Bishop's à l'avant-garde de l'astrophysique à la suite du renouvellement d'une chaire de recherche du Canada

SHERBROOKE, QC, le 10 juin 2026 /CNW/ - Dix ans après la première détection des ondes gravitationnelles, qui a transformé l'astronomie, le chercheur de l'Université Bishop's, le Dr John Ruan, voit son mandat renouvelé à titre de titulaire de la Chaire de recherche du Canada en astrophysique multimessager. Ce renouvellement positionne son équipe qui pourra ainsi continuer à contribuer à répondre à certaines des plus grandes questions encore non résolues de l'univers.

John Ruan

Nommé une première fois en 2021, le Dr Ruan combine les observations d'ondes gravitationnelles avec les données recueillies par des télescopes afin d'explorer des questions clés en astrophysique : comment les étoiles à neutrons fusionnent, où se forment les éléments les plus lourds et comment les trous noirs supermassifs croissent. La prochaine génération de télescopes produira d'immenses volumes de données, nécessitant de nouveaux outils de détection et d'analyse. Bishop's collabore avec cinq autres universités canadiennes au sein du réseau Gravitational Wave Astrophysics Infrastructure Network (GRAIN), un projet de 12 millions de dollars soutenu par la Fondation canadienne pour l'innovation. La participation du Dr Ruan à GRAIN permettra d'accéder à des détecteurs d'ondes gravitationnelles de très grande envergure, tels que le Laser Interferometer Space Antenna (LISA), le détecteur spatial actuellement en développement par l'Agence spatiale européenne.

« La détection des ondes gravitationnelles en 2015 nous a offert une toute nouvelle façon d'observer l'univers -- une approche que nous apprenons encore à maîtriser », a déclaré le Dr Ruan. « Le renouvellement de cette chaire donne à mon équipe le temps et les ressources nécessaires pour étudier des phénomènes qui n'ont pas encore été observés, notamment la première détection d'ondes gravitationnelles produites par la collision de trous noirs supermassifs, que GRAIN et LISA sont précisément conçus pour détecter. »

En utilisant plusieurs « messagers cosmiques » -- les ondes gravitationnelles et la lumière -- les chercheurs peuvent étudier des phénomènes qu'aucun de ces signaux ne pourrait révéler à lui seul. Cette combinaison est au cœur du programme renouvelé du Dr Ruan.

« Pour nos étudiants, le renouvellement d'une Chaire de recherche du Canada représente quelque chose de très concret : la possibilité de travailler dans un laboratoire qui contribue à la recherche de pointe en astronomie des ondes gravitationnelles », a affirmé Kerry Hull, vice-principal aux études et à la recherche. « Le renouvellement du mandat du Dr Ruan garantit la poursuite de ces travaux et permet aux étudiants de Bishop's d'y demeurer pleinement associés. »

Les Chaires de recherche du Canada sont attribuées dans le cadre du Programme des chaires de recherche du Canada, une initiative fédérale visant à attirer et à retenir des chercheurs de haut calibre dans les universités canadiennes. Ce renouvellement comprend un soutien fédéral de 500 000 $ sur cinq ans et fait suite à un processus national d'évaluation par les pairs portant à la fois sur le programme de recherche et sur son impact. L'Université Bishop's compte actuellement cinq Chaires de recherche du Canada dans des domaines allant de l'astronomie des ondes gravitationnelles et de la science des exoplanètes aux études numériques autochtones, à l'éducation plurilingue et au développement des jeunes.

À propos de l'Université Bishop's

Fondée en 1843 et située sur le territoire traditionnel du peuple abénaquis (W8banakiak wdakiw8k), l'Université Bishop's est un établissement anglophone des Cantons-de-l'Est du Québec--l'un des environnements universitaires les plus distinctifs au Canada, où étudier en anglais au sein d'un milieu francophone fait partie intégrante de l'expérience éducative. Notre campus de 550 acres abrite une communauté très engagée où les étudiantes et étudiants sont invités à se dépasser sur les plans académique, personnel et expérientiel.

La recherche et la créativité sont au cœur de la mission de Bishop's. Nous donnons à notre corps professoral, ainsi qu'à nos étudiantes et étudiants aux cycles supérieurs et de premier cycle, les moyens de contribuer à la recherche, à l'innovation et à la création de connaissances dans une diversité de domaines. Nos chercheuses et chercheurs produisent de nouvelles connaissances pertinentes pour les communautés, les partenaires et les publics cibles, grâce à la collaboration et à l'interdisciplinarité. Les étudiantes et étudiants participent à toutes les étapes, des premières hypothèses jusqu'à la publication dans des revues évaluées par les pairs.

Bishop's compte cinq Chaires de recherche du Canada, une chaire Jarislowsky et bénéficie d'un financement externe important, soutenu par une culture de recherche qui allie rigueur et étroite collaboration entre professeurs et étudiants. Des recherches innovantes et porteuses d'impact sont menées dans les domaines des affaires, de l'éducation, des lettres et sciences humaines, des sciences naturelles et des mathématiques, ainsi que des sciences sociales. L'offre de cycles supérieurs comprend un doctorat en psychologie clinique (PsyD), des maîtrises en physique, en informatique et en éducation, ainsi qu'un programme de maîtrise individualisée favorisant la recherche dans plusieurs discipline différentes.

SOURCE Université Bishop's

DEMANDES MÉDIAS : Annick Lambert, Université Bishop's, [email protected]