis fermement convaincue que la recherche est essentielle pour faire progresser notre société, mais plus on monte dans la hiérarchie scientifique, moins nous retrouvons de femmes. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu devenir scientifique, et petite, j'avais très peu d'exemples autour de moi. J'ai eu le privilège par la suite d'avoir de grands mentors tout au long de mon parcours, et je pense qu'un prix comme celui-ci est essentiel, parce qu'il permet d'inspirer et d'encourager les générations futures à travers des exemples de réussite inspirants ».

Pour An Verhulst-Santos, Présidente-Directrice générale de L'Oréal au Canada : « L'Oréal Canada est très fière de célébrer sa 4ème Lauréate internationale L'Oréal-UNESCO Pour les femmes et la science. Elle est de plus la toute première Lauréate basée à Montréal, où se situe notre siège social. Cette reconnaissance souligne l'excellence et la pertinence de la communauté scientifique canadienne sur la scène mondiale et je tiens à féliciter chaleureusement Dre. Jabado, pour l'impact profond de ses travaux sur le monde de la science et sur les enfants. Plus que jamais, le monde a besoin de la science, et la science a besoin des femmes pour relever les défis majeurs auxquels nous faisons face. »

Pour Alexandra Palt, Directrice Générale de la Fondation L'Oréal : « Un avenir durable pour l'humanité dépend de l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. Ce n'est malheureusement toujours pas le cas aujourd'hui dans le domaine scientifique, alors que le monde fait plus que jamais face à des défis immenses. Le programme L'Oréal-UNESCO Pour Les Femmes et le Science place cette question au cœur du débat depuis 26 ans, en valorisant le travail de nombreuses femmes scientifiques exceptionnelles et en inspirant la prochaine génération de chercheuses. Les travaux des lauréates du Prix international 2024 permettent des avancées majeures pour la santé de tous et nous encouragent à continuer le combat ».

Pour Lidia Brito, Sous-directrice générale pour les sciences exactes et naturelles de l'UNESCO : « Promouvoir les femmes dans la science est une question d'équité et de pragmatisme. Les femmes représentent la moitié de la population et nous avons besoin de toute l'ingéniosité humaine pour relever les défis considérables auxquels nous sommes confrontés, qu'il s'agisse de la dégradation de l'environnement, des perturbations du climat et de la biodiversité, des pandémies, de la fracture technologique ou de la persistance de la pauvreté. Il est encourageant de constater qu'un nombre croissant de femmes figurent parmi les lauréats du prix Nobel en science. Depuis 1901, 25 femmes ont reçu cette distinction, dont 15 (60 %) depuis la création du programme L'Oréal-UNESCO pour les femmes et la science en 1998. Six de ces 15 femmes étaient déjà lauréates du Prix international L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science avant de recevoir le Prix Nobel ».

