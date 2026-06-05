Une chercheuse de l'Université Bishop's coéditrice d'un nouveau volume international sur la langue et l'équité en classe

SHERBROOKE, QC, le 5 juin 2026 /CNW/ - Chaque salle de classe au Canada est déjà multilingue. Une nouvelle publication chez Bloomsbury, coéditée par la Pre Sunny Man Chu Lau, professeure titulaire à l'École des sciences de l'éducation de l'Université Bishop's, soutient qu'il est temps de répondre à cette réalité. L'ouvrage s'appuie sur des recherches et des pratiques en translanguage menées par des chercheurs d'Afrique, d'Asie, d'Europe et des Amériques.

Pre. Sunny Lau

Translanguaging in Action in English-Medium Classrooms: A Resource Book for Teachers, coédité avec Zhongfeng Tian, professeur agrégé à l'Université Rutgers (Newark), rassemble des contributions de chercheurs provenant de plusieurs régions du monde afin d'offrir à la fois des bases conceptuelles et des outils pratiques aux éducateurs travaillant avec des élèves issus de milieux linguistiquement diversifiés. La publication paraît dans un contexte de discussions internationales croissantes sur la manière dont les écoles s'adaptent à des classes de plus en plus multilingues et à une diversité étudiante en expansion. Le volume est maintenant disponible.

« Chaque salle de classe est déjà multilingue -- la question est de savoir si nous posons des actions pour répondre à ce besoin », a déclaré la Pre. Sunny Man Chu Lau, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en enseignement et apprentissage plurilingues intégrés. « Cet ouvrage réunit des éducateurs et des chercheurs du monde entier qui répondent à cette question dans la pratique. Les approches pédagogiques et les stratégies présentées dans le livre s'appuient sur la recherche et ont été mises en œuvre dans des contextes de classe réels. »

La Pre. Lau contribue à deux chapitres du volume. Le premier, coécrit avec une chercheuse de l'Universidade Federal de Minas Gerais, au Brésil, examine comment le translanguage peut soutenir la littératie critique dans une perspective décolonisatrice. Le second, rédigé en collaboration avec un conseiller pédagogique de la commission scolaire Kativik Ilisarniliriniq, dans le nord du Québec, propose un modèle interculturel critique visant à approfondir l'apprentissage des langues en s'appuyant sur la langue d'origine des apprenants et leurs systèmes de connaissances.

« Cet ouvrage reflète la réalité des classes dans lesquelles nos enseignants travaillent chaque jour », a affirmé la Pre. Julie Desjardins, doyenne de l'École des sciences de l'éducation. « Les élèves arrivent en classe avec des langues, des littératies et des formes de savoir qui ont trop souvent été perçues comme des obstacles plutôt que comme des ressources à valoriser. Les travaux de la Pre. Lau, et ce volume, changent complètement cette perspective. C'est une ressource qui aura un impact bien au-delà de nos propres salles de classe. »

La Pre. Lau est titulaire d'une Chaire de recherche du Canada de niveau 2 en enseignement et apprentissage plurilingues intégrés à l'Université Bishop's, où ses recherches, financées par le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) et le Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC), portent sur la collaboration entre enseignants d'anglais et de français à travers les langues et les disciplines. Elle a été codirectrice de la revue Critical Inquiry in Language Studies et siège désormais à son comité éditorial. Elle est également professeure associée à la Faculté d'éducation de l'Université Simon Fraser et au Département d'enseignement de l'anglais de la Education University of Hong Kong.

À propos de l'Université Bishop's

Fondée en 1843 et située sur le territoire traditionnel du peuple abénaquis (W8banakiak wdakiw8k), l'Université Bishop's est un établissement anglophone des Cantons-de-l'Est du Québec--l'un des environnements universitaires les plus distinctifs au Canada, où étudier en anglais au sein d'un milieu francophone fait partie intégrante de l'expérience éducative. Notre campus de 550 acres abrite une communauté très engagée où les étudiantes et étudiants sont invités à se dépasser sur les plans académique, personnel et expérientiel.

La recherche et la créativité sont au cœur de la mission de Bishop's. Nous donnons à notre corps professoral, ainsi qu'à nos étudiantes et étudiants aux cycles supérieurs et de premier cycle, les moyens de contribuer à la recherche, à l'innovation et à la création de connaissances dans une diversité de domaines. Nos chercheuses et chercheurs produisent de nouvelles connaissances pertinentes pour les communautés, les partenaires et les publics cibles, grâce à la collaboration et à l'interdisciplinarité. Les étudiantes et étudiants participent à toutes les étapes, des premières hypothèses jusqu'à la publication dans des revues évaluées par les pairs.

Bishop's compte cinq Chaires de recherche du Canada, une chaire Jarislowsky et bénéficie d'un financement externe important, soutenu par une culture de recherche qui allie rigueur et étroite collaboration entre professeurs et étudiants. Des recherches innovantes et porteuses d'impact sont menées dans les domaines des affaires, de l'éducation, des lettres et sciences humaines, des sciences naturelles et des mathématiques, ainsi que des sciences sociales. L'offre de cycles supérieurs comprend un doctorat en psychologie clinique (PsyD), des maîtrises en physique, en informatique et en éducation, ainsi qu'un programme de maîtrise individualisée favorisant la recherche interdisciplinaire.

SOURCE Université Bishop's

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