ALL IN 2024: Forum sur l'IA au Canada - L'intelligence artificielle au cœur des activités du Groupe L'Oréal

MONTRÉAL, le 11 sept. 2024 /CNW/ - L'Oréal Canada est fière de participer à ALL IN 2024, le plus grand forum sur l'intelligence artificielle au Canada, qui se tiendra à Montréal les 11 et 12 septembre. L'Oréal Canada reconnaît que l'intelligence artificielle est un véritable levier de transformation pour inventer le futur de la beauté et présentera ses innovations propulsées par l'intelligence artificielle.

L'Oréal Groupe compte mondialement plus de 8 000 experts dans les domaines du digital, de la technologie et de la gestion des données. La transformation digitale du Groupe L'Oréal a commencé il y a près de 15 ans et s'est accélérée avec le rachat de l'entreprise canadienne ModiFace en 2019 pour développer la beauté augmentée. Annuellement dans le monde, ce sont plus d'un milliard de dollars qui sont investis par L'Oréal en technologie et TI.

« L'intelligence artificielle optimise aujourd'hui l'ensemble de la chaîne de valeur du Groupe L'Oréal pour une beauté innovante, responsable et inclusive, de la conception des produits à leur distribution, en passant par la relation avec la clientèle », a déclaré Marc Dicko, Chef de la Direction Digitale et Marketing chez L'Oréal Canada. « En 2024, l'entreprise reste le leader incontesté de l'industrie de la beauté, grâce à des technologies de pointe comme la réalité augmentée, les diagnostics basés sur les données et les appareils intelligents, rendant les produits plus personnalisés et adaptés que jamais. Ce sont plus de 100 millions de personnes qui ont utilisé nos services digitaux en 2023 ».

L'intelligence artificielle permet également d'identifier de nouvelles tendances, de comprendre les besoins des consommateurs et de développer des produits toujours plus innovants conçus en intégrant la durabilité dès la conception. Le Groupe L'Oréal peut ainsi concevoir des formules qui utilisent moins d'eau et des emballages toujours plus durables.

En 2022, L'Oréal Canada a établi un partenariat majeur avec l'Université McGill à Montréal pour développer des modèles d'IA et soutenir des projets de recherche avec des étudiants. Des étudiants de McGill travaillent sur des modèles prédictifs d'IA pour L'Oréal Canada pendant leurs études et certains poursuivent leur carrière au sein l'entreprise par la suite.

L'Oréal Beauty Tech: quatre technologies présentées à ALL IN

Hapta de Lancôme : Le premier appareil de maquillage stabilisant les mouvements grâce à un algorithme d'apprentissage automatique intégré qui est spécialement conçu pour les personnes souffrant de troubles liés au mouvement de la main. Un exemple concret de l'utilisation de l'IA pour une beauté inclusive. Découvrez HAPTA (loreal.com)

TEAMS de Maybelline : Quel que soit leur lieu de travail, les employés veulent rester engagés et se sentir autonomes lorsqu'ils collaborent avec leurs collègues. L'application TEAMS de Maybelline, développée en collaboration avec l'Institut Geena Davis, peut y contribuer en permettant aux utilisateurs d'ajuster leur style personnel rapidement et facilement au sein d'une réunion Teams. Les 12 looks de maquillage virtuels permettent aux utilisateurs d'essayer différents styles, ce qui leur donne plus de possibilités pour s'exprimer au travail. Maybelline Virtual Makeup on Teams (loreal.com)





Spotscan de Laroche Posay : L'intelligence artificielle révolutionne le domaine de la santé, notamment en dermatologie, un secteur où le Canada fait face à des défis importants. Alors que 80 % des adolescents et 40 % des adultes souffrent d'acné, seulement 10% ont accès à un dermatologue. La Roche Posay offre un outil de diagnostic gratuit pour les personnes souffrantes d'acné, développé grâce à un algorithme validé par des études cliniques pour démocratiser l'accès à la dermatologie. SPOTSCAN | Diagnostic, peau sujette à l'acné | La Roche-Posay





Skin Genius de L'Oréal Paris : Un outil d'analyse de la peau rapide, gratuit et confidentiel qui analyse les besoins spécifiques de votre peau et vous aide à obtenir une routine de soins personnalisés. Développé en collaboration avec des dermatologues, en partant du principe que si chaque peau est différente, les recommandations en matière de soins doivent l'être aussi. Skin Genius offre une précision allant jusqu'à 95 % par rapport à une consultation dermatologique en direct. Analysez votre peau comme un expert - L'Oréal Paris Canada (lorealparis.ca)

Faits saillants du Groupe L'Oréal

Plus de 8 000 experts en numérique, technologie et données

800 services numériques disponibles à travers 31 marques et 72 pays

100 millions d'utilisateurs

Plus d'un milliard de dollars investis annuellement en technologie et TI

33 % de leurs talents en technologie sont des femmes

À propos de L'Oréal Canada

L'Oréal Canada est une filiale du Groupe L'Oréal, le leader mondial de la beauté qui célèbre cette année ses 115 ans, gère 40 marques de beauté emblématiques. La filiale canadienne comprend un siège social, une usine et un centre de distribution à Montréal et emploie plus de 1640 personnes issues de 82 nationalités différentes. Ses produits sont disponibles dans tous les canaux de distribution, y compris les salons de coiffure, les grands magasins, la grande distribution, les pharmacies, les médi-spas et le e-commerce. Sa raison d'être, créer la beauté qui fait avancer le monde, définit sa vision de la beauté inclusive, éthique, généreuse et responsable. Avec des engagements sociaux et environnementaux ambitieux fixés dans le cadre du programme L'Oréal pour le Futur, la filiale soutient également activement les programmes de la Fondation L'Oréal tels que L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science. Pour plus d'informations, visitez le www.loreal.ca.

