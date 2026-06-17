Un professeur de l'Université Bishop's reçoit 1,4 million de dollars pour la recherche nationale sur la réintégration des Autochtones

SHERBROOKE, QC, le 17 juin 2026 /CNW/ - L'Université Bishop's est heureuse d'annoncer que la professeure de sociologie et directrice fondatrice du Centre for Community Engaged Justices, Dre Vicki Chartrand, a reçu un financement de 1,4 million de dollars dans le cadre de l'Initiative des services correctionnels communautaires autochtones de Sécurité publique Canada. Le soutien permettra de faire progresser un projet national de quatre ans qui examine les approches communautaires autochtones de réintégration et de guérison pour les personnes qui rentrent chez elles après une incarcération fédérale.

Dre Vicki Chartrand

La recherche de M. Chartrand aidera à faire progresser les modèles qui soutiennent les communautés et les organisations autochtones dans la conception et l'application des processus de réintégration. En collaboration avec des partenaires comme le Centre de guérison Waseskun, le Centre pour la justice axée sur la communauté et les communautés autochtones partout au pays, le projet permettra de documenter les pratiques existantes et d'identifier des voies de guérison ancrées dans la culture et développer des outils pratiques que les communautés peuvent utiliser pour renforcer leurs propres initiatives de réintégration.

« Les collectivités élaborent depuis longtemps des approches novatrices et culturellement adaptées pour soutenir les personnes qui rentrent chez elles après leur incarcération », explique le Dr Chartrand. « Ce projet vise à tirer des leçons des expériences vécues, à partager ces connaissances et à soutenir les communautés autochtones dans l'avancement de leur propre vision de la guérison, de la réintégration et du bien-être communautaire ».

Le financement de Sécurité publique Canada reconnaît l'engagement de l'Université Bishop's envers la recherche collaborative, attentive aux besoins et ancrée dans les priorités communautaires. Il souligne également le rôle national croissant de l'université dans la promotion d'approches innovantes en matière de justice, de bien-être et de résilience sociale.

« Étant sur les terres traditionnelles de la nation Abénakise et compte tenu de notre fort engagement envers la réconciliation, l'Université Bishop's est fière de voir ce travail important et significatif reconnu et soutenu au niveau national », a déclaré Kerry Hull, vice-principal à l'enseignement et à la recherche. « En tant qu'institution inclusive reconnue au niveau national, ancrée dans une communauté soudée et un enseignement à fort impact, l'Université Bishop's continue de démontrer comment la recherche fondée sur le partenariat communautaire et la dignité humaine peut façonner les conversations et influencer des changements significatifs. »

À PROPOS DE L'UNIVERSITÉ BISHOP'S

Fondée en 1843 et située sur le territoire traditionnel du peuple abénaquis (W8banakiak wdakiw8k), l'Université Bishop's est un établissement anglophone des Cantons-de-l'Est du Québec--l'un des environnements universitaires les plus distinctifs au Canada, où étudier en anglais au sein d'un milieu francophone fait partie intégrante de l'expérience éducative. Notre campus de 550 acres abrite une communauté très engagée où les étudiantes et étudiants sont invités à se dépasser sur les plans académique, personnel et expérientiel.

La recherche et la créativité sont au cœur de la mission de Bishop's. Nous donnons à notre corps professoral, ainsi qu'à nos étudiantes et étudiants aux cycles supérieurs et de premier cycle, les moyens de contribuer à la recherche, à l'innovation et à la création de connaissances dans une diversité de domaines. Nos chercheuses et chercheurs produisent de nouvelles connaissances pertinentes pour les communautés, les partenaires et les publics cibles, grâce à la collaboration et à l'interdisciplinarité. Les étudiantes et étudiants participent à toutes les étapes, des premières hypothèses jusqu'à la publication dans des revues évaluées par les pairs.

Bishop's compte cinq Chaires de recherche du Canada, une chaire Jarislowsky et bénéficie d'un financement externe important, soutenu par une culture de recherche qui allie rigueur et étroite collaboration entre professeurs et étudiants. Des recherches innovantes et porteuses d'impact sont menées dans les domaines des affaires, de l'éducation, des lettres et sciences humaines, des sciences naturelles et des mathématiques, ainsi que des sciences sociales. L'offre de cycles supérieurs comprend un doctorat en psychologie clinique (PsyD), des maîtrises en physique, en informatique et en éducation, ainsi qu'un programme de maîtrise individualisée favorisant la recherche dans plusieurs discipline différentes.

SOURCE Université Bishop's

DEMANDES MÉDIAS : Annick Lambert, Vice-Principale Associée, recrutement, communications et marketing, Université Bishop's, [email protected]